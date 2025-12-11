16 каверзных вопросов из «Поля чудес», которые лишили игроков в студии дара речи

16 каверзных вопросов из «Поля чудес», которые лишили игроков в студии дара речи

«И... крутите барабан!» — фраза, которую узнает почти каждый. Программа «Поле чудес» — это целая эпоха интересных и местами странных вопросов, необычных подарков и пикантных откровений игроков. Мы собрали 16 каверзных задачек,
прозвучавших в легендарном шоу, и теперь предлагаем вам поностальгировать, а заодно и немного поразмять серые клеточки.

Вопрос: Как по-другому называли авоську?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Как назывался табуированный вид искусства?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Владимир Даль включил в свой словарь услышанное в Карелии определение милого, дорогого сердцу человека. Как это слово звучит?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Один журналист изобрел любопытную формулу: «Женщины не любят робких мужчин, а кошки не любят... крыс». Какие крысы так не нравятся кошкам?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Чтобы сделать комплимент женщине в Индии, нужно сравнить ее с коровой или слоном. Причем с коровой она должна быть схожа глазами, а со слоном...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: В XVII–XVIII веках кокетки называли верхнюю юбку скромницей, среднюю — шалуньей, а нижнюю?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: После прихода испанцев в обиход инков вошел предмет, за который они были готовы отдать все золото и серебро страны.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: В Японии очень популярно это слово. Один человек на нем разбогател и стал миллионером.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Идеальный подарок для финского Деда Мороза.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Чем должен помогать мужчина индейского племени Навахо своей рожающей жене?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Как славяне-язычники называли покровителя границ между земельными участками?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: В Средние века появились навесные замки с пружинным механизмом. Чтобы открыть такой замок, ключ нужно было вдавить в корпус. Как этот замок стали называть славяне?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Где, согласно китайским традициям, нельзя поздравлять и принимать поздравления с Новым годом?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Чем в старину выражали почтение хозяину дома во время еды?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Какой предмет одежды женщинам XVIII–XIX вв. носить было неприлично, даже если не было видно?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Вопрос: Когда послы и купцы прибывали в Византию, они получали от властей особое довольствие: хлеб, мясо, рыба и овощи. Как называлось это содержание?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Итак, на сколько вопросов удалось ответить вам? Мы вот мало с чем справились. Возможно, вы тоже припомните интересные задачки из «Поле чудес», так что оглашайте все в комментариях.

