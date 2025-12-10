19 фото из серии «муж готовил», которые вызывают то смех, то белую зависть

Фотоподборки
1 час назад
19 фото из серии «муж готовил», которые вызывают то смех, то белую зависть

Героиням нашей статьи достались мужья, которые не против иногда или даже постоянно что-то готовить и радовать свою любимую. Вот только некоторые из них создают настоящие шедевры кулинарии, а другие такое, на что без слез не взглянешь. К счастью, всю эту стряпню удалось запечатлеть на фото.

«Испек жене торт в честь повышения на работе! Это красный бархат с начинкой из печенья и сливочного сыра, глазурью из сливочного сыра и с шоколадным ганашем»

Noumen
1 день назад

Очень самоуверенный мужчина, печь не умеет, но пищевой краситель кладёт

-
-
Ответить
  • Уверена, что он был восхитительным, но лучше бы ты его сфотографировал с более дальнего расстояния. А то вблизи он выглядит жутковато, приятель. © ouijamoth / Reddit
  • О чем ты вообще думал, когда такой декор выбирал? © The********Bride / Reddit

«Муж печет отличные хачапури по-аджарски! Рука для сравнения»

Muereske
56 минут назад

я себе иногда в доставке заказываю такие же, только еще помидор прошу добавить) жирненько, но вкусненько)

-
-
Ответить

«Типичный ужин моего мужа: спагетти с картофельным пюре быстрого приготовления»

«У нас с мужем состоялось случайное соревнование по выпечке»

«Тогда-то я и поняла, насколько разное у нас с ним представление о том, как приготовить хорошее печенье с шоколадной крошкой. Слева мое печенье».

«Первая попытка моего мужа приготовить картофель по-деревенски»

«Пока муж вчера вечером жарил котлеты, датчики дыма сработали 4 раза»

  • Как ему удалось полностью сжечь края, пока внутри все еще сырое? Вот это талант! © grndszy / Reddit

«Мой муж протянул мне это и сказал: „Я твой самый преданный фанат“»

Muereske
53 минуты назад

я так понимаю, что он не осилил приготовление/лепку вареников. из-за этого часть в готовом виде, а часть начинки осталась отдельно? и причина "фанатения" от жены - она может все собрать и у нее хватает терпения?

-
-
Ответить

«Мой муж готовит потрясающую карбонару, и теперь вы знаете, почему я набрала вес»

«Мой муж почти весь день провозился, чтобы испечь для нас бриошь с нуля»

«Попросила мужа приготовить на ужин печеный картофель... Вот что я получила»

«Хочу показать вам торт, который муж испек мне на день рождения. Он впервые занимался украшением»

«Цветы он сделал из сахарной мастики и сам их раскрасил. Я так им горжусь!»

«В полночь муж внезапно проголодался и начал рыться в морозилке. Так родился этот шедевр»

«Мой муж изобрел ленивый вариант хот-догов»

«Мой муж приготовил панкейки»

  • Как сковорода оказалась слишком горячей и недостаточно горячей одновременно? © Mother_Bag_3114 / Reddit

«Муж научился готовить ради меня, когда я была беременна, и в итоге очень полюбил это дело»

«Печенье у нас всегда печет муж. До встречи с ним я славилась своими печенюшками, а теперь? Я потеряла свой титул»

Elenaki Kavardaki
43 минуты назад

Мой вполне сносно печет пирожки. Правда, пирожки уже готовые и замороженные, а печь их - это выложить на тарелку в аэрогриле и выставить время.

-
-
Ответить

«Но меня это не волнует, ведь я получаю вкусняшки!»

«Вот что приготовил мне муж в качестве перекуса»

«Вот какой торт испек мне муж на день рождения»

«Сегодня ужин полностью взяли на себя муж и сын. Они приготовили фаршированные курицей перцы с пармезаном»

Фото на превью UnfunnyGoose / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее