20 историй и фото с дачи со вкусом пенки от варенья и запахом после грозы
Истории
04.07.2026
Дача для каждого из нас ассоциируется с особым, ни на что не похожим ритмом жизни. За воротами садового товарищества время словно замедляет свой ход, уступая место моментам, когда хочется искренне улыбнуться. Здесь городские жители легко забывают про офисную работу ради аромата распустившихся пионов, а тяжелые капли летнего дождя, стучащие по крыше, дарят удивительно светлые эмоции. Эти 20 фото и историй — прекрасный повод на несколько минут перенестись в атмосферу вечернего чая на веранде и вспомнить о теплых моментах летнего отдыха.
- Решила доказать маме, что тоже способна на огородные подвиги. Купила у какой-то бабушки пакетик семян «Зелень пахучая». Ну, думаю, посею укропчик. Вскопала грядочку, высыпала семена, полила и уехала. Когда вернулась, не поверила глазам. Она не просто взошла — она заняла собой вообще все пространство. Это был не укроп, это были какие-то гигантские доисторические джунгли высотой мне по плечо! Стебли толщиной с бамбук, зонтики размером с суповую тарелку. Этот укроп пророс сквозь щели в деревянной дорожке и начал лезть на крыльцо. Сосед через забор сочувственно хохотал: «Ленка, у тебя там что за сорт?!» Теперь к семенам без официальной магазинной упаковки я даже близко не подхожу.
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«Домик и песочница появились на даче год назад, а этой весной вкопали качель. Я и сама люблю на ней посидеть с кружкой кофе с утра пораньше»
- К нам на дачу пришел соседский кот. Он наш участок стороной обходил 3 года! А тут как только увидел моего отца, то прибежал. Начал ласкаться обниматься как будто это его хозяин.
minimisskrisss
- Купили дачу у бабки, продавала она ее 3 года. Вышли на сделку, все подписали, неделю ждем передачу права. Дождались. Отзваниваемся ей, мол, ну все, передавайте ключи, мы пасху уже спланировали на даче праздновать. А она говорит: «Нет. Я еще оттуда ничего не вывезла, меняйте свои планы. Дом еще не ваш, пока я вам его не передала и не рассказала как там все устроена. Все, до понедельника меня не беспокойте».
maybe.valeri
«Невозможно проигнорировать кулинарные эксперименты в разгар сезона ягод. Я в основном заготавливаю ягоды двумя способами — замораживаю и варю варенье»
- Построили дачу для отдыха, сделали маме от нее ключи. Я сразу сказала, что это не огород. Сначала она перепахала клумбы и засадила там зелень. Я бросилась защищать цветы. Она извинилась, обещала не лезть. А потом я приехала на дачу — калитка открыта, а на участке двое рабочих перепахивают газон! Я говорю: «Вы что тут делаете?!» Они лыбятся: «Хозяйка сказала копать». Из дома выходит мама, видит меня и тоже пугается: «Ой, доченька, а я не знала, что ты приедешь, вот, хотела грядочку ягодок посадить для внучиков, только одну маленькую грядочку, у меня рассада вся есть, ты не думай». А рабочие полгазона уже перепахали! После этого ключи забрали.
Купите маме дачу рядом, у себя будете отдыхать, а там клубнику кушать и детей пасти.
Ответить
- Приехала на дачу, взяла ноут, думала — посижу спокойно, почерчу. Но какое там, даже не открыла. Уткнулась носом в пионы, сидела, закатом любовалась, птичек слушала. Вечером пошел дождь. Заварила чай, помыла абрикосов и пошла на 2-й этаж, валяться на кровати и слушать, как дождь стучит по крыше.
zanskara
«После празднования 40 лет у меня вдруг появилось новое хобби. Стала для дачи делать разные поделки: кашпо, простую мебель»
- Купили дачу у старенькой бабули. Через год бывшая хозяйка звонит мне и ставит перед фактом, что она приедет в воскресенье. Я опешила и только и вымолвила: «А зачем?» Ответ бабушки меня и удивил, и растрогал: «Черенок с розы снять, дома буду выращивать». Оказалось, ее семья разводила один сорт розы больше 60 лет. Жалко было прерывать такую семейную традицию.
