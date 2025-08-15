15 звезд, которых мы проморгали в любимых фильмах

Кино
2 часа назад

Мы все любим пересматривать старые фильмы, чтобы поностальгировать и заметить детали, которые упустили раньше. А представьте, что все это время вы не замечали там настоящих легенд? Приготовьтесь удивляться!

15. Татьяна и Ольга Юкины

Близняшек в сказке «Морозко», которые собирают в лесу грибы, сыграли знаменитые сестры Юкины — Ольга и Татьяна. Это была вторая роль двойняшек в кино.

14. Эльдар Рязанов

В сатирической комедии «Дайте жалобную книгу» одну из эпизодических ролей, как обычно, сыграл режиссер Эльдар Рязанов. В этом кино он перевоплотился в редактора газеты.

13. Виталий Соломин

Одна из первых ролей Виталия Соломина оказалась настолько эпизодической, что его даже не упомянули в титрах. Речь идет о фильме «Мне двадцать лет».

12. Василий Лановой

В фильме «Полосатый рейс» Лановой играет отдыхающего на пляже и произносит всего одну фразу. В интервью «Комсомольской правде» актер признался, что роль досталась ему по случаю. Он был в отпуске как раз там, где снимали кино.

11. Игорь Масленников — «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается»

Режиссер советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» появился в собственной картине в роли киномеханика в последней, одиннадцатой серии. Мало кто это заметил, да и неудивительно. Сценка шла после титров и длилась всего шесть секунд.

10. Леонид Гайдай

Видите мужчину в середине кадра в коричневом пиджаке и очках? Это Леонид Гайдай в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В комедии режиссер сыграл целых два раза. В эпизоде про стройку Гайдай изображает человека, только что вышедшего из отделения милиции.

9. Белла Ахмадулина

Знаменитая советская поэтесса снялась в роли журналистки местной газеты в фильме «Живет такой парень». По сюжету она берет интервью у главного героя после пожара.

8. Георгий Данелия

Одна из заключительных сцен на планете Альфа в фильме «Киг-дза-дза!» Перед вами высокопоставленный местный чиновник по имени Абрадокс. А сыграл его сам режиссер — Георгий Данелия. Причина была прозаическая: актера на эту роль просто не успели отыскать.

7. Алексей Балабанов

По сюжету фильма «Я тоже хочу» герои ищут мистическую колокольню счастья. У входа в нее персонажи встречают режиссера, которого играет сам Алексей Балабанов. На кадре выше он слева.

6. Ангелина Вовк

В фильме «Живет такой парень» манекенщицу Катюшу сыграла знаменитая сейчас телеведущая Ангелина Вовк. Это была ее вторая роль в кино.

5. Владимир Бортко

В фильме «Собачье сердце» Владимир Бортко играет мужчину из толпы зевак (на кадре выше режиссер справа). Он же зачитывает газету, опровергающую фантастические слухи.

4. Ролан Быков

Узнали фильм выше? Это «Чучело». В роли дирижера военного оркестра суворовского училища снялся сам режиссер — Ролан Быков.

3. Петр Буслов

В фильме «Бумер» режиссер Петр Буслов играет старшего авторитета на заправке. На фотографии выше он слева, в шапке.

2. Ян Фрид

В фильме «Дон Сезар де Базан» цыганка учится искусству танцев у самого режиссера — Яна Фрида.

1. Наталья Варлей

Узнать «спортсменку, комсомолку и просто красавицу» Наталью Варлей в девочке с козой из фильма «Бег» непросто даже подготовленному зрителю.

Комментарии

Уведомления
Ио
1 час назад

ну Ланового в полосатом рейсе, я думаю, никто не проморгал

-
-
Ответить

Похожее