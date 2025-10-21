20+ фото, которые доказывают, что мода нашей юности была просто безбашенной

Эти фотографии — как машина времени. Они переносят в то время, когда индивидуальность ценилась выше глянцевых идеалов. Мы смеемся, глядя на них, но в этом смехе есть ностальгия по той непосредственности, с которой мы подходили к созданию своего неповторимого образа.

«Где-то 2012 год. Из-за меня в школе ввели новый дресс-код»

Сначала не понял. Потом дошло. Я думал, это у тебя шляпа такая. © dontforget2tip / Reddit

«В нулевых я (девушка справа) была фанаткой японской уличной моды»

«1997 год. Тут мне 21, и я собираюсь пойти тусить»

«2004 год. Моя любимая детская фотосессия с танцевального концерта. Единственное фото, которое папа хранит в своем кошельке»

«Мы с подружкой во времена средней школы»

«Жуткое сочетание бирюзового и шоколадного, которое мы обожали в 2007 году»

«Думаю, я прирожденный комик»

«Тут мне 8, у меня стрижка маллет и ноги как у олененка»

«Самодельный костюм Ариэль. Родственница сшила его, накрасила меня и покрасила мне волосы в красный. Я считала, что это лучший костюм в мире»

«Это примерно 97-98 год»

«У меня был электрический триммер — что могло пойти не так?»

«Я просто обожала свою прическу»

«Нас с сестрой принимали за близняшек. Кажется, мама пыталась это исправить»

Твоя прическа нарушает все законы физики! © aidensmama77 / Reddit

«Я в 1985 году и сейчас»

«2005 год, я — первокурсница-бунтарка»

«1988 год, мои восьмой и девятый классы»

«Я во втором классе. Подплечники явно были лишними, но тогда я ощущала себя прямо как бизнес-леди»

«Мои 17 и 28»

«Оделась для вечера с семьей так, как будто собираюсь в офис»

«Сам подстригся перед съемкой для школьного альбома. Парикмахер пытался это исправить, но тщетно»

«Сделала эмо-стрижку»

«2007 и 2025»

«На этой фотке я просто олицетворение 1999 года»