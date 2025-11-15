Как бы выглядели 15 персонажей наших любимых романов, если бы они жили в наше время
Культура
3 часа назад
«Отверженные», «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» — эти и другие не менее культовые романы подарили нам любимых героев и героинь. Благодаря воображению и экранизациям, мы представляем, как они могли бы выглядеть. Но мы решили немного пошалить и перенести их в наше время.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Анжелика, серия книг про Анжелику
Жоффрей, серия книг про Анжелику
Джейн Эйр, «Джейн Эйр»
Кэтрин, «Грозовой перевал»
Хитклиф, «Грозовой перевал»
Фантина, «Отверженные»
Козетта, «Отверженные»
Мистер Дарси, «Гордость и предубеждение»
Джо Марч, «Маленькие женщины»
Маргарет Марч, «Маленькие женщины»
Эмма Вудхаус, «Эмма»
Причесали, переодели, напряжённость во взгляде убрали. НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ
-
-
Ответить
Ребекка Шарп, «Ярмарка тщеславия»
Сесилия Толлис, «Искупление»
Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани»
ИИ, как обычно, из элегантной и интересной женщны сделал ту, что в толпе сразу потеряся
-
-
Ответить
Эсмеральда, «Собор Парижской Богоматери»
И вот еще несколько статей, в которой мы перенесли различных персонажей в наше время:
Фото на превью Angélique, marquise des anges / Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC), AI-generated image, Notre-Dame de Paris / Paris Film Productions, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй о наших бабушках, которые звучат чисто как анекдот
15+ переездов, которые подарили не просто новое жилье, а кучу волнительных историй
18 человек рассказали о загадочных случаях, которые вызвали у них ураган эмоций
20+ сюрпризов, которые новоселы обнаружили уже после подписания документов
19 историй о любовных треугольниках, где страсти кипели по полной
17 родителей, которым вместе с осенней прохладой на голову свалились кружки и вот это все
18 курьеров, которые доставили заказ и заодно устроили стендап
16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение
Народное творчество
1 неделя назад
15 мужских поступков, от которых женщины теряются в догадках: «Что это вообще было?»
Народное творчество
3 дня назад