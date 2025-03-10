14 мастеров, которые показали, что у старых вещей есть будущее

К вещам можно относиться по-разному. Но в последние годы желание быть экологичным и экономичным вновь вернуло людям интерес к шитью и новым применениям старых вещей. И сегодня мы собрали для вас случаи, когда умельцы не просто вдохнули вторую жизнь в старые вещи, но и удивили своими идеями.