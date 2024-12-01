Вот эта статья мне очень понравилось! Фррмат необычный для Adme или может я не встречала у них таких статей...
8 легких рецептов, которые выручат, когда хочется вкусного и без танцев с бубном
Вряд ли кому-то каждый день хочется подолгу стоять и плиты, поэтому хорошо, когда под рукой есть рецепты блюд, которые можно приготовить быстро, просто и из доступных ингредиентов. В этой статье мы решили собрать варианты, которые помогут разнообразить и завтрак, и обед, и ужин.
Ленивые «пирожки» с луком и яйцом
Нам понадобится:
- Мука — 200 г
- Кефир — 300 г
- Яйца — 3 шт
- Лук зеленый — 40 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 5 г
- Сметана — 2-3 ст. л
- Чеснок — 1 долька
- Соевый соус — 1 ст. л
В глубокой миске смешиваем муку, кефир, 1 яйцо, разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем, тесто должно быть как сметана. Можно добавить соль по вкусу. Варим яйца. Мелко режем лук и 2 сваренных вкрутую яйца. Соединяем с тестом и перемешиваем.
Выкладываем ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем на умеренном огне по 4 минуты с каждой стороны. Далее делаем соус: в миске смешиваем пару ложек сметаны, 30-50 г кефира, 1 натертый зубчик чеснока и 1ст. л. соевого соуса.
Яйца пашот
Нам понадобится:
- Аэрогриль или сотейник
- Силиконовые формочки для выпечки диаметром 5-6 см
- Яйца
- Хлеб
Кто бы знал, что для того, чтобы получились нежнейшие яйца пашот, нужно всего лишь добавить в формочки немного воды. Дальше разбиваем в них яйца и ставим в аэрогриль на 8 минут на 180 °С, пока они немного остывают, ставим тосты на 3 минуты на 200 °С.
Аналогичным способом можно приготовить яйца и без аэрогриля. Для этого берем силиконовые формочки для кексов, смазываем их капелькой масла и разбиваем в них яйца, можно немного подсолить их сверху. Потом берем глубокую сковороду или сотейник, наполняем водой, ставим на сильный огонь и ждем пока она закипит.
После этого ставим в нее формочки и оставляем их на сильном огне на 20 секунд, потом закрываем сотейник крышкой, убавляем огонь до среднего и ждем еще примерно 2 минуты. После этого достаем формочки и аккуратно ставим их чашку с холодной водой, чтобы яйца не переварились.
Морковный сливочный соус для пасты
Нам понадобится:
- 200 г моркови
- Оливковое масло
- Соль
- 1 луковица, нарезанная ломтиками
- Густые сливки
- Вода
- Зубчик чеснока
- Черный перец
Запекаем нарезанную морковь, слегка сбрызнув ее оливковым маслом и приправив солью, в духовке при температуре 175 °С до мягкости, приблизительно 20 минут. Карамелизируем нарезанный лук на сковороде с оливковым маслом на среднем огне. Смешайте в блендере жареную морковь, карамелизированный лук, немного воды и немного жирных сливок. Смешайте до однородной массы. Приправьте полученную смесь солью, перцем и чесноком по вкусу. При желании добавьте больше жирных сливок или воды, чтобы соус стал более жидким.
Быстрый завтрак
Нам понадобится:
- Аэрогриль
- Пергамент
- Хлеб
- Яйцо
- Орегано и кориандр (или любые другие приправы)
- Красный болгарский перец
- Брокколи
- Грибы
- Красный лук
- Сыры (чеддер и моцарелла или любые другие, какие любите)
Вырезаем в хлебе небольшой круг, выкладываем его на решетку, застеленную пергаментом и разбиваем в него яйцо. Затем мелко режем красный болгарский перец, брокколи, грибы, красный лук и выкладываем эту смесь на яйцо, сверху присыпаем натертым сыром.
Выпекаем 10 минут при 200 °С.
