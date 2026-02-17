Брэд Питт отдыхает: 17 архивных фото наших пап и дедушек в молодости

Всем привет!!! Какие чудесные истории!!!

А нашей семье уже 50 лет!!! Дочки уехали учиться после школы в Италию и теперь там вышли замуж. Старшая гид, а младшая родила дочку! Сын младший тоже уехал к ним после школы.

А мы так скучаем! Звоню:"Сынок, я скучаю!" Он в ответ:"Мам, скучать не продуктивно!"

Мне захотелось вновь влюбиться, чтоб сердце чувствовать в груди!

Быть лёгкой, райской, пьяной птицей.

Не ждать, что будет впереди! Смеяться,плакать, быть капризной!

Пусть время тает, словно лёд!

Но Белоусово - отчизна, да муж мой, Виктор,дома ждёт! Надежда Славская, мой псевдоним.