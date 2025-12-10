19 фото из серии «муж готовил», которые вызывают то смех, то белую зависть
Героиням нашей статьи достались мужья, которые не против иногда или даже постоянно что-то готовить и радовать свою любимую. Вот только некоторые из них создают настоящие шедевры кулинарии, а другие такое, на что без слез не взглянешь. К счастью, всю эту стряпню удалось запечатлеть на фото.
«Испек жене торт в честь повышения на работе! Это красный бархат с начинкой из печенья и сливочного сыра, глазурью из сливочного сыра и с шоколадным ганашем»
- Уверена, что он был восхитительным, но лучше бы ты его сфотографировал с более дальнего расстояния. А то вблизи он выглядит жутковато, приятель. © ouijamoth / Reddit
- О чем ты вообще думал, когда такой декор выбирал? © The********Bride / Reddit
«Муж печет отличные хачапури по-аджарски! Рука для сравнения»
я себе иногда в доставке заказываю такие же, только еще помидор прошу добавить) жирненько, но вкусненько)
«Типичный ужин моего мужа: спагетти с картофельным пюре быстрого приготовления»
- Вы вышли замуж за дикого гоблина? © PerniciousCrumpet / Reddit
«У нас с мужем состоялось случайное соревнование по выпечке»
«Тогда-то я и поняла, насколько разное у нас с ним представление о том, как приготовить хорошее печенье с шоколадной крошкой. Слева мое печенье».
- Ваше печенье выглядит красивее, а печенье мужа — вкуснее. © Estrellathestarfish / Reddit
«Первая попытка моего мужа приготовить картофель по-деревенски»
«Пока муж вчера вечером жарил котлеты, датчики дыма сработали 4 раза»
- Как ему удалось полностью сжечь края, пока внутри все еще сырое? Вот это талант! © grndszy / Reddit
«Мой муж протянул мне это и сказал: „Я твой самый преданный фанат“»
я так понимаю, что он не осилил приготовление/лепку вареников. из-за этого часть в готовом виде, а часть начинки осталась отдельно? и причина "фанатения" от жены - она может все собрать и у нее хватает терпения?
- Выходи за него замуж снова! © ButterSlickness / Reddit
«Мой муж готовит потрясающую карбонару, и теперь вы знаете, почему я набрала вес»
«Мой муж почти весь день провозился, чтобы испечь для нас бриошь с нуля»
«Попросила мужа приготовить на ужин печеный картофель... Вот что я получила»
«Хочу показать вам торт, который муж испек мне на день рождения. Он впервые занимался украшением»
«Цветы он сделал из сахарной мастики и сам их раскрасил. Я так им горжусь!»
«В полночь муж внезапно проголодался и начал рыться в морозилке. Так родился этот шедевр»
«Мой муж изобрел ленивый вариант хот-догов»
- Это гениально! © dahumancartoon / Reddit
«Мой муж приготовил панкейки»
- Как сковорода оказалась слишком горячей и недостаточно горячей одновременно? © Mother_Bag_3114 / Reddit
«Муж научился готовить ради меня, когда я была беременна, и в итоге очень полюбил это дело»
«Печенье у нас всегда печет муж. До встречи с ним я славилась своими печенюшками, а теперь? Я потеряла свой титул»
Мой вполне сносно печет пирожки. Правда, пирожки уже готовые и замороженные, а печь их - это выложить на тарелку в аэрогриле и выставить время.
«Но меня это не волнует, ведь я получаю вкусняшки!»
«Вот что приготовил мне муж в качестве перекуса»
- Похоже, он хочет развестись. © Unknown author / Reddit
- И у него еще хватило наглости принести тебе вилку! © AnnieApple_ / Reddit
«Вот какой торт испек мне муж на день рождения»
- Похоже, муж по уши в тебя влюблен! © Cute_eAstern5716 / Reddit