Когда я работала несколько лет вахтой, то в один из выходных вышла из подъезда и сказала "Добро пожаловать" вместо "здравствуйте". Сделала вид, что им показалось.
15+ человек, которые так уработались, что им трудовая деятельность уже повсюду мерещится
Истории
2 часа назад
Многие из нас порой так погружаются в рабочие процессы, что буквально забывают, каково это — сделать паузу. И тогда вымотанные люди начинают так чудить, что получается настоящий анекдот. Позвонить по калькулятору — запросто. Поболтать с автоответчиком? Вообще не проблема. Угостить домашних неожиданным сочетанием на ужин — раз плюнуть. А вам не хочется таких людей обнять и отправить в отпуск?
- Как-то пришлось поехать на общественном транспорте. А я им не пользовалась уже кучу лет. Купила в киоске проездной на все виды транспорта. После первой пересадки меня что-то заклинило, купила талончик. Сажусь в троллейбус, и тут заходит контролер. Он смотрит на мой талончик, все в порядке. И тут я задумчиво говорю: «А у меня еще и проездной есть». Выражение лица контролера было бесценно. © Птичка-в-клетке / ADME
- Я работал кассиром в банке. Это был очень загруженный день, впрочем, как и всегда. В очереди было человек 40 или больше. А у меня только что закончился перерыв, но я был без сил, поэтому решил сделать еще один перерыв более, чем на 30 минут. Выражение лица клиента было ужасным, когда он смотрел, как я ухожу. © Adagio-Lumpy / Reddit
- После тяжелой рабочей недели решила постирать носки. Бросила их в унитаз, стою и думаю, что надо нажать спуск, чтоб простирались. Потом закрались сомнения. © ЕвгенияШевченко-в4к / YouTube
- Мы открывали в городе самый первый гипермаркет, работала без выходных. А после открытия у нас был конкурс: кто больше товаров пикнет за определенное количество времени. Так вот муж частенько ночью просыпался от того, что я ночью во сне его щупала в поисках штрих-кода. И как же мы радовались, когда нам позвонили и сказали, что я заняла на конкурсе первое место. © Alina_Zarinina / YouTube
- Меня буквально выгнали с работы в отпуск. Начальник сказал, чтобы я раньше середины мая не появлялся. Переделал дома все дела еще в первый день. Пошел уже третий день, а для меня это каторга какая-то. Физически я, конечно, отдохнул. А вот морально... Не знаю, чем заняться. Больше часа читать не могу. С друзьями больше не встретиться, потому что нет у меня никаких друзей. Я не знаю, куда себя деть. Сейчас с ужасом понимаю, что у меня, кроме работы, в жизни ничего больше нет. © admin / y—story
- Целый месяц работала без выходных, приболела, взяла больничный. Но мне все равно постоянно названивали с работы. Поэтому положила телефон рядом. Звонок, с закрытыми глазами отвечаю. Звонит сестра. Здоровается, мы болтаем о чем-то. И тут она говорит: «Ну ладно, ты не дома, потом позвоню» и кладет трубку. Я от неожиданности проснулась, перезваниваю ей. И тут выясняется, что она мне не звонила. А тот текст — просто запись на автоответчике. То есть я вполне уверенно так болтала с автоответчиком, потому что нажала не на ту кнопку. © Тильда / ADME
- Однажды я, очень сонная, разговаривала по мобильному телефону, ожидая, пока остынет мой утренний кофе. Когда разговор закончился, я повесила трубку и положила телефон в чашку с кофе. Мне потребовалось около 15 секунд, чтобы осознать, что я натворила. © HappySurfgirlXo / Reddit
- Я случайно перепутала номера телефонов и номера паспортов туристов. Потом пыталась им дозвониться и все ругалась, что не могу связаться. Случайно попала на мужика, у которого был такой номер. Только он мне и объяснил в чем же был мой косяк. © shanghai48 / ADME
- Утром ехала домой с тяжелой смены в роддоме. Плюхнулась на сиденье и сразу отключилась. Вдруг меня кто-то толкает, открываю глаза — надо мной нависла бабка: «Дай я тут сяду». Я мыслями вся в работе, подскакиваю и как заору на всю маршрутку: «Снова хотите на мячике попрыгать?» На нас все уставились, бабка возмущена до предела. Я думала, от стыда сквозь землю провалюсь. Приснилась мне мадам с работы, которая полночи ходила по отделению и требовала ей фитбол.
