Вот как изменились актеры и актрисы из фильмов, которые вышли 25 лет назад. Хотя в это даже поверить сложно

Кино
2 часа назад

В 1999 году вышло множество кинокартин, которые многие из нас любят пересматривать и знают чуть ли не наизусть. «Американский пирог», «Зеленая миля», «Бойцовский клуб», «Мумия», «Жестокие игры» и еще много других.
Мы решили вспомнить ярких персонажей из фильмов, вышедших 25 лет назад, и посмотреть, как они изменились.

Миранда Ричардсон, «Сонная лощина»

Эдди Кэй Томас, «Американский пирог»

© American Pie / Universal Pictures and co-producers, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Дэвид Морс, «Зеленая миля»

Тара Рид, «Американский пирог»

© American Pie / Universal Pictures and co-producers, Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Арнольд Вослу, «Мумия»

Райан Филипп, «Жестокие игры»

Эмманюэль Сенье, «Девятые врата»

Эдвард Нортон, «Бойцовский клуб»

© Fight Club / Fox 2000 Pictures, Jordan Strauss / Invision / East News

Хьюго Уивинг, «Матрица»

Джулия Стайлз, «10 причин моей ненависти»

Тони Коллетт, «Шестое чувство»

Николь Кидман, «С широко закрытыми глазами»

© Eyes Wide Shut / Warner Bros., ANDREA RENAULT / AFP / East News

Николь Кидман не только обладает уникальным актерским талантом, но еще и имеет потрясающий вкус. О фишках, которые использует актриса, чтобы выглядеть безупречно, мы писали в этой статье.

Бри Тернер, «Мужчина по вызову»

Ребекка Гейхарт, «Королевы убийства»

© Jawbreaker / Crossroad Films, Jordan Strauss / Invision / East News

Джозеф Гордон-Левитт, «10 причин моей ненависти»

Софи Марсо, «И целого мира мало»

© The World Is Not Enough / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Софи Марсо снялась в фильме про Джеймса Бонда вместе с Пирсом Броснаном. А историю любви «современного» Джеймса Бонда, Дэниела Крейга, вы можете узнать в этой статье.

Джош Хартнетт, «Девственницы-самойбийцы»

© The Virgin Suicides / American Zoetrope, ADRIAN DENNIS / AFP / East News

Брэд Питт, «Бойцовский клуб»

Брэду Питту и его таланту у нас была посвящена вот эта статья.

Фото на превью Cruel Intentions / Columbia Pictures, Kalahari / Green Light Pictures, American Pie / Universal Pictures and co-producers, Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

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