Аналогичным образом можно приготовить горячие бутерброды и в духовке, последовательность та же, но запекать следует 10 минут при 180 °С.
Печенье из яблок и миндаля
Нам понадобится:
- 3 больших яблока
- 90 г овсяных хлопьев
- 150 г миндаля
- Шоколад (по желанию)
Разогреваем духовку до 190 °C. В это время удаляем сердцевину из яблок и нарезаем их кубиками. Соединяем в блендере яблоки, овсяные хлопья и миндаль, измельчаем и перемешиваем, пока масса не станет однородной. Получившуюся смесь выкладываем на застеленный пергаментом противень. Из указанного количества можно сделать 8 печений. Ставим в духовку на полчаса, либо до момента, как увидите, что верхушка стала золотистого цвета. Когда все будет готово, достаньте из духовки и дайте им полежать 10 минут, после этого можно убирать их с противня. По желанию можно украсить печенье растопленным шоколадом, или, например шоколадом и бананом.
Творожный сыр из кефира
Нам понадобится:
- Кефир (жирность — 2,5%)
- Соль, любые специи
Никаких сверхъестественных действий предпринимать не нужно, переливаем кефир в любую удобную посуду, добавив в него соли и специй по вкусу и отправляем в морозилку на ночь. Утром берем дуршлаг, в него кладем хлопковую ткань или марлю, сложенную в 4-5 слоев. Выкладываем на нее получившуюся ледышку: если она плохо отходит от стенок, можно на 30 секунд поставить контейнер в теплую воду.
Массу оставляем до полной разморозки, с нее будет стекать сыворотка, поэтому дуршлаг лучше поставить в глубокую посуду. Жидкость можно потом использовать, например, для теста на блины. Получившуюся массу можно блендером довести до равномерной консистенции, если хочется, то можно добавить в сыр свежую зелень, чеснок, соленый огурец или грибы.
Хрустящие картофельные дольки
Нам понадобится:
- 1 кг картофеля
- 50 мл оливкового масла
- 2-3 веточки свежего розмарина
- Соль и перец по вкусу
Чистим, режем картофель на четвертинки, кладем его в большую кастрюлю с холодной подсоленной водой. Ставим на плиту и доводим до кипения. Дальше варим на медленном огне 10 минут. После этого сливаем воду, картофель оставляем в кастрюле. Затем, закрыв крышкой, встряхиваем кастрюлю, чтобы картошка стала немного побитой. Потом перекладываем картошку на противень или в форму для запекания, сбрызгиваем оливковым маслом. Добавляем к нему веточки розмарина, перчим, солим, перемешиваем и отправляем запекаться в духовку, предварительно разогретую до 200 °C на 40–45 минут. Время может отличаться, важно достать картофель в тот момент, когда на нем появилась золотистая корочка.
Овсяная каша с помидорами и яйцом
Нам понадобится:
- 100 г овсяных хлопьев
- Растительное масло
- 2 зубчика чеснока
- Соевый соус
- Помидоры
- 2 яйца
- Зелень
- Соль, перец, прованские травы
Чеснок мелко режем и обжариваем полминуты на ложке масла, помидоры мелко режем и отправляем к чесноку, обжариваем на среднем огне 3-5 минут, солим по вкусу и добавляем травы и зелень.
Овсяные хлопья закладываем в пассерованные овощи, добавляем 350 г воды, столовую ложку соевого соуса, щепотку соли. Томим на медленном огне под крышкой 7 минут, периодически помешивая. Выключаем огонь и даем настояться под крышкой. Выкладываем все на тарелку, сверху можно добавить яйцо-пашот.
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Комментарии
Я один раз пробовал яйца пашот приготовить. Но я в пищевой плёнке варил их.
Понравилось печенье из яблок, овсянки и миндаля. Обязательно сделаю!!! Овсянка с помидорами тоже зашла)Про остальные явства слышала раньше. Хорошая статья. Спасибо!