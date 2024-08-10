Вот как изменились актеры и актрисы из фильмов, которые вышли 25 лет назад. Хотя в это даже поверить сложно
Кино
2 часа назад
В 1999 году вышло множество кинокартин, которые многие из нас любят пересматривать и знают чуть ли не наизусть. «Американский пирог», «Зеленая миля», «Бойцовский клуб», «Мумия», «Жестокие игры» и еще много других.
Мы решили вспомнить ярких персонажей из фильмов, вышедших 25 лет назад, и посмотреть, как они изменились.
Миранда Ричардсон, «Сонная лощина»
Эдди Кэй Томас, «Американский пирог»
Дэвид Морс, «Зеленая миля»
Тара Рид, «Американский пирог»
Арнольд Вослу, «Мумия»
Райан Филипп, «Жестокие игры»
Эмманюэль Сенье, «Девятые врата»
Эдвард Нортон, «Бойцовский клуб»
Хьюго Уивинг, «Матрица»
Джулия Стайлз, «10 причин моей ненависти»
Тони Коллетт, «Шестое чувство»
Николь Кидман, «С широко закрытыми глазами»
Николь Кидман не только обладает уникальным актерским талантом, но еще и имеет потрясающий вкус. О фишках, которые использует актриса, чтобы выглядеть безупречно, мы писали в этой статье.
Бри Тернер, «Мужчина по вызову»
Ребекка Гейхарт, «Королевы убийства»
Джозеф Гордон-Левитт, «10 причин моей ненависти»
Софи Марсо, «И целого мира мало»
© The World Is Not Enough / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Софи Марсо снялась в фильме про Джеймса Бонда вместе с Пирсом Броснаном. А историю любви «современного» Джеймса Бонда, Дэниела Крейга, вы можете узнать в этой статье.
Джош Хартнетт, «Девственницы-самойбийцы»
Брэд Питт, «Бойцовский клуб»
Брэду Питту и его таланту у нас была посвящена вот эта статья.
Фото на превью Cruel Intentions / Columbia Pictures, Kalahari / Green Light Pictures, American Pie / Universal Pictures and co-producers, Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
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