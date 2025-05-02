20+ творений ручной работы, на которые захочется взглянуть дважды, настолько они реалистичны
В мире изобразительного и прикладного искусства существует множество жанров, люди вольны делать все, что им только захочется. Но всегда особняком стоит реализм, когда на готовое изделие или рисунок нужно взглянуть дважды, а то и трижды, чтобы убедиться, что это не фотография. Такие мастера, бесспорно, очень талантливы. Ну а нам всем, простым людям, просто нравится рассматривать результаты их работы и каждый раз думать: «Да ну, быть такого не может». Но может.
«Продолжая тему еды из полимерной глины»
«Когда я впервые выложила эту фотку, многие признали в этом блюде голубцы. Но мало кто догадался, что я сделала их из полимерной глины»
- Да ладно! Ну вот же оно, вкусное, настоящее! Хочу съесть. © rinhelika / Pikabu
«Это девочка! Представляю вам свое новое творение — детеныш гепарда»
«Я сделала мини-стейки из полимерной глины»
- $16.99 за миллиграмм! Прямо как в моем местном продуктовом магазине. © melenajade / Reddit
«Сварганила несколько грибочков в ведьминском стиле»
«Я сделала этот маленький сказочный домик из материалов, которые нашла во время походов и прогулок»
«Одна из моих кукол ручной работы. Моя мама уже присвоила ее себе»
«Сегодня у меня пельмешки. На самом деле в их лепке нет никакого секрета, вопрос только в количестве „начинки“»
«С опозданием, но все же вспомнила про всемирный день сна. Поэтому сваляла из шерсти тематических мышек»
«Я приготовила торт в виде дерева на 30-летие»
«Я вышиваю дольше других мастериц, но ведь для этого и существуют аудиокниги. Вот вам весенний воробушек»
«С помощью машинной вышивки сделал такой подарок для своей жены»
- Пойду скажу мужу, что он бездельничает, раз не дарит мне чудесные вышитые растения. © Fuzzy-Isopod-8571 / Reddit
«Я сделала этот подсвечник из самозастывающей глины»
«10 часов работы и рисунок готов»
«Миниатюрная оранжерея с зоной для чаепития. Собирала более 2 недель»
Но это же готовый набор, который можно купить за пару тысяч… Красиво, но это не творчество.
«Только закончила этот портрет»
«Блинчики из полимерной глины»
- Да ты прикалываешься! Это безумно реалистично. © noturmommas / Reddit
Даже модель не сможет придраться и обвинить в том, что непохоже
«Мой первый подобный опыт — я скручивала очень узкие полоски бумаги, чтобы сделать эти тюльпаны»
«Рисунок акрилом на черной бумаге. В реальности эта статуя стоит на Монмартре»
- С ума сойти! Даже зная, что это рисунок, я все равно вижу фотографию. © Niebieskideszcz / Reddit
«Одуванчики в технике валяния»
Для тех, кто так же как и мы, бесконечно восхищается талантливыми людьми:
Комментарии
Хочется больше статей о творчестве))Всё такоеее красивое!Мне очень нравится!Особенно рисунок статуи.😍🤩
Ну и картинка,чтобы читатели Адме не грустили.