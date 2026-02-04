Стандартные китайские порции большие, мы на семью по одной берём. Но если пойти в ресторан для русских там все будет дорого, мало и неакусно. Ходим только туда, где много китайцев
18 историй о путешествиях, где самым ярким впечатлением стала не достопримечательность, а местная еда
Когда речь заходит о путешествии в другую страну, хочется взять от поездки максимум: увидеть знаменитые места, прикоснуться к местной культуре и наконец-то выдохнуть от повседневной суеты. Мы планируем маршруты, отмечаем музеи и мечтаем о красивых фотографиях. Но порой оказывается, что сильнее всего в памяти оседает совсем не архитектура и даже не пейзажи, а еда. Например, тот самый ресторан, где порции были размером с поднос, или пицца, вкус которой потом годами безуспешно пытаешься найти где-нибудь поближе к дому.
- Теща ничего дальше огорода не видела. Повезли ее в Тай. Заказали еду в местной кафешке. Официанту сказал, чтобы без перца. В итоге пробую — аж слезы потекли. Говорю: «Мама, не ешьте, очень остро!» Смотрю, а она полтарелки умяла. И вдруг как выдаст: «Ох, ребятки, вы меня что дома преснотой кормите, что здесь. Красный перчик всегда надо добавлять!» Попробовал у нее ложку, мало ли, и снова слезы подкатили. Тут-то я и узнал, что теща — тот еще сюрприз.
- В 2017 году мы с будущим мужем поехали на остров Хайнань в Китае. Зашли в ресторан. Заказали две утки по-пекински. Официант тут же начал отмахиваться, мол, нам и одной хватит — порция большая. Пока все это будет готовиться, мы еще заказали пару порций риса в ананасе. Официант снова начал причитать: «Не-не-не, одной вам будет достаточно!» Еще заказали пампушки и чай. В итоге принесли огро-о-омный ананас, доверху забитый рисом, креветками и чем-то еще. Кое-как мы все съели. Потом принесли тарелку с какими-то блинчиками. Но мы не заказывали блинчики. Далее на стол поставили тарелку с овощами. Но мы не заказывали овощи. Потом принесли чашки с соусами и утку. Филе целой утки. Через некоторое время мы сидели и тяжело дышали. Но испытание желудков оказалось не закончено. В завершение нам принесли огромную супницу, в которой был бульон этой птицы. На него мы уже не смогли смотреть. И тут нам принесли пампушки и чай... © Rhododendron / Pikabu
- Может, я и банальна, но в Италии я больше всего люблю пиццу «Маргарита». Ела ее каждый день. Примерно дней 20 подряд. Пробовала ее в Милане, Риме, Венеции и Турине. Каждая пицца лучше предыдущей. © idealmelissa / Reddit
- Подруга годами мечтала об Италии: копила, забронировала дорогущий отель, чтобы было как в кино. В первый же день пишет мне голосовуху: «Иду на завтрак, предвкушаю — сейчас наемся вкуснятины. Захожу в зал и не верю глазам: посередине стола стоит кофемашина и тостер. И все». Она добивает: «Зову администратора, мол, где завтрак? А он улыбается: «Синьора, это и есть завтрак. Вы же в центре города! Если хотите попробовать по-настоящему вкусную еду, держитесь подальше от туристических мест».
- Ребята, добро пожаловать в мир аргентинской пиццы. На фотке очень популярная «фугазетта» — луковая пицца. Даже муж не доел, а ведь он опытный луковый любитель. А меня вообще мутило, когда я смотрела на его пиццу. © Versicularia / Pikabu
- Ехал как-то раз по проселочным дорогам. Остановился на маленькой обветшалой заправке. Зашел внутрь, чтобы расплатиться, и тут же почувствовал классный запах. Спросил у кассира, мол, что это. А она мне в ответ: «Просто у нас на веранде готовятся гамбо и раки. Хотите?» Представляете? Я сидел на веранде в компании примерно дюжины человек, с которыми я только что познакомился, и это был, пожалуй, лучший обед в моей жизни. © unicornbelly / Reddit
- Что-то вдруг вспомнилась болгарская цаца. Она везде почему-то разная на вкус, и можно каждый день переходить на новое место и пробовать цацу как в первый раз. Вот цацу я бы даже сейчас съел. На часах 1:30 ночи. Оно того стоит, уверяю! © Expert / ADME
- Сэндвичи с селедкой в Нидерландах — это что-то! Селедку кладут в булочку для хот-дога, посыпают луком, соус по желанию. Селедка очень нежная и не слишком соленая. Голландцы вообще очень уважают селедку и в июне даже отмечают День флажков — праздник начала ловли. Еще продают кольца кальмаров и креветки во фритюре, их кладут в бумажные кульки и коробочки, к ним тоже дают разные соусы вроде майонеза, сырного или карри. © Татьяна Лобанова / ADME
Не знала, что блюдо из пережаренной до хруста мелкой рыбёшки называется "цаца".) а я очень люблю такую хрустящую рыбку.
