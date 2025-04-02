20+ человек, которые немножко напортачили с готовкой, зато повеселили всех вокруг

Как ни крути, а во время готовки еды многое может пойти не так, даже если раньше это блюдо вы могли сделать чуть ли не с закрытыми глазами. И герои этой статьи — наглядное тому доказательство. Они поделились своими провалами, и некоторые истории трудно читать без смеха.