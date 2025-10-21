20+ фото, которые доказывают, что мода нашей юности была просто безбашенной
48 минут назад
Эти фотографии — как машина времени. Они переносят в то время, когда индивидуальность ценилась выше глянцевых идеалов. Мы смеемся, глядя на них, но в этом смехе есть ностальгия по той непосредственности, с которой мы подходили к созданию своего неповторимого образа.
«Где-то 2012 год. Из-за меня в школе ввели новый дресс-код»
- Сначала не понял. Потом дошло. Я думал, это у тебя шляпа такая. © dontforget2tip / Reddit
«В нулевых я (девушка справа) была фанаткой японской уличной моды»
«1997 год. Тут мне 21, и я собираюсь пойти тусить»
Норм! Сейчас парадно-выходную одежду носят с кроссовками. Забавная бы парочка подруг вышла!
-
-
Ответить
«2004 год. Моя любимая детская фотосессия с танцевального концерта. Единственное фото, которое папа хранит в своем кошельке»
«Мы с подружкой во времена средней школы»
«Жуткое сочетание бирюзового и шоколадного, которое мы обожали в 2007 году»
«Думаю, я прирожденный комик»
«Тут мне 8, у меня стрижка маллет и ноги как у олененка»
«Самодельный костюм Ариэль. Родственница сшила его, накрасила меня и покрасила мне волосы в красный. Я считала, что это лучший костюм в мире»
«Это примерно 97-98 год»
«У меня был электрический триммер — что могло пойти не так?»
Красота неописуемая! Но ночью не рекомендуется встречаться с людьми со слабым сердцем
-
-
Ответить
«Я просто обожала свою прическу»
«Нас с сестрой принимали за близняшек. Кажется, мама пыталась это исправить»
- Твоя прическа нарушает все законы физики! © aidensmama77 / Reddit
«Я в 1985 году и сейчас»
«2005 год, я — первокурсница-бунтарка»
«1988 год, мои восьмой и девятый классы»
«Я во втором классе. Подплечники явно были лишними, но тогда я ощущала себя прямо как бизнес-леди»
«Мои 17 и 28»
«Оделась для вечера с семьей так, как будто собираюсь в офис»
«Сам подстригся перед съемкой для школьного альбома. Парикмахер пытался это исправить, но тщетно»
«Сделала эмо-стрижку»
«2007 и 2025»
«На этой фотке я просто олицетворение 1999 года»
- Я бы весь свой тайный дневник исписала твоим именем! © toomuchtv987 / Reddit
