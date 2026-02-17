Всем привет!!! Какие чудесные истории!!!
А нашей семье уже 50 лет!!! Дочки уехали учиться после школы в Италию и теперь там вышли замуж. Старшая гид, а младшая родила дочку! Сын младший тоже уехал к ним после школы.
А мы так скучаем! Звоню:"Сынок, я скучаю!" Он в ответ:"Мам, скучать не продуктивно!"
Мне захотелось вновь влюбиться, чтоб сердце чувствовать в груди!
Быть лёгкой, райской, пьяной птицей.
Не ждать, что будет впереди! Смеяться,плакать, быть капризной!
Пусть время тает, словно лёд!
Но Белоусово - отчизна, да муж мой, Виктор,дома ждёт! Надежда Славская, мой псевдоним.
Брэд Питт отдыхает: 17 архивных фото наших пап и дедушек в молодости
Кажется, что эталоны мужской красоты — это где-то в Голливуде. Но стоит открыть семейные альбомы, и становится ясно: наши папы и дедушки в молодости могли бы легко составить конкуренцию любому именитому актеру.
«Мой дедушка»
«Фото моего отца, 1972 год»
«Папа и дедушка (по маминой линии) на вечеринке в 1980-м»
«Папуля в 1998 году»
«Папа в восьмидесятых»
«Мой отец в день, когда познакомился c мамой»
- У нее не было шанса устоять! © NoClueDad / Reddit
«Мой дед с моим отцом на руках»
- Это фото прямо пахнет настоящим мужчиной! © yankee-white / Reddit
«Мой отец (в белой рубашке) со своей группой, 1970»
«Папуля в 1975 году»
- «Увидь я его сегодня, точно попросила бы номер!» © abyssiphus / Reddit
«Я с отцом в 1990 году»
«Папа в молодости, ему около двадцати, 1980-е»
- При всем уважении, ваш отец очень хорош! © sirgagaxox / Reddit
«Я и папуля в 90-х»
«Мой папа в 1976 году»
«Папа, примерно 1970-е»
- Почему мужчины сегодня не выглядят так? © GlassHouses1980 / Reddit
«Моему отцу было 18-20 лет»
«Папуля в середине 80-х годов»
«Прадедушка с моим прапрадедушкой. Примерно 1948 год»
Иногда архивные снимки рассказывают о прошлом больше, чем длинные истории. Взгляды, мода, уверенность в себе — все это считывается мгновенно и заставляет сравнивать с сегодняшним днем. У нас есть и другие статьи по теме:
Комментарии
Хорошая подборка, симпатичные лица, естественные! Эх, а ведь я старше некоторых пап на этих фото ☹️