19 кулинарных экспериментов, на которые хочется взглянуть дважды

Кулинария — это искусство, в котором можно проявить себя самым неожиданным образом. Одни люди превращают готовку в искусство, другие — в источник веселья, а кто-то умудряется создать настолько необычное блюдо, что трудно представить, как такое вообще возможно. Герои нашей подборки превратили кухонные будни в нечто забавное и порой даже совершенно невероятное.

«Дочка попросила испечь торт в виде единорога. Я правда старалась»

«Попробовал сделать заливное из тунца»

Это, наверное, самое аппетитное заливное, которое я когда-либо видел. © brittinea / Reddit

«Ужин одинокой женщины»

Это то, что я всегда готовлю, когда муж задерживается на работе, а ребенок капризничает! © Inevitable-Young-253 / Reddit

«Торт „Дино“ для моего сына. Я поэкспериментировала с несколькими дизайнами, которые увидела в интернете, но, по-моему, мой получился даже лучше»

«Пицца-рулет Стромболи. Можно было бы добавить немного больше клюквенного соуса»

Пирог, испеченный внутри тыквы

«Сделал праздничный торт для своей собаки»

«Я сделала торт в виде лица моего дяди на его день рождения»

«Недавно я начала обучаться кондитерскому декорированию. Горжусь результатом»

«Мой кот захотел отпраздновать мой день рождения, поэтому я испекла нам торт»

«Это должен был быть хлеб. Не знаю, как так получилось»

«Я поленился сделать макаруны в виде пирожных, поэтому я испек их на противне»

«Я пытался сделать печенье с изображением ши-тцу для своей девушки»

«Мы забыли купить зефир для суфле поэтому использовали оставшийся зефир с Хэллоуина»

«Моя двухлетняя дочь попросила торт. Мой первый опыт»

«Когда ребенок не может определиться какой персонаж ему нравится больше»

«Торт в виде коровы ко дню рождения моего сына»

«Кексы в виде щенков. Вполне довольна результатом»