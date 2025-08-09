20+ человек, которым давно пора что-то делать со своим трудоголизмом, но у них просто нет на это времени
Герои нашей статьи так преданы своему делу, что даже во снах они заполняют отчеты и общаются с недовольными клиентами. Их можно только похвалить за такое рвение, но они уже так устали, что периодически начали попадать в каверзные ситуации. Так хочется взять их за руку и отправить отдохнуть.
- Заработалась — это когда оставила где-то свой телефон и искала его по офису. Попросила коллегу позвонить, чтобы найти по звонку. Окей, телефон нашёлся. Через две минуты открываю его и вижу пропущенный звонок. Звоню и говорю: «Здравствуйте, вы мне звонили?» Мой коллега, поднявший трубку, был в шоке. © emil.azhar
- Вчера пришла с работы поздно, выпила чаю, пошла в ванну протереть лицо тоником от прыщей. Подхожу к зеркалу и вижу: стоят две бутылочки — синяя и белая. Подумала, что подруга оставила, когда в гости приходила. Так вот, беру ватный диск, наливаю тоник, начинаю наносить на лицо... Задумываюсь, почему пахнет как-то не так, да еще и пощипывает. Смотрю на упаковку, а это лосьон после бритья. Тут вспоминаю, что живу с парнем. Вот что называется «заработалась»! © Карамель / VK
- У моей подруги был день рождения, а я совсем забыла об этом. Мне было очень стыдно, и я написала ей извинения, целый вечер отправляла видео и объясняла, что заработалась. Но она ответила мне обвинениями. А сегодня вдруг заявляет: «Если хочешь, чтобы я тебя простила, подари мне $ 100 на новый телефон!» После этого я задумалась: а почему вообще я считаю ее своей подругой? © Карамель / VK
- Работаю оператором в одной известной компании, соответственно, очень много общаюсь с людьми: «Хорошего дня», «Спасибо за обращение» и так далее. Недавно не работал интернет, и пришлось звонить в компанию проводного интернета. Все выяснила, проговорила с оператором, прощаемся. Она мне говорит: «Спасибо за обращение, всего доброго», и я ей в ответ: «Всего доброго, спасибо за обращение». Пора в отпуск...© Не все поймут / VK
- Дочь играет в комнате, а я дома заполняю документы. Дочери четыре года, без присмотра оставлять нельзя — глаз да глаз нужен за ней. А я так заработалась с этими доками, что уснула в кресле. Проснулась через час, в пледе, дочка рядом играет, а на столе стоит теплый чай. «Мамочка, я подумала, что ты замерзнешь, вот и решила согреть», — говорит дочка. Зачем мне плед и чай? Мою душу согревает мое маленькое солнышко — моя доченька. © Не все поймут / VK
- Возвращаюсь вечером после работы домой. Устала, зайти в продуктовый уже сил нет. А мне бы — умыться, поесть и в кровать. Но нет, надо идти на кухню готовить ужин. Мама ворчит: мужа с работы надо встречать горячим ужином, а жена прямо заработалась! Стою в фартуке, и вдруг меня осеняет: за тридцать лет никто и никогда не ждал меня дома с горячим ужином. Где справедливость? Сняла фартук и пошла спать. © moymotylyokzachemletishkognyu
тридцать лет... Так долго только слоны могут терпеть ! И то у них матриархат.
- Спим с женой. Оба — врачи. Вдруг она будит меня и говорит: «Напиши за меня документы на перевод, не успеваю!» Встаю, иду к компьютеру. Жена как не просыпалась, так и не проснулась. Я тупо смотрю в монитор: три часа ночи. Мы дома. © openmicthreads
- Был у меня промежуток жизни, когда я много путешествовала, плюс работа в командировках. За месяц — пять стран, городов штук сорок, если не больше. И вот как-то утром просыпаюсь, смотрю на стену, вижу картину и думаю: «Где-то я ее уже видела». Не сразу поняла, что я просто дома и мне никуда не надо. © midsummer.dreamin
Работал на двух работах, утром просыпаюсь, понимаю, что проспал) А вот на какую из работ проспал вспомнил не сразу)
- Сегодня был мой звездный час — заправлялась и уехала, забыв вынуть шланг из бака и закрыть крышку бензобака. Ощущаю себя живой как никогда! Сотрудники оказались на удивление спокойны — оказывается, эти шланги специально сконструированы на такой случай. © Unknown author / Reddit
- Спросил у пациентки, ее ли сын сидит рядом. Оказалось — это ее муж. Отличный старт для получения премии «Идиот года». Когда она с прищуром спросила, неужели она выглядит настолько старой, чтобы быть ему женой, я, пытаясь сгладить ситуацию, ляпнул, что это просто он выглядит очень молодо. Интересно, почему она не оценила. До сих пор не уверен, кем я был в тот день — врачом или полным балбесом © miserable-seesaw8614 / Reddit
- Просыпаюсь и вижу: у кроватки ребенка стоит картина с греческой богиней. Я в шоке. Спрашиваю у мужа, что она там делает. А он мне в ответ, возмущенно: «Вот и мне тоже интересно, что она там делает. Может, ответишь?» Оказалось, что я ночью его разбудила и командным тоном потребовала, чтобы он забрал картину из коридора и поставил туда. Я, кстати, дизайнер интерьеров.
