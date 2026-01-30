Холодец на мороз?! Он же перемерзнет Это всё равно, что выкинуть. Его переваривать надо после этого и заново остужать.
19 историй о новогодних каникулах, в которых мы с улыбкой узнали себя
Зимние каникулы — это аттракцион, где можно успеть влюбиться в 5 утра, проиграть воронам битву за холодец и случайно прийти на чужой праздник в костюме енота. Я собрала 15+ историй о том, как люди и не только проводили новогодние праздники. Оливье доедать будем?
«Показываю, как мои котики проводят зимние каникулы»
- Пятница, конец рабочего дня, весь коллектив собирается на новогодний корпоратив, а у меня сессия, значит быстренько нужно сдать экзамен и двигаться к коллегам.
Вечер того же дня сдал экзамен, мне звонят коллеги:
— Ты где там ходишь? Сейчас уже скоро корпоратив закончится, а тебя еще нет.
Спрашиваю, там все в костюмах? Мне говорят, что да. Мчу домой, дабы надеть заготовленный для корпоратива костюм енота, быстренько все дела свои сделал и вот я уже перед местом, где проводится корпоратив. Захожу в здание поднимаюсь на этаж и вижу идет шоу программа, танцует Снегурочка, ну думаю, я на месте, сел за свободное место в темноте голодный — ем. Включается свет, и тут я вижу совершенно незнакомых мне людей, до меня моментально доходит, что я спутал банкетные залы, встаю тихо и со смехом удаляюсь из зала, в помещении тишина, убегаю оттуда и слышу минутную паузу. Тут ведущий решил сгладить тишину:
— Енот пришел, поел и ушел!
Естественно, раздался дикий ржач. В итоге я все-таки нашел своих, но они были явно не в новогодних костюмах. © KnockyLoNe / Pikabu
- Сейчас все мы взрослые, живем в разных городах, работаем, у всех свои семьи. Но когда наступает Новый год, меня укутывают теплые воспоминания детства. Мама готовила простой, но вкусный стол, наряжали старую бабушкину лысую елку, включали новогодние передачи, вручали после курантов подарки, а потом все первое января можно было не расправлять раскладной диван в зале, вся семья на нем валялась «бутербродом», доедали остатки роскоши и смотрели новогодние фильмы. Лучший Новый год в моей жизни! © Подслушано / Telegram
- Я, как идеальная хозяйка, наделала несколько тазиков холодца. Хватило и на праздники, и на каникулы осталось еще. В холодильник не влезли, выставила их на открытый балкон — мороз же. Утром выхожу, гляжу на балкон и понимаю, что внутри пустота. А внизу, на дереве, сидит стая ворон, которые лениво каркают и выглядят подозрительно довольными. Они за ночь перетаскали стратегический запас еды на всю неделю! Пришлось брать магазинный.
- Отдыхала на зимних каникулах в Таиланде. Желудок слабый и местную еду принимать отказывался. Старалась питаться просто рисом. Сегодня вернулась домой, а на плите меня ждет свежий куриный супчик без всяких дурацких специй, тофу и водорослей. Просто обычный нормальный суп. Как же я счастлива. © Не все поймут / VK
- Сегодня утром, первый день на работе после праздников такой диалог состоялся:
— Какая погода хорошая, сейчас бы на рыбалку, давно не был.
— Так 9 дней праздников было, чего не съездил?
— Праздновал. © Priliv1305 / Pikabu
- Утро, мы с мужем сладко спим. Сквозь сон слышу странный пищащий звук и шепот детей: «Мама обрадуется, теперь как в сказке!» С трудом разлепляю глаза, выхожу босиком в гостиную и понимаю, что весь пол усыпан «снегом». Они нашли пенопласт от упаковки нового телевизора и раскрошили его в крошку. Решили, называется, порадовать себя обновкой к Новому году.
- Каникулы в этом году длинные, за первые пять дней я и выспалась, и все фильмы пересмотрела. Решила выйти погулять. А там вьюга, мороз, не видно ничего. Но я ж уже вышла! Поэтому села на первый попавшийся автобус и давай кататься по городу. А когда доехала до конечной, пересела на другой маршрут. От нечего делать рисовала на замерзших окнах. И теперь по городу ходят автобусы с мордочками котят!
