Как изменились актеры из старых сериалов, которые собирали всю семью у лампового телевизора

А вы помните, как двор пустел, когда по телевизору показывали «Дикий ангел», «Секрет тропиканки» и другие культовые сериалы? Вся семья собиралась у телевизора и вместе переживала за главных героев. Вспоминая об этих временах, начинаешь мучиться ностальгией. Мы решили узнать, как изменились наши любимчики сквозь годы.