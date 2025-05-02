20+ творений ручной работы, на которые захочется взглянуть дважды, настолько они реалистичны

В мире изобразительного и прикладного искусства существует множество жанров, люди вольны делать все, что им только захочется. Но всегда особняком стоит реализм, когда на готовое изделие или рисунок нужно взглянуть дважды, а то и трижды, чтобы убедиться, что это не фотография. Такие мастера, бесспорно, очень талантливы. Ну а нам всем, простым людям, просто нравится рассматривать результаты их работы и каждый раз думать: «Да ну, быть такого не может». Но может.