18 фото из семейных архивов, в которых кипит жизнь не хуже, чем в кино

Эти старые фото хранят больше, чем просто лица. За каждым снимком — целая жизнь, полная любви, приключений и удивительных историй. Заглянем в семейные альбомы?
«Мой отец 49 лет был барабанщиком — музыка была его страстью. Он гастролировал по Канаде и США, играл и пел до конца своей жизни»
«Моя бабушка на шоу American Bandstand в 1959 году — вместе с первым мужем и продюсером песни „Sea of Love“»
Вау! Какой молодой и симпатичный первый муж. О бабушке такого не скажешь, что она молодая и красивая.
"Неравный брак" (не В.В.Пукирев)
-
-
Ответить
«Моя бабушка окончила гимназию, получила профессию машинистки (печать 10-ю пальцами), начала работать»
«Первое совместное фото родителей»
«Моя бывшая одноклассница прислала снимок, на котором папе чуть за тридцать»
«Моя девушка, а теперь уже жена, — в 80-х»
- Это фото ощущается как чистая свобода. © FoxQueenxo/ Reddit
«Бабулин муж сфоткал ее на природе»
- Спорим, все считали ее той еще вертихвосткой? © Carbontee / Reddit
«Бабушка в молодости завораживала красотой. После медкурсов она работала патронажной сестрой, выращивала хозяйство с дедом и воспитывала двух дочерей»
«1979. 13-й день рождения. Мама испекла мне самый лучший торт на свете»
«Мой отец в 1967 году играл в бейсбол. Он был правшой и профессионально играл на позиции питчера около двух лет»
«Мой отец был настройщиком и техником фортепиано на множестве мировых туров с 70-х по 90-е годы. Вот одно из моих любимых снимков: он настраивает пианино для Пола Маккартни в 1989 году»
«Нашел фотку деда. Похоже, он был неотразимым модником»
- Посмотрите на неподдельно красивую улыбку моего филиппинского дедушки в черном поло. © Kndl_DC / Reddit
- У твоей бабушки явно губа не дура! © Unknown author / Reddit
«Мой дедушка и папа после удачного улова — папе почти 8 лет, он обожал рыбалку. Тогда не понимал, что эти ранние летние подъемы у озера станут для меня важными воспоминаниями»
«Я нашел эту фотографию моего отца с его новым мотоциклом»
«Бабушка была кондитером и выигрывала конкурсы, создавая невероятные торты. А с дедушкой-пекарем они прожили вместе больше 60 лет»
«Моя прабабушка и ее подруга Шерри, 1969 год. На обратной стороне Шерри написала: „Бренда, всегда помни наши веселые деньки — от одной безумной выходки к другой“»
«Мужчина, с которым она крутила роман, развелся ради нее с женой, а за пару недель до свадьбы бабуля упала с лошади в поместье, которое он ей подарил»
"Она чуть не вышла замуж за испанского инфанта..."
В те годы в королевских семьях категорически не приветствовался брак с партнёрами, состоящими в разводе.
-
-
Ответить
- Позже они все-таки развелись, но, судя по всему, он был готов пожертвовать репутацией ради любви: вместе они прожили 16 лет, значит, что-то между ними действительно было. После развода она осталась жить во Франции — ненавидела шум американских городов и считала, что американские мужчины больше думают о деньгах, чем о женах. Она чуть не вышла замуж за испанского инфанта, но тот союз не состоялся, потому что жених, по-видимому, был непутевым. © Cpkeyes / Reddit
«Моя прапрабабушка на семейном фото у их фермерского дома, сверху справа, слегка уставшая. У них было 16 детей, и всех назвали на букву „Л“»
16 детей живых. А были ли ещё беременности ?
И фигура у прапрабабушки не расплылась !
-
-
Ответить
Фото на превью Georges Chevalier / Wikimedia Commons, CC BY 4.0