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«Два года назад, на дачном участке появился пруд. А потом в пруду появилась лягушка»
- Пришли с мужем к подруге на дачу. В один момент я отлучилась в ванную. Красуюсь перед зеркалом. Вдруг что-то начинает трогать ногу! В шоке отпрыгиваю, но вижу, что это милейший британский кот. Выпустила его за дверь, а тут из-под ванны вылазит тот же кот. Это повторилось еще раз! Мне уже начало казаться, что я схожу с ума, но подруга вовремя объяснила, что это у нее три одинаковых кота и они уже не первый раз вводят гостей в заблуждение.
«В цветении сейчас самый прекрасный из имеющихся и цветущих — пион молочноцветковый»
- Маленький сын на днях сломал чашку. Я быстренько собрала осколки — и в коробочку, говорю сыну: «Это мы на каникулах дедушке твоему отвезем. Он на даче из разбитой посуды мозаику выкладывает, сделаем ему подарок!» Уже через пару минут слышу ужасный грохот из кухни. Сынуля взял пару тарелок и поразбивал их об пол. Улыбается и говорит: «Это еще подарки для дедушки!»
«А у нас на даче виктория созрела»
- Приехали мы в деревню, а у нас в огороде все разгромлено: батат на грядках съеден, перцы тоже варварски обгрызены, в теплице все еще хуже. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы определить виновника — у нас пошарились чьи-то козы. Вот так мы и решили строить забор.
- Как-то раз наш сосед по даче внезапно решил, что пора бы ему поднять дом. Эта светлая мысль поразила его в самое сердце рано утром, возможно, еще до рассвета, потому что с рассветом он уже приехал на участок вместе с группой товарищей в качестве подмоги.
После долгих и довольно громких дебатов по поводу того, с какой стороны лучше начать, он внезапно обнаружил, что у него нет ничего, кроме дома, товарищей и светлой мысли поднять дом. Поэтому в 8 утра он ломился в нашу калитку с просьбой выдать ему домкрат. Домкрат был выдан. Но как выяснилось, этого не хватило. Последовала просьба о втором домкрате. Он тоже был выдан. Спустя какое-то время он вернулся и потребовал пару ломов и подпорки, чтобы убрать домкраты. После чего у него были отобраны оба домкрата, потому что если ты внезапно решил что-то делать, убедись, что ты в состоянии это сделать и обладаешь всеми необходимыми средствами.
«На даче после шашлычков»
- Живу сейчас на даче, в пешей доступности есть магазин, у которого возникли проблемы с электричеством. Вот уже несколько дней у них не работают холодильники. Ни тебе молока, ни мороженого. Заметил на столбе объявление, типа, молочные продукты с доставкой, позвонил, заказал 3 литра молока, брынзу и сметану. Привезли через час. И когда я попробовал остывшее, прокипяченное по их совету молоко, я вспомнил детство, вспомнил, что у молока есть запах молока, что оно жирное! Очень вкусное!
«Ягоды заканчиваются быстрее молока»
- Купили дачу осенью, толком ничего разглядеть не успели — забор старый, трава по пояс. Весной муж наводил порядок, а летом приехала я, иду к малиннику и застываю: у моего куста стоит дедок-сосед в панаме, а у него на шее на веревочке висит пластиковый бидончик, и он туда методично так, ягодка к ягодке, собирает мою малину. Я подхожу бесшумно со спины и вежливо так кашляю: «Доброе утро! А малина вкусная?» Дед оборачивается и возмущенно выдает: «Барышня, ну разве можно так пугать! А малина вкусная, да. Тут Михалыч съехал, не пропадать же урожаю, тоже берите». Я улыбнулась и говорю: «Михалыч тут больше не живет, но хозяева у малины имеются. Так что давайте половину бидона за моральный ущерб — и мирно расходимся». Дед пугливо посмотрел на меня, кряхтя отсыпал ягод, а к вечеру пришел мириться — принес трехлитровую банку компота. Теперь дружим домами, но малину он больше не трогает.
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Собрали для вас еще несколько подборок с летними историями о природе:
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