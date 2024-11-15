7 легких рецептов, как будто созданных для того, чтобы согреться холодной осенью

Я не хочу заморачиваться с готовкой, да и времени на это нужно немало. Но готовить-то надо, и желательно быстро и вкусно, поэтому положить в свою копилочку несколько несложных рецептов не помешает. Я взяла у своих подруг и родственниц — опытных кулинарок — их коронные рецепты, и попробовала приготовить по ним блюда, которыми не один раз восхищалась у них в гостях. И у меня получилось.

1. Печеный картофель с чесноком и сливочным маслом

Осенью хочется сытных блюд, и это — именно оно. Фирменный рецепт моей подруги Ирочки! Готовится просто, а эффект на гостей оказывает сногсшибательный. Проверено.

Нам понадобятся: 10 средних картофелин сорта, подходящего для запекания (я взяла «гранаду»)

100 г сливочного масла

100 г сала

5 зубчиков чеснока

Соль

Перец Тщательно вымойте картофель, не чистите. Разрежьте пополам, обсушите бумажным полотенцем и выложите на противень срезом вверх, смазывать маслом не нужно. Посолите, поперчите и запекайте на 180 градусах до румяной корочки. Сало, чеснок и масло нарежьте продолговатыми тонкими кусочками. После этого уберите масло в морозилку. Готовую горячую картошку разрежьте вдоль на треть, отодвиньте ножом корочку от мякоти и в образовавшийся кармашек вложите по кусочку замороженного масла, сала и чеснока, посолите. Готовый картофель ставьте на блюдо вертикально.

2. Варенье из острых перцев

«Острое варенье?! Шутите, что ли?» — спросила я, когда меня им угостили. Но оказалось, что варенье из перца чили — это о-очень вкусно! Его можно есть и с мясом, и с сырами, и на бутерброд положить для пикантности. И выглядит красиво.

Ёжик в авокадо 4 часа назад Мама такое сделала. Только без яблока. Ну что сказать, н.а мой вкус-жуткая гадость. А дочь моя ест. - - Ответить

Нам понадобятся: Перец чили — 0,5 кг (можно взять меньше, будет не так остро)

2 болгарских перца

1 яблоко

1,5 стакана сахара

100 мл винного или яблочного уксуса

Зернышки бадьяна и кардамона по вкусу Яблоко, болгарский перец и перец чили очистите от зернышек и нарежьте соломкой или кубиками. С перцем чили работайте в перчатках! Распустите сахар в уксусе на плите, добавьте перец, яблоки и специи и варите на медленном огне, пока сироп не загустеет, периодически помешивая. Я варила 1,5 часа, и в конце сняла крышку, чтобы вода быстрее выпарилась, и варенье стало густым.

3. Салат из капусты и болгарского перца

Такой салат можно есть сразу, а хранить его можно целый месяц. У него насыщенный кисло-сладкий вкус, а красный болгарский перец добавляет его виду настоящее осеннее настроение.

Алина 3 часа назад Коул слоу, только ещё с болгарским перцем) - - Ответить

Нам понадобятся: 1 кг капусты

200 г моркови

200 г болгарского перца

200 г репчатого лука Для заправки: 50 г сахара

50 г уксуса

20 г соли

120 мл растительного масла Морковь натереть на крупной терке, капусту, лук и перец нарезать соломкой. Все перемешать, плотно утрамбовать в банку или стеклянный контейнер, залить заправкой из сахара, уксуса, соли и масла. Закрыть капроновой крышкой и убрать в холодильник.

4. Закуска из варено-маринованных баклажанов

«Вареные баклажаны? Нет!», — узнала, из чего сделано это блюдо и поморщилась. А в результате попросила у хозяйки рецепт. Такую закуску можно и на бутерброд положить, и сделать гарниром к основному блюду, и с пюрешкой отлично будет.

Нам понадобится: 1 кг баклажанов (можно взять белые — мне кажется, у них цвет красивее)

2 средние морковки

3 зубчика чеснока

1 луковица Для заправки: 100 мл растительного масла

100 мл уксуса

100 г сахара

1 столовая ложка соли



Жабка в шляпке 4 часа назад Раньше запекала баклажаны в духовке, пока не узнала, что можно варить. Какая прелесть! Теперь только варю и мариную, только по другому рецепту. - - Ответить

Баклажаны варить целыми 7 минут — нужно, чтобы они легко протыкались зубочисткой. Если крупные, варите подольше. Охладите, нарежьте кружочками 1 см, а потом каждый кружочек разрежьте на 4 части. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, чеснок — мелко. Выложите в неметаллическую миску слоями — морковь, лук с чесночком, баклажаны и т.д. Сделайте заправку: соль разведите в 100 мл воды, затем смешайте с сахаром, уксусом и маслом. Залейте заправку в емкость с баклажанами и уберите под гнет в холодильник. На следующий день можно есть!

5. Оладьи из куриного филе и овощей

Екатерина Александровна 3 часа назад То есть до этого ей непонятно было, как сестра мужа нашла? Хорошего же она мнения о своей сестре!)) - - Ответить

Попробовала этот рецепт, придуманный сестрой, и говорю: «Теперь понятно, как ты себе мужа нашла!» Оладушки получаются очень нежными: куриная грудка суховата, а овощи придают блюду сочности.

Нам понадобятся: 2 средние куриные грудки

2 средние картофелины

300 г тыквы (можно взять любые овощи)

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 яйцо

Яркие специи по вкусу (я взяла хмели-сунели)

Можно добавить чуть-чуть неактивных дрожжей — они усиливают и обогащают вкус.

Растительное масло (для жарки). Соотношение куриного филе и овощей должно быть примерно 50 на 50. Порежьте все кусочками в сыром виде и измельчите погружным блендером по полужидкого состояния. Если блендер мощный, можно резать все крупными кусками. Выложите тонким слоем с помощью ложки и поджарьте на среднем огне до золотистой корочки.

6. Картофель в фольге со сметаной и икрой мойвы

С приготовлением этого блюда справится и ребенок, а удивятся все, кого вы угостите. Нам понадобятся: Картофель (сорта, подходящие для запекания, по 2-3 штуки на каждого едока)

Сметана 20 %

Соленая икра мойвы (лучше покупать развесную в рыбном магазине, там вкуснее) Картофель не чистите. Вымойте и запеките в фольге при 180 градусах 35-40 минут. Проткните его зубочисткой, чтобы убедиться, что он мягкий в серединке. Перед подачей разрежьте пополам, положите сметану и икру мойвы по вкусу.

7. Запеченный картофель из микроволновки