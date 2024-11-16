15+ мужчин, чьи попытки испечь что-нибудь вкусное для семьи заслуживают похвалы

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5 часов назад

Когда бабушка, мама или жена начинают готовить какой-нибудь пирог или печенье, то мужчины тут же оживляются: у них слюнки текут, а настроение поднимается. У многих женщин будто врожденный талант к выпечке! Однако если мужчины впервые берут в руки венчик и пачку муки, то сюрприз гарантирован.

«Решили поспорить с мужем, кто из нас лучше печет кексы. А ведь я работаю в пекарне. Поэтому не очень честно»

«Долгие годы мне твердили, что мужикам не следует готовить, но я взял всю волю в кулак и сделал торт для семьи»

  • Мама учила меня, что чем небрежнее выглядит еда, тем она вкуснее. © freeturk51 / Reddit

«Вы только посмотрите, как я сделал по-настоящему мужественные эклеры»

Ushwood
1 час назад

Хороший коммент в оригинале:
- А кухню потом прибрал? (читай голосом своей мамы)
И ответ:
- Прибрал, заняло целую вечность.

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«Муж не умеет печь, но все равно сделал мне торт на день рождения»

  • О-о-о, знаю этот торт! Скажу, что муж вас обожает, раз взялся делать без опыта такой сложный торт. © freneticboarder / Reddit

«Муж увлекся выпечкой. Он всегда готовит вкусно, но я считаю, что это — лучшее его творение»

  • Эх, а мой муж умеет готовить яичницу и устраивать беспорядки. © sandersmom / Reddit

«Сегодня у меня день рождения! Муж испек мне торт. Разве не потрясающая работа?»

«Муж не умеет печь, но каждый год на мой день рождения он вместе с детьми делает мне торт»

«И мой муж никогда в жизни не занимался выпечкой, но смог удивить меня таким чудом»

Посмотрите на еще одну нашу подборку про людей, которые рискнули испечь торт, и получилось очень душевно.

«У меня день рождения. Решили посидеть с друзьями, а муж взял, да и сделал торт»

«Пишу и плачу. Муж сам сделал торт и вручил мне на день рождения. Это лучший торт в моей жизни. Как же повезло быть его женой»

«Моему отцу 63 года. Недавно он открыл в себе любовь к выпечке. Вот одно из его творений»

«Жена любит медовик, поэтому решил сделать ей сюрприз к празднику. Здесь 13 слоев. Было очень сложно, но вышло неплохо»

«Жена беременна. Захотелось ей булочек с корицей. Вот, пожалуйста»

«Если жена куда-то уезжает, то я начинаю что-нибудь печь. В этот раз попробовал сделать японский чизкейк»

«Пытался сделать для жены печенье в виде уток. Да, они выглядят так, словно пожили жизнь»

«Мой ананасовый торт»

«Девушка попросила шоколадный торт с лягушками на день рождения. Вот моя первая работа»

«В свои 34 года впервые сделал торт. Сыну нравится, да и жена гордится. А я горжусь тем, что смог сделать уборку после всей этой готовки»

«Недавно я развелся. Теперь иногда балую своих детей»

«Отпросился с работы пораньше, чтобы сделать вот такой сюрприз для жены»

Не так уж важно, кто стоит у плиты, ведь главное — чтобы результат неизменно вызывал восторг и сближал всех за одним столом. Кстати, некоторым удается готовить такие пироги, что хоть в Лувре выставляй.

Фото на превью west_coast_lover / Reddit

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