19 тортов и других десертов, которые жалко резать на кусочки, а хочется в рамочку и под стекло поставить

Среди кондитеров-любителей есть немало талантов, которые своим трудом доказывают, что торты и пирожные уже давно перестали быть просто десертом. Некоторые кондитерские изделия — самые настоящие произведения искусства. Герои нашей подборки поделились кулинарными шедеврами, от которых сложно отвести взгляд.

«Ананасово-кокосовый торт, который я испекла сама»

«8 часов пекла этот летний персиковый пирог»

Мой парень спросил меня, смогу ли я сделать такой же. Всегда думала, что я хороший пекарь, но я бы в жизни так не смогла. Потрясающая работа! © DecisionPatient128 / Reddit

«Сделала этот торт ко дню рождения моего парня. Он любит походы в горы. Шесть слоев морковного торта с глазурью из сливочного сыра»

«Испекла торт на свою свадьбу. Схитрила и использовала искусственные цветы, чтобы сэкономить время»

«Я испекла эти кексы для своей невестки на ее девичник»

«Мой сын захотел торт в форме краба. Вот что получилось»

«Впервые в жизни сделала многоярусный торт на свадьбу брата»

«Я два дня пекла этот торт ко Дню рождения моего парня! Получилось так много, что мы отдали остатки владельцам караоке-клуба и работникам заправки»

«Этот юбилейный торт я сделала для своей крестной. Я вдохновилась ее свадебным нарядом»

«Сын попросил торт с пандой ко дню рождения»

«Торт-пицца, который я приготовила для моего сына на его второй день рождения»

«Букет из шоколадного ганаша для кексов»

«Моя подруга очень любит уток, поэтому я испекла ей утиный торт. Для сравнения: справа торт, который я сделала 3 года назад»

Это самый физиологически правильный утиный пирог, который я когда-либо видела. © Flayrah4Life / Reddit

«Племяшка попросила сделать кексы с коровами. Что ж, это все что я смогла»

Блин, я собаку съела на этих кексах, но мои не сравнятся ни на йоту. © Reasonable_Tie_132 / Reddit

«Меня попросили сделать торт с цветущей вишней. Получилось намного лучше, чем я ожидала»

«Сделала причудливый торт-книжку»

«Моя девушка испекла торт на мое 25-летие»

Парень, теперь ты обязан на ней жениться. © Thai-Reidj / Reddit

«Торт, который я испекла на второй день рождения моей дочери. Получилось немного грубовато»

Я хочу такой же торт. Мне вот-вот стукнет 37 годиков! © xpinhillsx / Reddit