Как изменились 14 актеров второго плана, которые хоть и не были главными звездами, но сияли так же ярко
Кино
4 часа назад
Они — не главные герои, но их яркие образы запомнились надолго. Вспомните второстепенных персонажей, которые добавляли перчинку популярным фильмам. Мы решили узнать, как изменились эти актеры и актрисы, без которых наше любимое кино было бы совсем не тем.
Одед Фер, «Мумия» (1999)
Ричард Роксбург, «Ван Хельсинг» (2004)
Гэвин Россдэйл, «Константин: Повелитель тьмы» (2005)
Петер Стормаре, «Константин: Повелитель тьмы» (2005)
А вот и он!
Получился действительно отталкивающий, пугающий, но завораживающий дьявол
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Станислав Яневский, «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Кэти Льюнг, «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Миранда Отто, «Властелин колец: Две крепости» (2002)
Брэд Дуриф, «Властелин колец: Две крепости» (2002)
Сьюзи Эмис, «Титаник» (1997)
Йоан Гриффит, «Титаник» (1997)
Вот нравится он мне, и сериалы с его участием очень люблю (по крайней мере 2 :) ) Но запомнить его имя так и не получилось))
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Маккензи Крук, «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)
Ли Аренберг, «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)
Рашель Лефевр, «Сумерки» (2008)
Кэм Жиганде, «Сумерки» (2008)
В сумерках самое неожиданное появление было у мистера шикарные брови Ли Пейса). Вообще непонятно как заманили в проект)
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