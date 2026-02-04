18 историй о путешествиях, где самым ярким впечатлением стала не достопримечательность, а местная еда

Когда речь заходит о путешествии в другую страну, хочется взять от поездки максимум: увидеть знаменитые места, прикоснуться к местной культуре и наконец-то выдохнуть от повседневной суеты. Мы планируем маршруты, отмечаем музеи и мечтаем о красивых фотографиях. Но порой оказывается, что сильнее всего в памяти оседает совсем не архитектура и даже не пейзажи, а еда. Например, тот самый ресторан, где порции были размером с поднос, или пицца, вкус которой потом годами безуспешно пытаешься найти где-нибудь поближе к дому.