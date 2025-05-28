15 питомцев, которые не стесняются показывать свою любовь к двуногим
Животные
1 час назад
Когда в жизни наступают непростые времена, и кажется, что поддержки ждать неоткуда, именно питомцы первыми оказываются рядом. Их искренняя преданность, неподдельная радость от встречи и умение любить без условий — настоящая магия, способная исцелять души. Одного взмаха хвоста или тихого мурлыканья достаточно, чтобы сердце растаяло, а день снова наполнился светом.
«Его зовут Данте, и больше всего на свете он обожает сидеть у меня на коленях»
«Моему малышу уже 11 лет»
- Я не плачу. Я не плачу! © d00derman / Reddit
«Она всегда так счастлива, когда я возвращаюсь домой»
Действительно доброе утро
Эти глаза напротив -калейдоскоп мыслей )) на́ меня так же утром смотрят)))
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«Эта любовь в ее глазах, божечки»
«У Луи с мужем особые отношения»
«Любимое занятие нашего песеля — разглядывать лицо мужа»
- У меня аж серотонин поднялся. © bestinthenorthwest / Reddit
«С этой улыбкой моя девочка смотрела на меня буквально каждый день»
«За каждой грустной девушкой, валяющейся в кровати, стоит обожающий ее кот»
«Мой 14-летний красавчик на моей свадьбе»
«Пришлось провести 5 дней в больнице. Когда вернулась, моя личная служба спасения не отходила ни на шаг. Целый час смотрела вот так»
«Боже, со своим котом я чувствую себя таким любимым»
«До сих пор одна из моих любимых фотографий»
«Наш Лютик бесконечно обожает своего папу»
«С тех пор, как сестра забеременела, мой питбуль стал с ней особенно нежным»
А вот еще несколько статей о том, что питомцы могут любить действительно бесконечно:
Фото на превью serial*****tswift / Reddit
Комментарии
Уведомления
Дамы, мне нужно поднимать серотонин. Закидайте меня, пожалуйста ,фотками котов. Статья сработала, но надо закрепить эффект.
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