14 мастеров, которые показали, что у старых вещей есть будущее
Сделай сам
1 час назад
К вещам можно относиться по-разному. Но в последние годы желание быть экологичным и экономичным вновь вернуло людям интерес к шитью и новым применениям старых вещей. И сегодня мы собрали для вас случаи, когда умельцы не просто вдохнули вторую жизнь в старые вещи, но и удивили своими идеями.
«Сделал маску из кроссовок»
- Думаю, это можно очень дорого продать! © justbrowse2018 / Reddit
«Сделала от скуки чехол для телефона из старых джинсов»
«Я сделал сумку-почтальонку из одеял, которые валялись у меня много лет!»
«Куча старых джинсов переработана в новую джинсовую куртку»
«Две мужские рубашки превращаются в платье!»
«Дала вторую жизнь этому винтажному топу с вышитыми вручную незабудками»
«Очаровательный кошачий жакет из гобеленового одеяла»
«Сшила мужу эту толстовку на нашу вторую годовщину»
Первая мысль - купила две толстовки и сшила в одну? Проверила - нет, говорит, купила ткань и выкройку, сшила сама.
Отлично!
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"С годовщиной! Люблю тебя! Сара"
- Потрясающе! Вы такая вдумчивая и талантливая © bonnatronn / Reddit
«Боковые вставки сделали джинсы вновь актуальными»
«Аппликация с драконом освежила куртку»
«Ура! Только что закончил куртку в вестерн-стиле из трех пар рабочих брюк»
«Джинсы из штор, а цветочный материал подарила подруга – это были ее простыни в детстве»
Прикольно))). Особенно, если учесть, что у юморного чувака борода с проседью
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«Сделал сумку для инструментов из старых джинсов»
«Подарок для родителей моего парня: фартук из пары джинсов»
Старые вещи — вечный источник вдохновения и кладезь идей для талантливых людей. Если вам нравится наблюдать за результатами их работы, то предлагаем вам несколько похожих статей:
Фото на превью Eyedowno / Reddit
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