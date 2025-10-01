Как изменились актеры из старых сериалов, которые собирали всю семью у лампового телевизора
А вы помните, как двор пустел, когда по телевизору показывали «Дикий ангел», «Секрет тропиканки» и другие культовые сериалы? Вся семья собиралась у телевизора и вместе переживала за главных героев. Вспоминая об этих временах, начинаешь мучиться ностальгией. Мы решили узнать, как изменились наши любимчики сквозь годы.
Наталия Стрейгнард («Моя прекрасная толстушка»)
Хуан Пабло Раба («Моя прекрасная толстушка»)
Дженнифер Лав Хьюитт («Говорящая с призраками»)
Марсия Кросс («Отчаянные домохозяйки»)
Тери Хэтчер («Отчаянные домохозяйки»)
Джеймс Дентон («Отчаянные домохозяйки»)
Николлетт Шеридан («Отчаянные домохозяйки»)
Андреа Боуэн («Отчаянные домохозяйки»)
Глория Пирес («Секрет тропиканки»)
Гильерме Фонтес («Секрет тропиканки»)
Такой красавчик был. Никогда бы не узнала в старом Гильерме того молодого артиста
-
-
Ответить
Маркус Фрота («Секрет тропиканки»)
Факундо Арана («Дикий ангел»)
Наталия Орейро («Дикий ангел»)
Гарбиэла Сари («Дикий ангел»)
Виктория Оннето («Дикий ангел»)
Тори Спеллинг («Беверли-Хиллз 90210»)
Дженни Гарт («Беверли-Хиллз 90210»)
Многие наши любимчики сильно изменились, но даже спустя долгие годы их блеск в глазах продолжает поднимать нам настроение. А у вас есть старые сериалы, которые вы готовы смотреть снова и снова?
