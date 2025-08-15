а вот и нет, я ещё в детстве их разглядела 😁 все таки мало детей близнецов актёров
15 звезд, которых мы проморгали в любимых фильмах
Мы все любим пересматривать старые фильмы, чтобы поностальгировать и заметить детали, которые упустили раньше. А представьте, что все это время вы не замечали там настоящих легенд? Приготовьтесь удивляться!
15. Татьяна и Ольга Юкины
Близняшек в сказке «Морозко», которые собирают в лесу грибы, сыграли знаменитые сестры Юкины — Ольга и Татьяна. Это была вторая роль двойняшек в кино.
14. Эльдар Рязанов
В сатирической комедии «Дайте жалобную книгу» одну из эпизодических ролей, как обычно, сыграл режиссер Эльдар Рязанов. В этом кино он перевоплотился в редактора газеты.
13. Виталий Соломин
Одна из первых ролей Виталия Соломина оказалась настолько эпизодической, что его даже не упомянули в титрах. Речь идет о фильме «Мне двадцать лет».
12. Василий Лановой
Очень даже заметили, как такого стильного мужчину можно было пропустить?!
В фильме «Полосатый рейс» Лановой играет отдыхающего на пляже и произносит всего одну фразу. В интервью «Комсомольской правде» актер признался, что роль досталась ему по случаю. Он был в отпуске как раз там, где снимали кино.
11. Игорь Масленников — «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается»
Режиссер советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» появился в собственной картине в роли киномеханика в последней, одиннадцатой серии. Мало кто это заметил, да и неудивительно. Сценка шла после титров и длилась всего шесть секунд.
10. Леонид Гайдай
Видите мужчину в середине кадра в коричневом пиджаке и очках? Это Леонид Гайдай в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В комедии режиссер сыграл целых два раза. В эпизоде про стройку Гайдай изображает человека, только что вышедшего из отделения милиции.
9. Белла Ахмадулина
Знаменитая советская поэтесса снялась в роли журналистки местной газеты в фильме «Живет такой парень». По сюжету она берет интервью у главного героя после пожара.
8. Георгий Данелия
Одна из заключительных сцен на планете Альфа в фильме «Киг-дза-дза!» Перед вами высокопоставленный местный чиновник по имени Абрадокс. А сыграл его сам режиссер — Георгий Данелия. Причина была прозаическая: актера на эту роль просто не успели отыскать.
7. Алексей Балабанов
По сюжету фильма «Я тоже хочу» герои ищут мистическую колокольню счастья. У входа в нее персонажи встречают режиссера, которого играет сам Алексей Балабанов. На кадре выше он слева.
6. Ангелина Вовк
В фильме «Живет такой парень» манекенщицу Катюшу сыграла знаменитая сейчас телеведущая Ангелина Вовк. Это была ее вторая роль в кино.
5. Владимир Бортко
В фильме «Собачье сердце» Владимир Бортко играет мужчину из толпы зевак (на кадре выше режиссер справа). Он же зачитывает газету, опровергающую фантастические слухи.
4. Ролан Быков
Узнали фильм выше? Это «Чучело». В роли дирижера военного оркестра суворовского училища снялся сам режиссер — Ролан Быков.
3. Петр Буслов
В фильме «Бумер» режиссер Петр Буслов играет старшего авторитета на заправке. На фотографии выше он слева, в шапке.
2. Ян Фрид
В фильме «Дон Сезар де Базан» цыганка учится искусству танцев у самого режиссера — Яна Фрида.
1. Наталья Варлей
Узнать «спортсменку, комсомолку и просто красавицу» Наталью Варлей в девочке с козой из фильма «Бег» непросто даже подготовленному зрителю.
