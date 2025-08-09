20+ человек, которым давно пора что-то делать со своим трудоголизмом, но у них просто нет на это времени

Трудоголики — настоящая находка для работодателей. Но каждому из нас нужно время на отдых. Мы надеемся, что и герои нашей статьи когда‑нибудь махнут на всё и уедут в отпуск. Никогда не стоит забывать, что за пределами офиса или любой другой работы тоже есть жизнь.