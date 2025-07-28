Про медсестру ни разу не смешно. Усталость тут не при чем. Увидела мужика и растаяла, а с женщинами такие медсёстры, как правило, очень грубы.
20 человек, которые так заработались, что их хочется взять за ручку и отвезти в отпуск
Иногда на человека сваливается так много работы, что рабочие задачи не отпускают даже во сне. Герои нашей статьи так сильно заработались, что уже даже в свободное время им везде чудятся рабочие задачи. Некоторые ситуации пробирают на громкий смех.
- Мама работает в стоматологии администратором. Она так давно не была в отпуске, что, когда пошла со мной за компанию к врачу, мне даже пришлось краснеть за нее. Сидим у кабинета, ждем моей очереди, а она то на автомате начинает здороваться и прощаться с пациентами, которые проходили мимо.
- Я — фитнес-тренер. Видимо, так сильно устала, что ночью вела тренировку. Во сне. С закрытыми глазами. Разбудила мама со словами: «Доча, ты уже который раз заставляешь всех приседать». © anastassiyanf
- Ехал уставший в метро, почти спал. Вдруг чувствую — кто-то тянет за рукав. Поворачиваюсь: рядом девушка, симпатичная, но с каким-то странным огоньком в глазах. Без слов закатывает мой свитер и замирает, не сводя взгляда с моей руки. И вдруг говорит: «Вены у вас... ну просто шикарные», произносит почти с восхищением и аккуратно проводит пальцами по вене, будто проверяя ее. Я сижу, парализованный, не знаю — смеяться или вызывать врача. Это флирт или кастинг в доноры? Я кашлянул — она моргнула, словно очнулась. «Ой, простите», выдохнула и засмеялась: «Я медсестра. Вторые сутки без сна, уже не понимаю, где я. Увидела вену — и сработала на автомате. Простите, если испугала».
- Работала в общепите 4 года, и в последний год как-то особенно плотно было. Когда гость уходил, нужно было говорить: «До свидания, всего доброго вам. Приходите к нам еще».
Регулярно после ночных смен я выдавала это таксисту, в маршрутке и просто всем, с кем прощалась. © oxxana_kondrateva
- Подруга работала проводницей в поезде. Спали у нее дома, она просыпается, спрашивает встревоженным тоном: «Почему мы так долго стоим? Какая это станция?» © olga_svoboda_psy
- Мама работает медсестрой и встает довольно рано каждый день. Зато потом спит после работы пару часов. Так вот, она как-то проснулась после этого сна (были сумерки) и видит — братишка мой за компом у себя в спальне сидит. Она в недоумении говорит: «Ты чего?» Потом идет дальше, видит меня в гостиной, и так же: «Ты чего?» А потом нам обоим: «Вы чего?» Перепутала утро с вечером и подумала, что мы в 5 утра не спим. © mapeetite
- Только начинала привыкать к работе в школе, вела 5–6 классы. Еду в маршрутке, тесно, люди толкаются. Почти доехала до своей остановки, собираюсь выходить, но не могу пролезть через эту толпу. И вдруг, не выдержав, кричу на весь автобус: «Так, дети, стоять! Я выйду!» Все замерли, и я спокойно прошла. Вот она сила профессии учителя! © zhazira_kan
- Работала при отеле в ресторане барменом-официантом. Смена с 7:30 до 23:00, плюс дорога домой (слава богу, город маленький, и на это уходило всего 30 минут), поужинать, помыться и — спать. На сон оставалось 4–5 часов, а иногда и меньше, если приходилось задерживаться на работе. После восьми смен подряд без выходных я приехала очередным утром на работу. Во время подачи завтрака один мужчина попросил у меня приборы, и я вдруг впала в полный ступор. Мысль в голове была одна: «Ему что, молоток нужен? Или отвертка? А где я их сейчас возьму? Какие еще приборы?» Я так и стояла несколько секунд, пока он, заметив мое полное непонимание, жестами не показал, что ему нужны вилка и ложка, и добавил в конце с улыбкой: «Чтобы сделать ням-ням». © youkonew9668 / YouTube
- Китай. Иду по ресторану к столику. Уставшая после работы, аки собака — дышать тяжело, не то что говорить с кем-то. Навстречу мужик. И прям пялится. Я делаю максимально брезгливое и стервозное лицо, чтобы не подошел. Дядька аж лицом посветлел, подошел и счастливо, на моем родном языке, говорит: «Я сначала стеснялся подойти, но у тебя такое выражение лица, что я сразу понял — ты наша! Так приятно своих встретить за границей!» © zato.krasivaya
