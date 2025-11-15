Как бы выглядели 15 персонажей наших любимых романов, если бы они жили в наше время

Культура
3 часа назад
Как бы выглядели 15 персонажей наших любимых романов, если бы они жили в наше время

«Отверженные», «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» — эти и другие не менее культовые романы подарили нам любимых героев и героинь. Благодаря воображению и экранизациям, мы представляем, как они могли бы выглядеть. Но мы решили немного пошалить и перенести их в наше время.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Анжелика, серия книг про Анжелику

Жоффрей, серия книг про Анжелику

Джейн Эйр, «Джейн Эйр»

Кэтрин, «Грозовой перевал»

Хитклиф, «Грозовой перевал»

Фантина, «Отверженные»

Козетта, «Отверженные»

Мистер Дарси, «Гордость и предубеждение»

Джо Марч, «Маленькие женщины»

Маргарет Марч, «Маленькие женщины»

Эмма Вудхаус, «Эмма»

Ребекка Шарп, «Ярмарка тщеславия»

Сесилия Толлис, «Искупление»

Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани»

Toxic waste
2 часа назад

ИИ, как обычно, из элегантной и интересной женщны сделал ту, что в толпе сразу потеряся

-
-
Ответить

Эсмеральда, «Собор Парижской Богоматери»

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее