19 тортов и других десертов, которые жалко резать на кусочки, а хочется в рамочку и под стекло поставить
Фотоподборки
45 минут назад
Среди кондитеров-любителей есть немало талантов, которые своим трудом доказывают, что торты и пирожные уже давно перестали быть просто десертом. Некоторые кондитерские изделия — самые настоящие произведения искусства. Герои нашей подборки поделились кулинарными шедеврами, от которых сложно отвести взгляд.
«Ананасово-кокосовый торт, который я испекла сама»
«8 часов пекла этот летний персиковый пирог»
- Мой парень спросил меня, смогу ли я сделать такой же. Всегда думала, что я хороший пекарь, но я бы в жизни так не смогла. Потрясающая работа! © DecisionPatient128 / Reddit
«Сделала этот торт ко дню рождения моего парня. Он любит походы в горы. Шесть слоев морковного торта с глазурью из сливочного сыра»
«Испекла торт на свою свадьбу. Схитрила и использовала искусственные цветы, чтобы сэкономить время»
«Я испекла эти кексы для своей невестки на ее девичник»
«Мой сын захотел торт в форме краба. Вот что получилось»
«Впервые в жизни сделала многоярусный торт на свадьбу брата»
То ли так сфотографирован, то ли правда сверху не ровный... А вообще хорошо.
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«Я два дня пекла этот торт ко Дню рождения моего парня! Получилось так много, что мы отдали остатки владельцам караоке-клуба и работникам заправки»
- О боже! Чудо-то какое! © Poppyseedsky / Reddit
«Этот юбилейный торт я сделала для своей крестной. Я вдохновилась ее свадебным нарядом»
«Сын попросил торт с пандой ко дню рождения»
«Торт-пицца, который я приготовила для моего сына на его второй день рождения»
«Букет из шоколадного ганаша для кексов»
«Моя подруга очень любит уток, поэтому я испекла ей утиный торт. Для сравнения: справа торт, который я сделала 3 года назад»
- Это самый физиологически правильный утиный пирог, который я когда-либо видела. © Flayrah4Life / Reddit
«Племяшка попросила сделать кексы с коровами. Что ж, это все что я смогла»
- Блин, я собаку съела на этих кексах, но мои не сравнятся ни на йоту. © Reasonable_Tie_132 / Reddit
«Меня попросили сделать торт с цветущей вишней. Получилось намного лучше, чем я ожидала»
«Сделала причудливый торт-книжку»
«Моя девушка испекла торт на мое 25-летие»
- Парень, теперь ты обязан на ней жениться. © Thai-Reidj / Reddit
«Торт, который я испекла на второй день рождения моей дочери. Получилось немного грубовато»
- Я хочу такой же торт. Мне вот-вот стукнет 37 годиков! © xpinhillsx / Reddit
«Шоколадный торт с изображением накаченной Hello Kitty, который я испекла для моих коллег»
А вот еще пара аппетитных статей с подборкой фото от талантливых кулинаров:
Фото на превью No_Contribution8588 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Подборка просто великолепна! Есть конечно не шедевры, но вобщем мастерство.
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