- Работали как-то допоздна. У коллеги норковая шапка-формовка лежала на кресле, я ее погладила как кота. © Анна-р6ч3ы / YouTube
- Я однажды с работы вышла в поварском колпаке, только на остановке увидела свое отражение в окне проезжающего автобуса.... Еще по дороге думала, что это на меня так два парня смотрят, загордилась прям. © РегинаНовоселецкая-ж6к / YouTube
- Раньше работала в столовой, целый день еду накладывала. Как-то раз прихожу домой, домашним время ужинать, раскладываю по тарелкам, а муж подходит и говорит: «Мать, тебе в отпуск пора». Я молчу в шоке, мол, с чего бы это? А он продолжает: «Ты чем суп поливаешь?» Я смотрю, а в суп уже по две ложки чая налиты. Просто на работе с той стороны сметана стояла, вот и сделала машинально.
- Замещала коллегу. 6 уроков в первую смену, 5 во вторую. Вечером, без сил, захожу в троллейбус и выдаю хорошо поставленным голосом: «Здравствуйте. Садитесь». Моментально осознав, что затупила, села в уголок, стараясь стать незаметной. На каждой остановке кто-нибудь обязательно вежливо говорил: «Можно выйти?» или «До свидания» говорил лично мне. Вновь вошедшие ничего не понимали, а у «моих» был рот до ушей. Думаю, я сняла пассажирам стресс. © Тамара-ъ3у / YouTube
- Я прикладывала банковскую карту к домофону в четыре утра, вернувшись с работы, и не понимала, почему не открывается. А потом еще 40 минут рыдала, ибо не могла попасть домой. Спасибо бабулечке, которая в 5 утра с собакой гуляет. Если бы не она, думаю, до меня бы не дошло, в чем дело. © Deya.Mi. / YouTube
- Работала я в швейном ателье. Мы принимали заказы и писали квитанции с номером телефона заказчика и сроком выполнения. Сделала я заказ, беру телефон, чтобы позвонить заказчику, в одной руке телефон, в другой квитанция, ввожу номер квитанции в телефон, а саму квитанцию прикладываю к уху и жду... И так ждала около минуты, еще и сетовала при этом, что со связью проблемы, гудка нет. © Ntla_a / YouTube
- Я раньше даже не думала, как так можно устать, чтобы выдавать фразы с работы. Я работаю с детьми и однажды, когда мы с друзьями собрались, чтобы привлечь их внимание, обратилась к ним «Дети». © КсенияЯковенко-м5ю / YouTube
- Села в такси со словами: «Здравствуйте, вам пакетик нужен?» Посмеялись с таксистом, всю поездку разговаривали о ритейле. Вышла из такси и случайно сказала: «До свидания, приходите к нам еще». Смех таксиста слышала уже из подъезда. В то время я работала 3 месяца без выходных по 12-14 часов. © KraPiv4eg / YouTube
- Весь день с коллегой загружали фуру сборным набором продуктов. Когда в одной куче тяжелые консервы, зефир, копченая рыба, такое все. И нужно разложить все так, чтобы груз не болтался и не давил друг друга. Задачка та еще. А вечером в супермаркете закупились продуктами на неделю. Едем по рядам с тележкой. Смотрю и вижу, что он не просто катит тележку, но математически точно укладывает каждый пакетик в свое место, как на работе. И на лице полная сосредоточенность. © Сергей. / ADME
- Я как-то на калькуляторе набирала номер телефона. Трубку держу в руке, а там все время длинный гудок, и я не понимаю, почему не берут трубку. Напротив меня сидела коллега, так я ей показала калькулятор с цифрами и спросила, правильно ли я набрала номер .Со следующего понедельника пошла в отпуск на недельку. © Иннеталина-ж5э / YouTube
А как у вас обстоят дела с балансом работы и личной жизни? Приходилось ли вам совершать что-то странное из-за сильной усталости?