- Сегодня был мой звездный час — заправлялась и уехала, забыв вынуть шланг из бака и закрыть крышку бензобака. Ощущаю себя живой как никогда! Сотрудники оказались на удивление спокойны — оказывается, эти шланги специально сконструированы на такой случай. © Unknown author / Reddit
- Спросил у пациентки, ее ли сын сидит рядом. Оказалось — это ее муж. Отличный старт для получения премии «Идиот года». Когда она с прищуром спросила, неужели она выглядит настолько старой, чтобы быть ему женой, я, пытаясь сгладить ситуацию, ляпнул, что это просто он выглядит очень молодо. Интересно, почему она не оценила. До сих пор не уверен, кем я был в тот день — врачом или полным балбесом © miserable-seesaw8614 / Reddit
- Мне нужно было выйти на работу к 5 утра для тестирования системы, и, конечно же, я не могла заснуть ночью — боялась проспать и не услышать будильник. Пока собиралась, заметила, что брюки сильно помялись, положила их на гладильную доску, попивала чай и одновременно собирала ланч. Потом надела пальто, вышла из дома и пошла к автобусной остановке. К счастью, утро было прохладным, и я довольно быстро поняла, что... забыла надеть брюки. © Emily_Starke / Reddit
- У меня тоже от усталости такое было — мужчине предложила примерить сережки, которые он в подарок женщине выбирал. © bakakunia / YouTube
- Пришла вечером после работы в кулинарию купить что-нибудь вкусненькое. Подхожу к кассе и произношу: «Ваш паспорт, пожалуйста» вместо того, чтобы попросить слойку с вишней. Все, заработалась. Мы с кассиром переглянулись и рассмеялись. А она мне: «Я тоже так устаю, что, приходя домой, начинаю выпечку рекламировать». © ViktoriySobolevskay / YouTube
- Я работала одно время в строймагазине на кафеле, и как-то в кондитерском магазине я спросила сколько стоит квадратный метр торта © КамарияКульбаева / YouTube
Какие интересные торты на переднем плане - слева на верхней полке и справа на нижней)))
- Поняла, что переработала, когда мне приснился сон про зомби-апокалипсис. Люди в панике запасались продуктами, лекарствами и средствами защиты, а я размышляла о том, как поеду завтра на работу: транспорт ведь не ходит. © Подслушано / Ideer
- Я работала проводником. Как-то раз меня от усталости вырубило. Снится мне сон, что в мой вагон поставили электрические двери. Подъезжаем к станции, меня будят пассажиры, а я им сквозь сон такая: «Сами выходите! Двери у меня теперь электрические!» Хорошо, что вовремя пришла в себя и выпустила людей © wild_nature / YouTube
- Вот что значит «переработала». Просыпаюсь ночью в шоке от того, что не понимаю, где нахожусь — почему я в кровати, а не на кухне (я работаю в ресторане), где ресторан и что вообще происходит. А однажды в три часа ночи позвонила шефу и сказала, что опаздываю. Он послал меня один раз, потом второй, третий... В итоге заставил взять недельный отпуск. © Подслушано / Ideer
- Понял, что переработал, когда просматривал фотки на страничке друга и поймал себя на мысли «контент никакой, целевая аудитория не клюнет»... Парень 22 года. Маркетолог. © Подслушано / Ideer
- У нас на прошлой работе было сокращение, и мне поставили центральный телефон офиса на стол. Я просто пришла на работу — и он там был... После нескольких месяцев ответов на телефонные звонки я дома начала отвечать как на работе и везде указывала рабочий номер для контакта. Короче, на любой телефонный звонок я отвечала стандартно: «Добрый день, чем могу вам помочь?» Моя дочь до сих пор смеется, когда мы это вспоминаем. © arlau77
Работа работой, но отдых должен быть по расписанию. Нашим героям явно уже давно пора в отпуск, чтобы хорошенько отдохнуть и расслабиться. Но преданность их делу восхищает!
Еще несколько интересных статей про рабочие будни и коллективы с изюминкой:
Комментарии
Я теперь в гостях в туалет/ванную спокойно заходить не могу: фитинги прямо в глаза бросаются.))
Начало 00-х. Друг приходит ко мне на работу, просит серийник для Windows 2000. Я на компе открываю файл с серийником, беру листик, ручку, мышкой выделяю серийник, нажимаю Ctrl+C и сижу туплю, как серийник из буфера вставить на листик