20+ творений ручной работы, на которые захочется взглянуть дважды, настолько они реалистичны

Фотоподборки
30 минут назад

В мире изобразительного и прикладного искусства существует множество жанров, люди вольны делать все, что им только захочется. Но всегда особняком стоит реализм, когда на готовое изделие или рисунок нужно взглянуть дважды, а то и трижды, чтобы убедиться, что это не фотография. Такие мастера, бесспорно, очень талантливы. Ну а нам всем, простым людям, просто нравится рассматривать результаты их работы и каждый раз думать: «Да ну, быть такого не может». Но может.

«Продолжая тему еды из полимерной глины»

«Когда я впервые выложила эту фотку, многие признали в этом блюде голубцы. Но мало кто догадался, что я сделала их из полимерной глины»

  • Да ладно! Ну вот же оно, вкусное, настоящее! Хочу съесть. © rinhelika / Pikabu

«Это девочка! Представляю вам свое новое творение — детеныш гепарда»

«Я сделала мини-стейки из полимерной глины»

  • $16.99 за миллиграмм! Прямо как в моем местном продуктовом магазине. © melenajade / Reddit

«Сварганила несколько грибочков в ведьминском стиле»

«Я сделала этот маленький сказочный домик из материалов, которые нашла во время походов и прогулок»

«Одна из моих кукол ручной работы. Моя мама уже присвоила ее себе»

«Сегодня у меня пельмешки. На самом деле в их лепке нет никакого секрета, вопрос только в количестве „начинки“»

«С опозданием, но все же вспомнила про всемирный день сна. Поэтому сваляла из шерсти тематических мышек»

«Я приготовила торт в виде дерева на 30-летие»

«Я вышиваю дольше других мастериц, но ведь для этого и существуют аудиокниги. Вот вам весенний воробушек»

«С помощью машинной вышивки сделал такой подарок для своей жены»

  • Пойду скажу мужу, что он бездельничает, раз не дарит мне чудесные вышитые растения. © Fuzzy-Isopod-8571 / Reddit

«Я сделала этот подсвечник из самозастывающей глины»

«10 часов работы и рисунок готов»

«Миниатюрная оранжерея с зоной для чаепития. Собирала более 2 недель»

Чадо Брюн
15 минут назад

Но это же готовый набор, который можно купить за пару тысяч… Красиво, но это не творчество.

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«Только закончила этот портрет»

«Блинчики из полимерной глины»

Даже модель не сможет придраться и обвинить в том, что непохоже

«Мой первый подобный опыт — я скручивала очень узкие полоски бумаги, чтобы сделать эти тюльпаны»

«Рисунок акрилом на черной бумаге. В реальности эта статуя стоит на Монмартре»

  • С ума сойти! Даже зная, что это рисунок, я все равно вижу фотографию. © Niebieskideszcz / Reddit

«Одуванчики в технике валяния»

Фото на превью Halseyry / Reddit

Комментарии

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Тапочек
23 часа назад

Хочется больше статей о творчестве))Всё такоеее красивое!Мне очень нравится!Особенно рисунок статуи.😍🤩
Ну и картинка,чтобы читатели Адме не грустили.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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