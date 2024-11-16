15+ мужчин, чьи попытки испечь что-нибудь вкусное для семьи заслуживают похвалы

Когда бабушка, мама или жена начинают готовить какой-нибудь пирог или печенье, то мужчины тут же оживляются: у них слюнки текут, а настроение поднимается. У многих женщин будто врожденный талант к выпечке! Однако если мужчины впервые берут в руки венчик и пачку муки, то сюрприз гарантирован.

«Решили поспорить с мужем, кто из нас лучше печет кексы. А ведь я работаю в пекарне. Поэтому не очень честно»

От всего сердца заявляю, что ваш муж победил! © Unknown author / Reddit

«Долгие годы мне твердили, что мужикам не следует готовить, но я взял всю волю в кулак и сделал торт для семьи»

Мама учила меня, что чем небрежнее выглядит еда, тем она вкуснее. © freeturk51 / Reddit

«Вы только посмотрите, как я сделал по-настоящему мужественные эклеры»

Они выглядят так, словно сделаны из металла. © LaborsofLoaf / Reddit

«Муж не умеет печь, но все равно сделал мне торт на день рождения»

О-о-о, знаю этот торт! Скажу, что муж вас обожает, раз взялся делать без опыта такой сложный торт. © freneticboarder / Reddit

«Муж увлекся выпечкой. Он всегда готовит вкусно, но я считаю, что это — лучшее его творение»

Эх, а мой муж умеет готовить яичницу и устраивать беспорядки. © sandersmom / Reddit

«Сегодня у меня день рождения! Муж испек мне торт. Разве не потрясающая работа?»

«Муж не умеет печь, но каждый год на мой день рождения он вместе с детьми делает мне торт»

«И мой муж никогда в жизни не занимался выпечкой, но смог удивить меня таким чудом»

Посмотрите на еще одну нашу подборку про людей, которые рискнули испечь торт, и получилось очень душевно.

«У меня день рождения. Решили посидеть с друзьями, а муж взял, да и сделал торт»

«Пишу и плачу. Муж сам сделал торт и вручил мне на день рождения. Это лучший торт в моей жизни. Как же повезло быть его женой»

«Моему отцу 63 года. Недавно он открыл в себе любовь к выпечке. Вот одно из его творений»

Да теперь он и наш отец тоже! © Emm_Gemm / Reddit

«Жена любит медовик, поэтому решил сделать ей сюрприз к празднику. Здесь 13 слоев. Было очень сложно, но вышло неплохо»

«Жена беременна. Захотелось ей булочек с корицей. Вот, пожалуйста»

Теперь и моя беременная жена хочет булочки с корицей. © Still-Degree8376 / Reddit

«Если жена куда-то уезжает, то я начинаю что-нибудь печь. В этот раз попробовал сделать японский чизкейк»

«Пытался сделать для жены печенье в виде уток. Да, они выглядят так, словно пожили жизнь»

«Мой ананасовый торт»

Божечки, разве может быть что-то настолько идеальное? © Grahckheuhl / Reddit

«Девушка попросила шоколадный торт с лягушками на день рождения. Вот моя первая работа»

Награда «Лучший парень на свете» достается тебе. © courtrolla / Reddit

«В свои 34 года впервые сделал торт. Сыну нравится, да и жена гордится. А я горжусь тем, что смог сделать уборку после всей этой готовки»

«Недавно я развелся. Теперь иногда балую своих детей»

«Отпросился с работы пораньше, чтобы сделать вот такой сюрприз для жены»