7 легких рецептов, как будто созданных для того, чтобы согреться холодной осенью

Кухня
5 часов назад

Я не хочу заморачиваться с готовкой, да и времени на это нужно немало. Но готовить-то надо, и желательно быстро и вкусно, поэтому положить в свою копилочку несколько несложных рецептов не помешает. Я взяла у своих подруг и родственниц — опытных кулинарок — их коронные рецепты, и попробовала приготовить по ним блюда, которыми не один раз восхищалась у них в гостях. И у меня получилось.

1. Печеный картофель с чесноком и сливочным маслом

Осенью хочется сытных блюд, и это — именно оно. Фирменный рецепт моей подруги Ирочки! Готовится просто, а эффект на гостей оказывает сногсшибательный. Проверено.

Нам понадобятся:

  • 10 средних картофелин сорта, подходящего для запекания (я взяла «гранаду»)
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сала
  • 5 зубчиков чеснока
  • Соль
  • Перец

Тщательно вымойте картофель, не чистите. Разрежьте пополам, обсушите бумажным полотенцем и выложите на противень срезом вверх, смазывать маслом не нужно. Посолите, поперчите и запекайте на 180 градусах до румяной корочки.

Сало, чеснок и масло нарежьте продолговатыми тонкими кусочками. После этого уберите масло в морозилку. Готовую горячую картошку разрежьте вдоль на треть, отодвиньте ножом корочку от мякоти и в образовавшийся кармашек вложите по кусочку замороженного масла, сала и чеснока, посолите. Готовый картофель ставьте на блюдо вертикально.

2. Варенье из острых перцев

«Острое варенье?! Шутите, что ли?» — спросила я, когда меня им угостили. Но оказалось, что варенье из перца чили — это о-очень вкусно! Его можно есть и с мясом, и с сырами, и на бутерброд положить для пикантности. И выглядит красиво.

Ёжик в авокадо
4 часа назад

Мама такое сделала. Только без яблока. Ну что сказать, н.а мой вкус-жуткая гадость. А дочь моя ест.

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Нам понадобятся:

  • Перец чили — 0,5 кг (можно взять меньше, будет не так остро)
  • 2 болгарских перца
  • яблоко
  • 1,5 стакана сахара
  • 100 мл винного или яблочного уксуса
  • Зернышки бадьяна и кардамона по вкусу

Яблоко, болгарский перец и перец чили очистите от зернышек и нарежьте соломкой или кубиками. С перцем чили работайте в перчатках!

Распустите сахар в уксусе на плите, добавьте перец, яблоки и специи и варите на медленном огне, пока сироп не загустеет, периодически помешивая. Я варила 1,5 часа, и в конце сняла крышку, чтобы вода быстрее выпарилась, и варенье стало густым.

3. Салат из капусты и болгарского перца

Такой салат можно есть сразу, а хранить его можно целый месяц. У него насыщенный кисло-сладкий вкус, а красный болгарский перец добавляет его виду настоящее осеннее настроение.

Нам понадобятся:

  • 1 кг капусты
  • 200 г моркови
  • 200 г болгарского перца
  • 200 г репчатого лука

Для заправки:

  • 50 г сахара
  • 50 г уксуса
  • 20 г соли
  • 120 мл растительного масла

Морковь натереть на крупной терке, капусту, лук и перец нарезать соломкой. Все перемешать, плотно утрамбовать в банку или стеклянный контейнер, залить заправкой из сахара, уксуса, соли и масла. Закрыть капроновой крышкой и убрать в холодильник.

4. Закуска из варено-маринованных баклажанов

«Вареные баклажаны? Нет!», — узнала, из чего сделано это блюдо и поморщилась. А в результате попросила у хозяйки рецепт. Такую закуску можно и на бутерброд положить, и сделать гарниром к основному блюду, и с пюрешкой отлично будет.

Нам понадобится:

  • 1 кг баклажанов (можно взять белые — мне кажется, у них цвет красивее)
  • 2 средние морковки
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 луковица

Для заправки:

  • 100 мл растительного масла
  • 100 мл уксуса
  • 100 г сахара
  • 1 столовая ложка соли
Жабка в шляпке
4 часа назад

Раньше запекала баклажаны в духовке, пока не узнала, что можно варить. Какая прелесть! Теперь только варю и мариную, только по другому рецепту.

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Баклажаны варить целыми 7 минут — нужно, чтобы они легко протыкались зубочисткой. Если крупные, варите подольше. Охладите, нарежьте кружочками 1 см, а потом каждый кружочек разрежьте на 4 части. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, чеснок — мелко. Выложите в неметаллическую миску слоями — морковь, лук с чесночком, баклажаны и т.д.

Сделайте заправку: соль разведите в 100 мл воды, затем смешайте с сахаром, уксусом и маслом. Залейте заправку в емкость с баклажанами и уберите под гнет в холодильник. На следующий день можно есть!

5. Оладьи из куриного филе и овощей

Попробовала этот рецепт, придуманный сестрой, и говорю: «Теперь понятно, как ты себе мужа нашла!» Оладушки получаются очень нежными: куриная грудка суховата, а овощи придают блюду сочности.

Нам понадобятся:

  • 2 средние куриные грудки
  • 2 средние картофелины
  • 300 г тыквы (можно взять любые овощи)
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • Яркие специи по вкусу (я взяла хмели-сунели)
  • Можно добавить чуть-чуть неактивных дрожжей — они усиливают и обогащают вкус.
  • Растительное масло (для жарки).

Соотношение куриного филе и овощей должно быть примерно 50 на 50. Порежьте все кусочками в сыром виде и измельчите погружным блендером по полужидкого состояния. Если блендер мощный, можно резать все крупными кусками. Выложите тонким слоем с помощью ложки и поджарьте на среднем огне до золотистой корочки.

6. Картофель в фольге со сметаной и икрой мойвы

С приготовлением этого блюда справится и ребенок, а удивятся все, кого вы угостите.

Нам понадобятся:

  • Картофель (сорта, подходящие для запекания, по 2-3 штуки на каждого едока)
  • Сметана 20 %
  • Соленая икра мойвы (лучше покупать развесную в рыбном магазине, там вкуснее)

Картофель не чистите. Вымойте и запеките в фольге при 180 градусах 35-40 минут. Проткните его зубочисткой, чтобы убедиться, что он мягкий в серединке. Перед подачей разрежьте пополам, положите сметану и икру мойвы по вкусу.

7. Запеченный картофель из микроволновки

У меня никогда не получалась та самая румяная картофельная корочка, которую так все любят. Подруга рассказала мне маленький секретик — перед тем, как поставить картошку в духовку, она готовит его в микроволновке. Так он точно не получится сырым внутри и будет сухим снаружи.

Нам понадобятся:

  • 1 кг картофеля (я купила готовый чищеный)
  • 1 ст ложка масла
  • Соль

Поставьте картошку в микроволновку на 5-7 минут, проткните зубочисткой на пробу — он должен быть мягким в серединке. Полейте небольшим количеством масла, перемешайте ложкой, чтобы масло равномерно распределилось, и поставьте в духовку на 180 градусов. Запекайте 20 минут, а затем включите режим гриля на 2 минуты. Перемешайте ложкой, и снова пара минут на гриле. Все!

А вот и еще несколько статей с рецептами:

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