14 мастеров, которые показали, что у старых вещей есть будущее

Сделай сам
1 час назад

К вещам можно относиться по-разному. Но в последние годы желание быть экологичным и экономичным вновь вернуло людям интерес к шитью и новым применениям старых вещей. И сегодня мы собрали для вас случаи, когда умельцы не просто вдохнули вторую жизнь в старые вещи, но и удивили своими идеями.

«Сделал маску из кроссовок»

«Сделала от скуки чехол для телефона из старых джинсов»

«Я сделал сумку-почтальонку из одеял, которые валялись у меня много лет!»

«Куча старых джинсов переработана в новую джинсовую куртку»

«Две мужские рубашки превращаются в платье!»

«Дала вторую жизнь этому винтажному топу с вышитыми вручную незабудками»

«Очаровательный кошачий жакет из гобеленового одеяла»

«Сшила мужу эту толстовку на нашу вторую годовщину»

Ana.Rok
1 час назад

Первая мысль - купила две толстовки и сшила в одну? Проверила - нет, говорит, купила ткань и выкройку, сшила сама.
Отлично!

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"С годовщиной! Люблю тебя! Сара"

«Боковые вставки сделали джинсы вновь актуальными»

«Аппликация с драконом освежила куртку»

«Ура! Только что закончил куртку в вестерн-стиле из трех пар рабочих брюк»

«Джинсы из штор, а цветочный материал подарила подруга – это были ее простыни в детстве»

Ana.Rok
1 час назад

Прикольно))). Особенно, если учесть, что у юморного чувака борода с проседью

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«Сделал сумку для инструментов из старых джинсов»

«Подарок для родителей моего парня: фартук из пары джинсов»

Старые вещи — вечный источник вдохновения и кладезь идей для талантливых людей. Если вам нравится наблюдать за результатами их работы, то предлагаем вам несколько похожих статей:

Фото на превью Eyedowno / Reddit

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