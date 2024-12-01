8 легких рецептов, которые выручат, когда хочется вкусного и без танцев с бубном

Вряд ли кому-то каждый день хочется подолгу стоять и плиты, поэтому хорошо, когда под рукой есть рецепты блюд, которые можно приготовить быстро, просто и из доступных ингредиентов. В этой статье мы решили собрать варианты, которые помогут разнообразить и завтрак, и обед, и ужин.

Ленивые «пирожки» с луком и яйцом

Нам понадобится: Мука — 200 г

Кефир — 300 г

Яйца — 3 шт

Лук зеленый — 40 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 5 г

Сметана — 2-3 ст. л

Чеснок — 1 долька

Соевый соус — 1 ст. л В глубокой миске смешиваем муку, кефир, 1 яйцо, разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем, тесто должно быть как сметана. Можно добавить соль по вкусу. Варим яйца. Мелко режем лук и 2 сваренных вкрутую яйца. Соединяем с тестом и перемешиваем.

Выкладываем ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем на умеренном огне по 4 минуты с каждой стороны. Далее делаем соус: в миске смешиваем пару ложек сметаны, 30-50 г кефира, 1 натертый зубчик чеснока и 1ст. л. соевого соуса.

Яйца пашот

Нам понадобится: Аэрогриль или сотейник

Силиконовые формочки для выпечки диаметром 5-6 см

Яйца

Хлеб Кто бы знал, что для того, чтобы получились нежнейшие яйца пашот, нужно всего лишь добавить в формочки немного воды. Дальше разбиваем в них яйца и ставим в аэрогриль на 8 минут на 180 °С, пока они немного остывают, ставим тосты на 3 минуты на 200 °С.

Аналогичным способом можно приготовить яйца и без аэрогриля. Для этого берем силиконовые формочки для кексов, смазываем их капелькой масла и разбиваем в них яйца, можно немного подсолить их сверху. Потом берем глубокую сковороду или сотейник, наполняем водой, ставим на сильный огонь и ждем пока она закипит.

После этого ставим в нее формочки и оставляем их на сильном огне на 20 секунд, потом закрываем сотейник крышкой, убавляем огонь до среднего и ждем еще примерно 2 минуты. После этого достаем формочки и аккуратно ставим их чашку с холодной водой, чтобы яйца не переварились.

Морковный сливочный соус для пасты

Нам понадобится: 200 г моркови

Оливковое масло

Соль

1 луковица, нарезанная ломтиками

Густые сливки

Вода

Зубчик чеснока

Черный перец Запекаем нарезанную морковь, слегка сбрызнув ее оливковым маслом и приправив солью, в духовке при температуре 175 °С до мягкости, приблизительно 20 минут. Карамелизируем нарезанный лук на сковороде с оливковым маслом на среднем огне. Смешайте в блендере жареную морковь, карамелизированный лук, немного воды и немного жирных сливок. Смешайте до однородной массы. Приправьте полученную смесь солью, перцем и чесноком по вкусу. При желании добавьте больше жирных сливок или воды, чтобы соус стал более жидким.

Быстрый завтрак

Нам понадобится: Аэрогриль

Пергамент

Хлеб

Яйцо

Орегано и кориандр (или любые другие приправы)

Красный болгарский перец

Брокколи

Грибы

Красный лук

Сыры (чеддер и моцарелла или любые другие, какие любите)

Вырезаем в хлебе небольшой круг, выкладываем его на решетку, застеленную пергаментом и разбиваем в него яйцо. Затем мелко режем красный болгарский перец, брокколи, грибы, красный лук и выкладываем эту смесь на яйцо, сверху присыпаем натертым сыром.

Выпекаем 10 минут при 200 °С.

Аналогичным образом можно приготовить горячие бутерброды и в духовке, последовательность та же, но запекать следует 10 минут при 180 °С.

Печенье из яблок и миндаля

Нам понадобится: 3 больших яблока

90 г овсяных хлопьев

150 г миндаля

Шоколад (по желанию) Разогреваем духовку до 190 °C. В это время удаляем сердцевину из яблок и нарезаем их кубиками. Соединяем в блендере яблоки, овсяные хлопья и миндаль, измельчаем и перемешиваем, пока масса не станет однородной. Получившуюся смесь выкладываем на застеленный пергаментом противень. Из указанного количества можно сделать 8 печений. Ставим в духовку на полчаса, либо до момента, как увидите, что верхушка стала золотистого цвета. Когда все будет готово, достаньте из духовки и дайте им полежать 10 минут, после этого можно убирать их с противня. По желанию можно украсить печенье растопленным шоколадом, или, например шоколадом и бананом.

Творожный сыр из кефира

Нам понадобится: Кефир (жирность — 2,5%)

Соль, любые специи Никаких сверхъестественных действий предпринимать не нужно, переливаем кефир в любую удобную посуду, добавив в него соли и специй по вкусу и отправляем в морозилку на ночь. Утром берем дуршлаг, в него кладем хлопковую ткань или марлю, сложенную в 4-5 слоев. Выкладываем на нее получившуюся ледышку: если она плохо отходит от стенок, можно на 30 секунд поставить контейнер в теплую воду.

Массу оставляем до полной разморозки, с нее будет стекать сыворотка, поэтому дуршлаг лучше поставить в глубокую посуду. Жидкость можно потом использовать, например, для теста на блины. Получившуюся массу можно блендером довести до равномерной консистенции, если хочется, то можно добавить в сыр свежую зелень, чеснок, соленый огурец или грибы.

Хрустящие картофельные дольки

Нам понадобится: 1 кг картофеля

50 мл оливкового масла

2-3 веточки свежего розмарина

Соль и перец по вкусу Чистим, режем картофель на четвертинки, кладем его в большую кастрюлю с холодной подсоленной водой. Ставим на плиту и доводим до кипения. Дальше варим на медленном огне 10 минут. После этого сливаем воду, картофель оставляем в кастрюле. Затем, закрыв крышкой, встряхиваем кастрюлю, чтобы картошка стала немного побитой. Потом перекладываем картошку на противень или в форму для запекания, сбрызгиваем оливковым маслом. Добавляем к нему веточки розмарина, перчим, солим, перемешиваем и отправляем запекаться в духовку, предварительно разогретую до 200 °C на 40–45 минут. Время может отличаться, важно достать картофель в тот момент, когда на нем появилась золотистая корочка.

Овсяная каша с помидорами и яйцом

Нам понадобится: 100 г овсяных хлопьев

Растительное масло

2 зубчика чеснока

Соевый соус

Помидоры

2 яйца

Зелень

Соль, перец, прованские травы Чеснок мелко режем и обжариваем полминуты на ложке масла, помидоры мелко режем и отправляем к чесноку, обжариваем на среднем огне 3-5 минут, солим по вкусу и добавляем травы и зелень.