Как бы выглядели 15 персонажей наших любимых романов, если бы они жили в наше время

«Отверженные», «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» — эти и другие не менее культовые романы подарили нам любимых героев и героинь. Благодаря воображению и экранизациям, мы представляем, как они могли бы выглядеть. Но мы решили немного пошалить и перенести их в наше время.