19 кулинарных экспериментов, на которые хочется взглянуть дважды
Кулинария — это искусство, в котором можно проявить себя самым неожиданным образом. Одни люди превращают готовку в искусство, другие — в источник веселья, а кто-то умудряется создать настолько необычное блюдо, что трудно представить, как такое вообще возможно. Герои нашей подборки превратили кухонные будни в нечто забавное и порой даже совершенно невероятное.
«Дочка попросила испечь торт в виде единорога. Я правда старалась»
- Вы, кажется, ноготь в ухе оставили. © Ok_Culture_1914 / Reddit
«Попробовал сделать заливное из тунца»
Наконец я напишу этот комментарий перед н.г.! 😁
«Какая гадость эта ваша заливная рыба»
- Это, наверное, самое аппетитное заливное, которое я когда-либо видел. © brittinea / Reddit
«Ужин одинокой женщины»
- Это то, что я всегда готовлю, когда муж задерживается на работе, а ребенок капризничает! © Inevitable-Young-253 / Reddit
«Торт „Дино“ для моего сына. Я поэкспериментировала с несколькими дизайнами, которые увидела в интернете, но, по-моему, мой получился даже лучше»
Суперски ! Я бы с ума сошла отсаживать эту тысячу зелененьких финтифлюшечек
«Пицца-рулет Стромболи. Можно было бы добавить немного больше клюквенного соуса»
Пирог, испеченный внутри тыквы
«Сделал праздничный торт для своей собаки»
«Я сделала торт в виде лица моего дяди на его день рождения»
«Недавно я начала обучаться кондитерскому декорированию. Горжусь результатом»
У меня всё слипается от одного взгляда н сей кулинарный шедевр. Но выглядит привлекательно, не спорю
«Мой кот захотел отпраздновать мой день рождения, поэтому я испекла нам торт»
«Это должен был быть хлеб. Не знаю, как так получилось»
«Я поленился сделать макаруны в виде пирожных, поэтому я испек их на противне»
Раздолбай 🤭 ну хоть испёк. Побежала просить мужа испечь вкусненькое
«Я пытался сделать печенье с изображением ши-тцу для своей девушки»
«Мы забыли купить зефир для суфле поэтому использовали оставшийся зефир с Хэллоуина»
«Моя двухлетняя дочь попросила торт. Мой первый опыт»
«Когда ребенок не может определиться какой персонаж ему нравится больше»
«Торт в виде коровы ко дню рождения моего сына»
"33 коровы, 33 коровы, 33 коровы - свежая строка. 33 коровы - как стакан парного молока". Здесь, правда, не 33 коровы, но что-то навеяло.
«Кексы в виде щенков. Вполне довольна результатом»
«Шоколадный торт с печеньем и кремовой начинкой»
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Комментарии
Испекла ореховый пирог
Без пшеничной муки (фундучная мука, сверху макаронад нa миндальной).
Калорий вагон (орехи) но он слишком вкусный...
А в чем надо было накосячить, чтобы хлеб получился таким? Такое чувство, что ингредиенты высыпали в пакет, встряхнули и опорожнили в форму