- Мы сестре шубу выбирали. Перемерили полмагазина, девочки-продавцы были очень вежливые и веселые, скидку сделали хорошую. Купили и пошли довольные кофе пить. А когда пришло время платить за кофе, открыли сумку, а там деньги на месте. Пришлось вернуться. Благо, из ТЦ мы еще не вышли. Встретили нас как родных — со слезами на глазах. © nbg6076 / YouTube
- Я — гинеколог. Работы всегда полно. Как-то удалось на недельку отпуска, поехали с мужем на море. Сидела в номере, книжку читала. Вдруг стук в дверь, горничная пришла. А я на автомате ей говорю и рукой показываю: «Заходите, садитесь. Какие жалобы есть?» Она не растерялась и отвечает: «Да, вот все жду, когда вы на пляж пойдете, обед уже. А мне скоро смену закрывать». И тут до меня дошло. Как же я хохотала.
- У меня тоже от усталости такое было — мужчине предложила примерить сережки, которые он в подарок женщине выбирал. © bakakunia / YouTube
- Пришла вечером после работы в кулинарию купить что-нибудь вкусненькое. Подхожу к кассе и произношу: «Ваш паспорт, пожалуйста» вместо того, чтобы попросить слойку с вишней. Все, заработалась. Мы с кассиром переглянулись и рассмеялись. А она мне: «Я тоже так устаю, что, приходя домой, начинаю выпечку рекламировать». © ViktoriySobolevskay / YouTube
- Я работала одно время в строймагазине на кафеле, и как-то в кондитерском магазине я спросила сколько стоит квадратный метр торта © КамарияКульбаева / YouTube
- Поняла, что переработала, когда мне приснился сон про зомби-апокалипсис. Люди в панике запасались продуктами, лекарствами и средствами защиты, а я размышляла о том, как поеду завтра на работу: транспорт ведь не ходит. © Подслушано / Ideer
- Я работала проводником. Как-то раз меня от усталости вырубило. Снится мне сон, что в мой вагон поставили электрические двери. Подъезжаем к станции, меня будят пассажиры, а я им сквозь сон такая: «Сами выходите! Двери у меня теперь электрические!» Хорошо, что вовремя пришла в себя и выпустила людей © wild_nature / YouTube
- Мне нужно было выйти на работу к 5 утра для тестирования системы, и, конечно же, я не могла заснуть ночью — боялась проспать и не услышать будильник. Пока собиралась, заметила, что брюки сильно помялись, положила их на гладильную доску, попивала чай и одновременно собирала ланч. Потом надела пальто, вышла из дома и пошла к автобусной остановке. К счастью, утро было прохладным, и я довольно быстро поняла, что... забыла надеть брюки. © Emily_Starke / Reddit
- Вот что значит «переработала». Просыпаюсь ночью в шоке от того, что не понимаю, где нахожусь — почему я в кровати, а не на кухне (я работаю в ресторане), где ресторан и что вообще происходит. А однажды в три часа ночи позвонила шефу и сказала, что опаздываю. Он послал меня один раз, потом второй, третий... В итоге заставил взять недельный отпуск. © Подслушано / Ideer
- Понял, что переработал, когда просматривал фотки на страничке друга и поймал себя на мысли «контент никакой, целевая аудитория не клюнет»... Парень, 22 года. Маркетолог. © Подслушано / Ideer
Трудоголики — настоящая находка для работодателей. Но каждому из нас нужно время на отдых. Мы надеемся, что и герои нашей статьи когда‑нибудь махнут на всё и уедут в отпуск. Никогда не стоит забывать, что за пределами офиса или любой другой работы тоже есть жизнь.
