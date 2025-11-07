А вот эти длинные тонкие тёмные палочки - это сожжённые сосиски?
15 путешественников, которые получили незабываемые впечатления от местной кухни
Иногда попытка попробовать местную кухню в путешествии может обернуться настоящим приключением — то ли гастрономическим открытием, то ли испытанием вкусовых рецепторов на прочность. В этой подборке люди покажут и расскажут, что их удивило в других странах.
«Мой обед за 2,10 евро во французском универе»
- А я-то думал, французская еда должна быть вкусной! © t1foreverandever / Reddit
Блюдо, которым можно пугать
- Сиокара — японское блюдо из соленых ферментированных кишечников кальмара, которое обычно едят с горячим рисом. Мои коллеги обожали его. Я честно пытался привыкнуть к вкусу, надеялся, что смогу потом пугать им других, но так и не смог — на деле оно действительно такое же ужасное, как и звучит. © Unknown author / Reddit
«Огурец и манго с тахином, лаймом, солью, молотыми тыквенными семечками и тертым огурцом. Попробовал в Сан-Хуан-де-ла-Лагуна»
Интересное блюдо и название местности. А вид, вообще, завораживающий - обожаю виды морей и океанов.
Когда аппетит улетает вместе с перьями
- Если говорить о самом ужасном блюде, что мне довелось попробовать, — это жареный воробей по-бирмански. Мы остановились у придорожной забегаловки по пути к озеру Инле из Мандалая — и это было единственное блюдо в меню. Их просто закидывали в вок, перья отпадали во время жарки, а потом их ели целиком — вместе с клювом. © jimgagnon / Reddit
«Классический французский обед: салат, мини-киш с овощами и хлеб с грецкими орехами»
Насчёт воробъев стало ужасно интересно, их ещё и со всеми потрохами жарили???
На вкус — как кипяток
- Однажды нам подали что-то, что называлось примерно «кумпа» — даже не знаю, как правильно пишется. Сказали, что блюдо норвежское, но я не уверен. Это что-то вроде фрикадельки из говядины, обернутой пюре и сваренной в воде. На вкус — как кипяток. Брр. © indigoshift / Reddit
«Студенческий обед во Франции за 3,30 евро»
Ждал вкусную сосиску, а получил кошмар
- Так и не смог найти официальное название, но моим самым ужасным блюдом стала колбаса с овсянкой в натуральной оболочке, которую я попробовал в Англии на завтрак. Сначала подумал, что это просто большая аппетитная сосиска. Но внутри оказалась сухая, почти резиновая овсянка, а сверху — жирная корочка и привкус потрохов, который долго не проходил. Наверное, это блюдо не показалось бы мне таким ужасным, если бы я не ожидал вкус обычных аппетитных сосисок на завтрак. © arcsine / Reddit
«Кто-нибудь скажите моему другу, что с этим блюдом что-то не так»
Английские блюда своеобразные, к примеру, суп из бычьих хвостов, пудинг из хлебных крошек и порридж - овсянка, хотя это не английское, а шотландское блюдо.
- Британская еда не перестает меня шокировать! © Unknown author / Reddit
Когда еда нападает первой
- Асцидии — такие плотные шарики, наполненные слизью с мыльным привкусом. Прокусываешь оболочку, и все это вырывается прямо в рот. На вкус — ужасно. Они попались мне в рыбном супе в корейском ресторане. Я пробовал много странных блюд, но это было уже слишком. © inkoDe / Reddit
«Только попробуйте сказать, что в Нидерландах плохая еда»
Гуляш с морковью, картофельное пюре и квашеная капуста. Вроде норм
Вредное лакомство
- В Колумбии я попробовал муравьев — и, честно говоря, они оказались вкусными. Оказывается, их там щедро солят, и считаются они чем-то вроде «вредного лакомства, которое обожают дети» — как картошка фри. © That****ingGuy / Reddit
«Спасибо французам за самый ужасный английский завтрак в моей жизни»
Блюдо, которое пахнет хуже, чем выглядит
- В Норвегии готовят лютефиск — это треска, которую сушат и вымачивают в щелочи. Потом несколько дней снова вымачивают, чтобы вернуть влагу и убрать щелочь, а затем готовят. Оно желеобразное и пахнет плохо, так что я вообще не понимаю, как кто-то может это есть. © one2tinker / Reddit
«Пожалуй, самый отвратительный датский завтрак: картошка, яйца и бычий хвост»
После таких гастрономических приключений начинаешь ценить даже самую обычную еду. А если хочется еще удивиться, загляните в эту подборку с кулинарными экспериментами.
Когда то в 90 х мой молодой супруг получил зарплату красной рыбой, прям 20 килограммовый блок льда и рыбы, помечтали, сколько из нее можно приготовить.. Разок запекли с овощами, остальное сожрали так, строганиной.. Очень вкусно
Самое отвратительное, что я ела - это черногорские огурцы. Никакие муравьи и рядом не стояли.