19 тортов и других десертов, которые жалко резать на кусочки, а хочется в рамочку и под стекло поставить

Фотоподборки
45 минут назад

Среди кондитеров-любителей есть немало талантов, которые своим трудом доказывают, что торты и пирожные уже давно перестали быть просто десертом. Некоторые кондитерские изделия — самые настоящие произведения искусства. Герои нашей подборки поделились кулинарными шедеврами, от которых сложно отвести взгляд.

«Ананасово-кокосовый торт, который я испекла сама»

«8 часов пекла этот летний персиковый пирог»

  • Мой парень спросил меня, смогу ли я сделать такой же. Всегда думала, что я хороший пекарь, но я бы в жизни так не смогла. Потрясающая работа! © DecisionPatient128 / Reddit

«Сделала этот торт ко дню рождения моего парня. Он любит походы в горы. Шесть слоев морковного торта с глазурью из сливочного сыра»

«Испекла торт на свою свадьбу. Схитрила и использовала искусственные цветы, чтобы сэкономить время»

Nini
22 часа назад

Главное, чтобы чувства были настоящими!
Совет да любовь!

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«Я испекла эти кексы для своей невестки на ее девичник»

«Мой сын захотел торт в форме краба. Вот что получилось»

«Впервые в жизни сделала многоярусный торт на свадьбу брата»

Lana 3689
23 часа назад

То ли так сфотографирован, то ли правда сверху не ровный... А вообще хорошо.

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«Я два дня пекла этот торт ко Дню рождения моего парня! Получилось так много, что мы отдали остатки владельцам караоке-клуба и работникам заправки»

«Этот юбилейный торт я сделала для своей крестной. Я вдохновилась ее свадебным нарядом»

«Сын попросил торт с пандой ко дню рождения»

«Торт-пицца, который я приготовила для моего сына на его второй день рождения»

«Букет из шоколадного ганаша для кексов»

Lana 3689
23 часа назад

Не за что бы не поверила, что это не цветы. Вот это мастерство!

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«Моя подруга очень любит уток, поэтому я испекла ей утиный торт. Для сравнения: справа торт, который я сделала 3 года назад»

  • Это самый физиологически правильный утиный пирог, который я когда-либо видела. © Flayrah4Life / Reddit

«Племяшка попросила сделать кексы с коровами. Что ж, это все что я смогла»

  • Блин, я собаку съела на этих кексах, но мои не сравнятся ни на йоту. © Reasonable_Tie_132 / Reddit

«Меня попросили сделать торт с цветущей вишней. Получилось намного лучше, чем я ожидала»

«Сделала причудливый торт-книжку»

«Моя девушка испекла торт на мое 25-летие»

«Торт, который я испекла на второй день рождения моей дочери. Получилось немного грубовато»

Lana 3689
22 часа назад

Ну да, немного надо подучиться) В следующий раз будет лучше)

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  • Я хочу такой же торт. Мне вот-вот стукнет 37 годиков! © xpinhillsx / Reddit

«Шоколадный торт с изображением накаченной Hello Kitty, который я испекла для моих коллег»

А вот еще пара аппетитных статей с подборкой фото от талантливых кулинаров:

Фото на превью No_Contribution8588 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Lana 3689
22 часа назад

Подборка просто великолепна! Есть конечно не шедевры, но вобщем мастерство.

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