Панировочные сухари в макаронах?
А стейки из капусты это очень вкусно), только в духовке надо готовить
20+ человек, которые немножко напортачили с готовкой, зато повеселили всех вокруг
Как ни крути, а во время готовки еды многое может пойти не так, даже если раньше это блюдо вы могли сделать чуть ли не с закрытыми глазами. И герои этой статьи — наглядное тому доказательство. Они поделились своими провалами, и некоторые истории трудно читать без смеха.
- Однажды я приготовила потрясающие макароны с сыром. Четыре вида сыра, панировочные сухари, много масла. Я делала такие уже раз сто. И вот начинаю есть и понимаю: фу! Они сладкие! Оказалось, что я случайно купила подслащенные сливки вместо обычных. © GhostofBlade / Reddit
- Когда я была маленькой, очень любила смотреть всякие кулинарные передачи. Посмотрев программу, я решила, что сегодня точно всех удивлю вкуснейшим ужином. Запомнив, как я думала, последовательность, я приступила. Главным блюдом были какие-то капустные стейки. Кочан разрезался на несколько частей и обжаривался в сухарях. Взяла я большой кочан капусты, который оказался каким-то супержестким. Разрезала на 4 части, обваляла в сухарях, про яйцо забыла. Положила на сковородку. Видимо, я включила сильный огонь, так как капуста начала у меня пригорать. И когда со всех сторон она стала черной, я выключила огонь. Надо ли говорить, что капуста внутри была абсолютно сырая? Я подумала, что мама меня будет ругать, и решила доесть это все, чтобы она не видела. Капусту я потом долго не ела. © Applegarden / Pikabu
Панировочные сухари в макаронах?
"Попытался сделать домашний майонез".
- Дочь взяла рецепт болгарских перцев у моей мамы, своей бабушки. Записала. И положила вместо одного стакана сахара один килограмм. © Татьяна Абдуллаева / ADME
- Сделала лимонный пирог, для которого, согласно рецепту, требуются тонко нарезанные целые лимоны. Это был прекрасный пирог, один из лучших, которые я делала. Муж начал пробовать первым, и на его лице тут же возникла гримаса отвращения. Оказалось, пирог был кислым из-за лимонов. Мы должны были подавать его гостям, но в итоге оставили их без десерта. Я все еще смеюсь над этим, хотя и 30 лет прошло. © New_Ice8209 / Reddit
- Захотелось приготовить пиццу для своей дочери. "Собрали" мы ее, украсили обжаренными овощами и посыпали тертым сыром, который у меня в пакете в морозилке лежал. И вот пицца испеклась, а сыр все не плавится. Засунула ее опять в печь — все равно не плавится. Странно. Мы были очень голодные, решили есть так. Дочка откусила кусочек, посмотрела на меня с удивлением и выпалила: "Картошка!" Оказывается, в пакете был тертый картофель, а не моцарелла. © WEugeneSmith / Reddit
Поздравляю, ты приготовил рисовую кашку). Добавь изюма или другой сладкой вкусноты
"Моя вторая попытка приготовить рис. В первый раз он просто сгорел".
- Моя дочь лет в 8 решила нас с мужем порадовать своей готовкой и сделать салат. Она смешала огурцы, помидоры, свежую морковку и свеклу кубиками, зеленый лук. Было очень красиво. Ели с мужем и нахваливали. Дочь была очень довольна, что накормила нас. Но недавно, а ей уже 20 лет, она вспомнила про тот салат и с ужасом спросила, как мы вообще смогли это съесть? Да нормально зашло, от дочки же. © Cat Fan / ADME
- Решила испечь чесночный хлеб. В процессе перепутала чеснок с имбирем, и мне потребовалось огромное количество времени, чтобы понять, почему тесто такое отвратительное на вкус. © BidOk5099 / Reddit
- Решили с сестрой испечь отцу на день рождения торт. Готовили его впервые, решили как следует постараться. Тесто было хорошим, но когда мы достали корж, он оказался толщиной всего около 3 см. Решили, что все равно покроем его глазурью. Подумали, что он будет вкусным, хоть внешне выглядит не ахти. К сожалению, этого не произошло. В большинстве кусочков оказались комки муки с резким привкусом. Нам пришлось его выбросить. © dontexcludeme / Reddit
"Попытался испечь хлеб, используя только муку и воду".
- Испек пирог для коллег, но не заметил, что масло, которое я использовал для теста, несвежее. Когда все вокруг стали говорить, что пирог вкусный, а сами кривились и с трудом его жевали, я понял, что что-то не так. © MrPresident79 / Reddit
- Я однажды блины решила замутить. Нашла в банке муку. Откуда мне знать было, что белый порошок — это сода. Блины пузырились и не получались, потом пришла мама и объяснила, в чем ошибка. Ладно хоть пробовать не стали. © Witra / Pikabu
- Решила испечь печенье с джемом. Подумала, что если в рецепте указано, что внутрь нужно положить одну столовую ложку джема, то с тремя ложками, несомненно, будет еще вкуснее. В итоге джем разбух и растекся по всему дну духовки, затрезвонил датчик дыма. Это была настоящая катастрофа. Потребовалась целая вечность, чтобы очистить нагревательный элемент. Это было почти 30 лет назад, и с тех пор я больше не пробовала печь что-то с джемом. © ****yPuffleg / Reddit
"Я пыталась сделать лазанью. Не получилось, но думаю, это съедобно. Пожалуйста, посмейтесь надо мной и дайте советы, как сделать нормальную лазанью".
- Я готовил острое блюдо из курицы. Я индиец, поэтому обычно специй в наших блюдах довольно много и так. Но в этот раз я перепутал чайную ложку со столовой и положил в 3 раза больше порошка чили, чем просили. Блюдо, которое моя семья ела в тот вечер, было буквально огненным. © PhreedomPhighter / Reddit
- Однажды услышала, что можно готовить с кока-колой. Решила сделать пасту с фаршем. Колы у меня не было, но была фанта. В итоге паста получилась обалденной, а вот фарш имел апельсиновый вкус, это было отвратительно. © purple******** / Reddit
- Студенческая общага. Захожу на кухню, а она вся в дыму. На плите стоит кастрюля с семечками. Выключаю с мыслью: "Да кто же это жарит семечки в кастрюле?" Через минуту выясняю, что это гречка, которую я сам же поставил варить часа 3 назад. © Unknown author / Pikabu
Вы так карри заменили «острое блюдо из курицы»?
А блины с черникой напоминают содержимое пылесоса
"Первая попытка приготовить блины с черникой".
- Начала я встречаться с мужчиной, решила его на свой фирменный плов пригласить. Позвала подругу сделать мне прическу, бегала то на кухню, то к зеркалу. И вот мужчина пришел, начинает есть плов и как давай ржать. Оказалось, я впопыхах забыла, что уже солила блюдо и добавила двойную порцию. Мужчина пошутил, что я, наверное, влюбилась, раз пересолила.
- Бабушка моего мужа как-то раз делала картофельное пюре и взяла не концентрированное молоко, а сгущенное. Мы пытались ей сказать, что она взяла не ту банку, но она уперлась. Это был, наверное, единственный раз, когда мы выбросили еду. © OneBou****Sc****B*** / Reddit
- Захотелось мне произвести впечатление на своего парня, решила приготовить для него воздушную яичницу, которую меня научил готовить папа. Молока у меня не было, и я решила обойтись сливками. Но это были не просто сливки, а немолочные сливки, да еще и со вкусом лесного ореха. Парню блюдо, мягко говоря, не понравилось. Он вспоминает об этом эпизоде пару раз в год. © alpacapants / Reddit
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