- Как-то раз был со своим другом в Японии. Шеф-повар работал там 30 лет, обучался у своего отца. Мы сели за стойку. Начали есть. И тут я поворачиваюсь к своему другу и говорю: «Знаешь, это лучшие суши, которые я когда-либо ел!» Он посмотрел на меня и как выдал: «Скажу тебе больше! Я тоже ничего вкуснее еще не пробовал!» А прикол в том, что он сам из Японии. © tomnixon77 / Reddit
- Немецкий бульон с блинами и сингапурская курица с рисом — ну очень вкусно! Хотя, кажется, ну что там вареная курица с рисом, но действительно просто и вкусно. А немецкий говяжий бульон — это мастерство, которое мне не под силу, ведь я 6 часов бульон варить не буду! © Elena H / ADME
- Ел я как-то раз «столетние яйца» во Вьетнаме. Очень сильный аммиачный запах, белок с виду как кофейное желе, а желток похож на серо-голубую глину, но жидкий. На вкус ближе к вареному яйцу с жидким желтком, но с очень сильными аммиачным обертонами. В принципе, это съедобно, но вид и запах говорит обратное. © ki***elf / Pikabu
- Никогда не забуду багет, который я съела во Франции. Просто багет с маслом. И все! Это было лучшее, что я когда-либо ела. © Kat-2793 / Reddit
Сюрстремминг - это еда на очень большого любителя, особенно, запах его буквально валит с ног, так же как и у дуриана.
- На Гавайях я зашла в одно кафе, где подают завтраки, и заказала папайю в миске. Это была гавайская папайя, разрезанная пополам, с невероятно сливочным кокосовым пудингом, с семенами чиа, ягодами Годжи, другими фруктами и медом. Сочетание всего этого оставило незабываемые впечатления. © Cool-cat-199 / Reddit
- Как бы глупо это ни звучало, но кукурузные чипсы в Перу — это просто нечто! Трудно превзойти это разнообразие вкусов. © bizzeemamaNJ / Reddit
- В Китае жаренный рис сродни произведению искусства. Я не знаю никого, кому удалось бы успешно повторить его дома. Сам рецепт предельно прост: вчерашний рис смешивается с обжаренным луком, мясом и овощами по вкусу, специями и соевым соусом. Не знаю, в каком именно ингредиенте заключается все волшебство, но оно того стоит. © disenchantmentt / Pikabu
- Удивитесь, но мне сюрстремминг понравился. Правда, в тот день у меня насморк был. Хозяин-швед открывал банку на улице в бочке под водой и рассказал историю, что у его родителей такая баночка лопнула при открытии. В итоге пришлось комнату красить, чтобы запах ушел. © Ola Webe / ADME
- Мне в Праге понравилась выпечка «Трдло». Там листом дрожжевого теста обматывают раскаленный цилиндр и так выпекают над печкой, постоянно поворачивая, а потом посыпают сахарной пудрой и корицей. © Mariya Solovey / ADME
- Пару лет назад собирался на Гоа. Начитался про то, что вся индийская кухня очень острая. И только прилетев на место, мы поняли, что на наш вкус еда исключительно пряная, но никак не острая. Мы регулярно повергали в легкий ступор местных официантов, когда просили принести нам острый перец. В одном заведении мы даже поспорили с поваром, что соус для креветок с пири-пири (китайская разновидность чили перца) — абсолютно нормально и съедобно. Как мы уплетали эти креветки, собрался посмотреть весь персонал заведения, включая одного из хозяев. © Ratmirovich / Pikabu
Вот так и выходит, что путешествия заканчиваются, а воспоминания о местной кухне остаются с нами надолго. И каждый раз, пробуя что-то новое, мы невольно сравниваем и вспоминаем ту самую еду, ради которой в эту страну стоило прилететь хотя бы еще раз. Наверняка и у вас есть гастрономическое воспоминание из путешествия. С удовольствием обсудим в комментариях.