16 каверзных вопросов из «Поля чудес», которые лишили игроков в студии дара речи

Старый анекдот:
«Армянскому радио задали вопрос:
-Будет ли при коммунизме авоська?
Ответ:
- Будет, только называться она будет « нихе.аська»!»
«И... крутите барабан!» — фраза, которую узнает почти каждый. Программа «Поле чудес» — это целая эпоха интересных и местами странных вопросов, необычных подарков и пикантных откровений игроков. Мы собрали 16 каверзных задачек,
прозвучавших в легендарном шоу, и теперь предлагаем вам поностальгировать, а заодно и немного поразмять серые клеточки.
Итак, на сколько вопросов удалось ответить вам? Мы вот мало с чем справились. Возможно, вы тоже припомните интересные задачки из «Поле чудес», так что оглашайте все в комментариях.
