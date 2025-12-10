19 фото из серии «муж готовил», которые вызывают то смех, то белую зависть

Героиням нашей статьи достались мужья, которые не против иногда или даже постоянно что-то готовить и радовать свою любимую. Вот только некоторые из них создают настоящие шедевры кулинарии, а другие такое, на что без слез не взглянешь. К счастью, всю эту стряпню удалось запечатлеть на фото.