17 человек с золотыми руками сделали такие вещи, что хочется аплодировать стоя

Умелые руки и фантазия — это то, благодаря чему на свет появляются всякие крутые вещи. Иногда смотришь на вещь и не можешь понять, как это вообще возможно сделать руками. Кажется, будто люди точно какие-то суперспособности скрывают. Мы собрали 17 именно таких работ, над которыми остается только вздыхать с восхищением.
«Наконец-то, я закончила этот кошачий диван. Месяц его вязала»
«Сделал жене кольцо в честь рождения дочурки. В него вставил камень из серьги моей мамы»
«Связала топ за вечер, а вышивала месяц с лишним. Результат меня сводит с ума!»
«Сделала цветы из ершиков для чистки трубочек. Оказывается, смотрится просто потрясающе»
«Это одно из самых любимых моих изделий на сегодняшний день»
«Превратила старые жалюзи в римскую штору»
«Я не шила ничего сложнее резинок и маленьких сумок до этого платья»
«Новая кофта, но один неудачный поход в парикмахерскую и все — на спине появились пятна от химических средств. Вот мое решение проблемы»
«Свадьба еще только предстоит, но я подарила дочке и будущему зятю свадебное одеяло. Они от него в восторге!»
«Я начала ходить в спортзал и сшила себе стеганую спортивную сумку из ткани для шторы»
«Вышил на футболке льва и обезьянку»
«Моя девушка начала заниматься витражами несколько недель назад»
«Связала кардиган с ромашками»
«Сшил кошелек в виде котика»
«Вышила кошачью лапку на свитшоте»
«Впервые плела в технике макраме, сделала качели для своих кошек»
«Заляпала рубашку чем-то неотстирывающимся, и вот, посмотрите, что муж с ней сделал! Ношу и радуюсь!»
Каждая из этих работ вызывает восхищение. А какая из них понравилась вам больше всего? Или, может, вы сами недавно сотворили что-то крутое своими руками?