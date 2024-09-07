Как изменились 14 актеров второго плана, которые хоть и не были главными звездами, но сияли так же ярко

Они — не главные герои, но их яркие образы запомнились надолго. Вспомните второстепенных персонажей, которые добавляли перчинку популярным фильмам. Мы решили узнать, как изменились эти актеры и актрисы, без которых наше любимое кино было бы совсем не тем.