Как изменились 14 актеров второго плана, которые хоть и не были главными звездами, но сияли так же ярко

Кино
4 часа назад

Они — не главные герои, но их яркие образы запомнились надолго. Вспомните второстепенных персонажей, которые добавляли перчинку популярным фильмам. Мы решили узнать, как изменились эти актеры и актрисы, без которых наше любимое кино было бы совсем не тем.

Одед Фер, «Мумия» (1999)

Ричард Роксбург, «Ван Хельсинг» (2004)

Гэвин Россдэйл, «Константин: Повелитель тьмы» (2005)

© Constantine / Warner Bros. and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News

Петер Стормаре, «Константин: Повелитель тьмы» (2005)

© Constantine / Warner Bros. and co-producers, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Станислав Яневский, «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

Кэти Льюнг, «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

Миранда Отто, «Властелин колец: Две крепости» (2002)

Брэд Дуриф, «Властелин колец: Две крепости» (2002)

Сьюзи Эмис, «Титаник» (1997)

© Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News

Йоан Гриффит, «Титаник» (1997)

Pantika
1 час назад

Вот нравится он мне, и сериалы с его участием очень люблю (по крайней мере 2 :) ) Но запомнить его имя так и не получилось))

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Маккензи Крук, «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)

Ли Аренберг, «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)

Рашель Лефевр, «Сумерки» (2008)

Кэм Жиганде, «Сумерки» (2008)

Криптозоолог мамкин
3 часа назад

В сумерках самое неожиданное появление было у мистера шикарные брови Ли Пейса). Вообще непонятно как заманили в проект)

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Не увидели своих любимчиков? Попробуйте поискать их в других наших статьях:

Фото на превью Van Helsing / Universal Pictures and co-producers, Force of Nature: The Dry 2 / Made Up Stories, The Lord of the Rings: The Two Towers / New Line Cinema and co-producers, INSTAR Images LLC / Alamy Stock Photo

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