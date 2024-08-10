Вот как изменились актеры и актрисы из фильмов, которые вышли 25 лет назад. Хотя в это даже поверить сложно

В 1999 году вышло множество кинокартин, которые многие из нас любят пересматривать и знают чуть ли не наизусть. «Американский пирог», «Зеленая миля», «Бойцовский клуб», «Мумия», «Жестокие игры» и еще много других.

Мы решили вспомнить ярких персонажей из фильмов, вышедших 25 лет назад, и посмотреть, как они изменились.

Миранда Ричардсон, «Сонная лощина»

Эдди Кэй Томас, «Американский пирог»

Дэвид Морс, «Зеленая миля»

Тара Рид, «Американский пирог»

Арнольд Вослу, «Мумия»

Райан Филипп, «Жестокие игры»

Эмманюэль Сенье, «Девятые врата»

Эдвард Нортон, «Бойцовский клуб»

© Fight Club / Fox 2000 Pictures , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

Хьюго Уивинг, «Матрица»

Джулия Стайлз, «10 причин моей ненависти»

Тони Коллетт, «Шестое чувство»

Николь Кидман, «С широко закрытыми глазами»

© Eyes Wide Shut / Warner Bros. , ANDREA RENAULT / AFP / East News ANDREA RENAULT / AFP / East News

Николь Кидман не только обладает уникальным актерским талантом, но еще и имеет потрясающий вкус. О фишках, которые использует актриса, чтобы выглядеть безупречно, мы писали в этой статье.

Бри Тернер, «Мужчина по вызову»

Ребекка Гейхарт, «Королевы убийства»

© Jawbreaker / Crossroad Films , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

Джозеф Гордон-Левитт, «10 причин моей ненависти»

Софи Марсо, «И целого мира мало»

© The World Is Not Enough / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) , L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East News L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Софи Марсо снялась в фильме про Джеймса Бонда вместе с Пирсом Броснаном. А историю любви «современного» Джеймса Бонда, Дэниела Крейга, вы можете узнать в этой статье.

Джош Хартнетт, «Девственницы-самойбийцы»

© The Virgin Suicides / American Zoetrope , ADRIAN DENNIS / AFP / East News ADRIAN DENNIS / AFP / East News

Брэд Питт, «Бойцовский клуб»