20+ историй и фото, которые пахнут детством, жвачкой «Бумер» и летом у бабушки

Сегодня в мире много экзотических блюд, которые можно попробовать, не выходя из дома. Но в детстве простая печенька, стакан какао или шипучка делали день особенным. Мы в редакции вспомнили 20 вкусов, знакомых только тем, чье детство прошло в мире без гастрономических излишеств. Берегите олдскулы — их будет неистово сводить. А в конце вас ждет приятный бонус.

Растворимый напиток Инвайт — просто добавь воды!

А помните те жвачки, от которых сводило всю челюсть, но остановиться было невозможно?

Я бы полжизни отдала за эту жвачку! Кислючая была, но такая вкусная

Печенье с суфле «Wagon Wheels». Чоко Пай нашего детства

«Позаботьтесь дети о своем скелете». Этот вкус сложно забыть

Готовы поспорить, вы до сих пор помните вкус той самой жвачки «Бумер»? Вкус был ярче и с кислинкой. А еще внутри можно было найти фигурки

Натуральный бульон — и при этом полезный. Кубики продавались в жестяных коробках. Упаковку не выбрасывали, а использовали в хозяйстве

Любимые сухарики детства. Признайтесь, вы тоже рисковали зубами ради этих сухариков? Но ведь было вкусно!

Узнаете эту конфету? Прожевал, вдох-выдох и мятный релакс

Еще один неповторимый вкус из прошлого

Вас тоже бесило, когда вторая обертка прилипала к конфете? А еще об эти ириски был сломан не один молочный зуб

«Кукуруку — это чудо, лучшее из всех на свете». Помните эти хрустящие вафли с начинкой из шоколадно-орехового крема? Ну просто объедение

А еще в народе ходила речевка: «Сунул Грека в реку руку и нашел там «Куку-руку».

Даже на упаковках писали, что жир растительный. Но мы все равно уплетали за обе щеки

Сначала носишь как часы, а потом не можешь удержаться и съедаешь. У всех так было? Обычно там были желтые цифровые часики на 8:00 и 7:30

«Кола Као — сила твоя и успех! Кола Као — чемпион среди какао!» Помните слоган?

Любимая вкусняшка из детства. А еще было мороженое «Митяй» и «Белые ночи»

А вы пробовали морковные котлеты? Их еще делали с сыром... Просто пальчики оближешь

Выглядит десерт, как палочка сочного сервелата, но на самом деле это — сладкая масса с похрустывающими кусочками печенья. Настоящая классика домашней кухни. Делали такую?

Пористый шоколад в глазури. Первый пористый шоколад, который был нами опробован

Воспоминание разблокировано

Настоящее сокровище из детства! Было круче любого киндера. И шоколад казался неимоверно вкусным

Это был мой первый набор Лего! А шоколад — восхитительный

Бонус: а вот несколько интересных историй про вкусы из детства

Пришла в гости к бабушке, а у нее картошка жареная — с лучком, на чугунной сковороде, с прижарками. И котлеты — как в детстве: в панировке и с добавлением булки. Я смотрю грустно на это все, а бабуля выдает: «Дома у себя будешь диеты свои блюсти, а ну за стол!» И я подумала: «Да к псам всю эту взрослую жизнь!» И попросила еще и молока холодненького кружку, чтобы запивать все это великолепие. © Олень / ADME

В детстве любила глазурь, которую варила мама. Но мне доставалось только облизать миску. Пока мама была на работе, я решила сварить ее сама. Одна беда — не нашла сливочного масла. Ну я не растерялась и взяла вместо него кусок свиного жира. Запах помню до сих пор. Пробовать не стала, получившуюся пакость вылила в унитаз, кастрюльку помыла, квартиру от запаха проветрила, а маме рассказала только через 20 лет про свое фиаско. © DizzyZhuzhik / Pikabu

Муж с братом — немцы. Брат мужа просто обожал сладкое. На дне рождения мужа торт был в холодильнике, а селедочка под шубой на столе. Брат отрезал кусок, посмотрел на странный вид торта и все-таки съел кусок. А через секунду вскочил и как давай плеваться. От торта позже он отказался. И еще год после этого спрашивал, из чего состоит то или иное блюдо. © Brana / Pikabu