19 кулинарных экспериментов, на которые хочется взглянуть дважды

Фотоподборки
21 час назад

Кулинария — это искусство, в котором можно проявить себя самым неожиданным образом. Одни люди превращают готовку в искусство, другие — в источник веселья, а кто-то умудряется создать настолько необычное блюдо, что трудно представить, как такое вообще возможно. Герои нашей подборки превратили кухонные будни в нечто забавное и порой даже совершенно невероятное.

«Дочка попросила испечь торт в виде единорога. Я правда старалась»

«Попробовал сделать заливное из тунца»

  • Это, наверное, самое аппетитное заливное, которое я когда-либо видел. © brittinea / Reddit

«Ужин одинокой женщины»

  • Это то, что я всегда готовлю, когда муж задерживается на работе, а ребенок капризничает! © Inevitable-Young-253 / Reddit

«Торт „Дино“ для моего сына. Я поэкспериментировала с несколькими дизайнами, которые увидела в интернете, но, по-моему, мой получился даже лучше»

«Пицца-рулет Стромболи. Можно было бы добавить немного больше клюквенного соуса»

Пирог, испеченный внутри тыквы

«Сделал праздничный торт для своей собаки»

«Я сделала торт в виде лица моего дяди на его день рождения»

«Недавно я начала обучаться кондитерскому декорированию. Горжусь результатом»

Hangover Unicorn
16 часов назад

У меня всё слипается от одного взгляда н сей кулинарный шедевр. Но выглядит привлекательно, не спорю

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«Мой кот захотел отпраздновать мой день рождения, поэтому я испекла нам торт»

«Это должен был быть хлеб. Не знаю, как так получилось»

«Я поленился сделать макаруны в виде пирожных, поэтому я испек их на противне»

«Я пытался сделать печенье с изображением ши-тцу для своей девушки»

«Мы забыли купить зефир для суфле поэтому использовали оставшийся зефир с Хэллоуина»

«Моя двухлетняя дочь попросила торт. Мой первый опыт»

«Когда ребенок не может определиться какой персонаж ему нравится больше»

«Торт в виде коровы ко дню рождения моего сына»

Ольга Курпякова
16 часов назад

"33 коровы, 33 коровы, 33 коровы - свежая строка. 33 коровы - как стакан парного молока". Здесь, правда, не 33 коровы, но что-то навеяло.

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«Кексы в виде щенков. Вполне довольна результатом»

«Шоколадный торт с печеньем и кремовой начинкой»

А вот еще несколько статей на кулинарную тему:

Фото на превью brittinea / Reddit

Комментарии

Уведомления
Соседка Клоунов
17 часов назад

Испекла ореховый пирог
Без пшеничной муки (фундучная мука, сверху макаронад нa миндальной).
Калорий вагон (орехи) но он слишком вкусный...

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Буква Эф
4 часа назад

А в чем надо было накосячить, чтобы хлеб получился таким? Такое чувство, что ингредиенты высыпали в пакет, встряхнули и опорожнили в форму

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