- Это был самый необычный и провальный Новый год, вместе с тем счастливый. Под бой курантов позвонил парень и сказал, что не приедет. Встретила одна, в пустой квартире, прорыдала час, свернувшись калачиком. Но потом взяла себя в руки и отправилась гулять. В 5 утра меня плечом сбил какой-то парень, и мы с ним проговорили до 8 утра, после чего он отвез меня домой, подарил киндер и поцеловал. В некотором смысле это было волшебство. © Подслушано / Telegram
- У меня день рождения 1 января. Друзья этим пользуются, и все вечеринки на Новый год за мой счет, разве что подарки дарят. © Подслушано / Telegram
- Пошли на каникулах на охоту! Зима, −25, холодно, а эти двое — мои друзья — говорят: «Сейчас шалаш строить будем, далеко ходить не надо». Выкопали яму, накрыли снизу и сверху еловыми лапами, затопили самодельную печку из глины. На улице −25, у нас в шалаше +25 градусов! Только уснули, как в шалаш падает охотник! Наступил на крышу шалаша, заблудился и уже замерзал, пошел на запах дыма. Накормили его и снова спать. Ничего не поймали, зато столько баек наслушались — на год хватит! © Подслушано / Telegram
- Зима, ноги не брею. Питомцев у меня нет, поэтому глажу и чешу свои ноги, воображая, что правая нога — это кот, а левая — кошка. © Подслушано / Telegram
- Разобрала елку. Не могу понять, как разбирается ствол. Вся ель была покрыта каким-то очень липким желтым веществом. Я хотела вернуть покупку, ходила в магазин первого января, но ни продавца, ни самой точки продажи уже не было. Похоже, мошенники. Вот фото. © Ne.yasno / Pikabu
- В Турции, где я сейчас живу, нет традиции отмечать Новый год. Выходной в стране только один — 1 января. В нашем поселке магазины не украшают. На кассе снегурки с недовольными лицами не сидят. По телевизору не показывают новогодних передач. Никто под бой курантов с семьей желания не загадывает. Никто. Кроме меня. Я отмечаю по классике. Муж в новогоднюю ночь чаще всего работает, поэтому я как следует погружаюсь в праздничную атмосферу: наряжаю елку, готовлю любимые блюда, пляшу под любимые песни и все новогодние каникулы смотрю любимые старые фильмы. © TatyanaOz / Pikabu
- 31 декабря, прямо перед боем курантов, дал себе строгую клятву: в Новом 2026 году никогда, никогда не возьму в рот ничего лишнего! Ни мучного, ни сладкого, ни соленого, ни копченого! Результат: проснувшись 1 января в 13:00, захавал за один заход все оливье и селедку под шубой, рулет с красной рыбой, сожрал все оливки, креветки и целую тарелку колбасы. Но это было еще не все. Вечером заказал плитку шоколада, огроменную пачку чипсов, мороженое и крекеры, а затем под самую ночь уплел разом три здоровых бургера. В последующие каникулы я продолжал «соблюдать» клятву: Каждый день, помимо всего прочего, я уплетал несколько мороженых и по 2-3 пачки чипсов. Вес за 7 дней вырос на 8 кг! Я их перед этим полтора месяца сбрасывал! Вот так начался 2026 год. Нужно было по-другому произносить клятву, чтобы сработала? © WrongWorm / Pikabu
- 31 и 1 числа я тряпочкой валялась и болела. 2 января стало понятно, что в ближайшие дни прогулки отменяются. Итог: муж на даче чистит снег, а я сижу дома и усиленно лечусь. Но надо во всем искать положительные стороны, и я их нашла. Муж подарил мне румбокс «Косая аллея» по Гарри Поттеру на день рождения и я решила, что пришло время его собрать. В общей сложности, на сборку ушло часов десять. Но как же красиво он смотрится на книжных полках, мама дорогая! © cicuta78 / Pikabu
- Друзья затащили встречать Новый год в лесной домик. Уговор был один: сдать телефоны. Романтика, тишина, прям сказка. Но нас хватило ровно до вечера. А проезжающий мимо лыжник, наверное, поседел, ибо стал свидетелем настоящей мистики: пять взрослых людей стояли на единственном высоком сугробе у забора, подняв руки к небу, потому что только там ловилась одна «палочка» сети. А нам было невтерпеж выложить сторис о том, как круто отдыхается без интернета.
- Эти зимние каникулы я уже не вывожу! Проснулся, время 10 утра, сходил в туалет — 12, попил чаю — 3 часа дня! Как так? Как так! В магазин хожу уже просто чтобы из дома выйти! Просто, чтобы потратить деньги вхолостую, потому что дома все есть. Кушать уже невозможно, я уже не хочу ничего, ни икру, ни салатов, ни заморских деликатесов, ни простых пельменей, пицц, гамбургеров и роллов. Я уже хочу на свою нелюбимую ненавистную работу с 8 до 17 и снова скучать о своих долгожданных выходных, ругать начальника и злится на коллег. Воистину, только получив все, мы утрачиваем цель и смысл жизни. © sanders02 / Pikabu
- У нас традиция: мы с женой пишем цели на год. Я, преисполненный решимости, вывел: «Прочитать 100 книг, выучить английский, подкачаться». Жена посмотрела на список, потом перевела взгляд на меня, доедающего прошлогодний торт прямо из коробки, и вписала свой пункт: «Не ржать над мужем в голос, когда он бросит свои цели через неделю». Глядя на торт, я понял, что это самая реалистичная цель из всех, что мы когда-либо ставили.
Зимние каникулы — это когда грандиозные клятвы «не есть мучного» разбиваются о тарелку оливье, а весы показывают +8 кг чистого счастья. Неважно, ловили вы интернет на вершине сугроба или 10 часов кряду собирали «Косую аллею» на книжной полке. Главное — это те нелепые, странные и теплые байки, которые теперь останутся с нами до следующего декабря. А какой момент этих каникул стал для вас самым легендарным?
