15+ мужчин, чьи попытки испечь что-нибудь вкусное для семьи заслуживают похвалы
Когда бабушка, мама или жена начинают готовить какой-нибудь пирог или печенье, то мужчины тут же оживляются: у них слюнки текут, а настроение поднимается. У многих женщин будто врожденный талант к выпечке! Однако если мужчины впервые берут в руки венчик и пачку муки, то сюрприз гарантирован.
«Решили поспорить с мужем, кто из нас лучше печет кексы. А ведь я работаю в пекарне. Поэтому не очень честно»
- От всего сердца заявляю, что ваш муж победил! © Unknown author / Reddit
«Долгие годы мне твердили, что мужикам не следует готовить, но я взял всю волю в кулак и сделал торт для семьи»
- Мама учила меня, что чем небрежнее выглядит еда, тем она вкуснее. © freeturk51 / Reddit
«Вы только посмотрите, как я сделал по-настоящему мужественные эклеры»
Хороший коммент в оригинале:
- А кухню потом прибрал? (читай голосом своей мамы)
И ответ:
- Прибрал, заняло целую вечность.
- Они выглядят так, словно сделаны из металла. © LaborsofLoaf / Reddit
«Муж не умеет печь, но все равно сделал мне торт на день рождения»
- О-о-о, знаю этот торт! Скажу, что муж вас обожает, раз взялся делать без опыта такой сложный торт. © freneticboarder / Reddit
«Муж увлекся выпечкой. Он всегда готовит вкусно, но я считаю, что это — лучшее его творение»
- Эх, а мой муж умеет готовить яичницу и устраивать беспорядки. © sandersmom / Reddit
«Сегодня у меня день рождения! Муж испек мне торт. Разве не потрясающая работа?»
Мне так нравится декор шоколадными (или иными) капельками. Просто, стильно и вкусно!
«Муж не умеет печь, но каждый год на мой день рождения он вместе с детьми делает мне торт»
«И мой муж никогда в жизни не занимался выпечкой, но смог удивить меня таким чудом»
Посмотрите на еще одну нашу подборку про людей, которые рискнули испечь торт, и получилось очень душевно.
«У меня день рождения. Решили посидеть с друзьями, а муж взял, да и сделал торт»
«Пишу и плачу. Муж сам сделал торт и вручил мне на день рождения. Это лучший торт в моей жизни. Как же повезло быть его женой»
«Моему отцу 63 года. Недавно он открыл в себе любовь к выпечке. Вот одно из его творений»
- Да теперь он и наш отец тоже! © Emm_Gemm / Reddit
«Жена любит медовик, поэтому решил сделать ей сюрприз к празднику. Здесь 13 слоев. Было очень сложно, но вышло неплохо»
«Жена беременна. Захотелось ей булочек с корицей. Вот, пожалуйста»
- Теперь и моя беременная жена хочет булочки с корицей. © Still-Degree8376 / Reddit
«Если жена куда-то уезжает, то я начинаю что-нибудь печь. В этот раз попробовал сделать японский чизкейк»
Пошла гуглить чем японский чизкейк отличается от других чизкейков)
«Пытался сделать для жены печенье в виде уток. Да, они выглядят так, словно пожили жизнь»
«Мой ананасовый торт»
- Божечки, разве может быть что-то настолько идеальное? © Grahckheuhl / Reddit
«Девушка попросила шоколадный торт с лягушками на день рождения. Вот моя первая работа»
- Награда «Лучший парень на свете» достается тебе. © courtrolla / Reddit
«В свои 34 года впервые сделал торт. Сыну нравится, да и жена гордится. А я горжусь тем, что смог сделать уборку после всей этой готовки»
«Недавно я развелся. Теперь иногда балую своих детей»
«Отпросился с работы пораньше, чтобы сделать вот такой сюрприз для жены»
Не так уж важно, кто стоит у плиты, ведь главное — чтобы результат неизменно вызывал восторг и сближал всех за одним столом. Кстати, некоторым удается готовить такие пироги, что хоть в Лувре выставляй.