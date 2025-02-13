13 человек, у которых с пушистыми друзьями связана не одна клевая история

Домашние животные — это не только пушистые комки уюта, но и неиссякаемый источник забавных, неожиданных и порой даже поучительных историй. Они радуют нас своими проделками, удивляют находчивостью и иногда ставят в такие ситуации, которые потом пересказываешь друзьям годами.



У моей кошки есть забавная привычка — она прячет свою «добычу» в обуви. Шарики, клубки, игрушки. Все это неизменно оказывается в ботинках в коридоре.

А еще у нас на кухне за раковиной была небольшая дыра, через которую в квартиру время от времени пробирались мыши. Папа все обещал ее заделать, но постоянно откладывал.

И вот однажды ночью наша Пуся поймала очередную «игрушку» и, следуя своим кошачьим традициям, спрятала добычу в папин ботинок. Утром, спеша на работу, он сунул ногу в обувь и сразу понял: что-то не так. На следующий день дыры в кухне уже не было. © Подслушано / Ideer

А еще у нас на кухне за раковиной была небольшая дыра, через которую в квартиру время от времени пробирались мыши. Папа все обещал ее заделать, но постоянно откладывал. И вот однажды ночью наша Пуся поймала очередную «игрушку» и, следуя своим кошачьим традициям, спрятала добычу в папин ботинок. Утром, спеша на работу, он сунул ногу в обувь и сразу понял: что-то не так. На следующий день дыры в кухне уже не было. © Подслушано / Ideer У подруги было три кошки, а затем она завела кота породы экзот. Котик был красивым и флегматичным, в основном спал под батареей и не метил углы. Однако вскоре подруга заметила, что ее кошечки начали поправляться. Поначалу подумала, что переедают, и уменьшила их рацион. В итоге кошки дружно окотились и родили 10 котят. Подруга не могла поверить, что виноват новоприобретенный кот, хотя котята явно пошли в папу.

Она попробовала убедить себя, что кошки просто сбегали на улицу через форточку. А когда я пришла к ней спустя несколько месяцев, котят было уже 15, и они заполнили весь дом. Вскоре кота отвезли к ветеринару, где выяснилось, что он не был кастрирован, как обещали заводчики. К счастью, все котята оказались очень милыми, и их удалось успешно пристроить, а неосторожного отца прооперировали. С тех пор они живут спокойно. © Татьяна Лобанова / ADME

10 котят. Подруга не могла поверить, что виноват новоприобретенный кот, хотя котята явно пошли в папу. Она попробовала убедить себя, что кошки просто сбегали на улицу через форточку. А когда я пришла к ней спустя несколько месяцев, котят было уже 15, и они заполнили весь дом. Вскоре кота отвезли к ветеринару, где выяснилось, что он не был кастрирован, как обещали заводчики. К счастью, все котята оказались очень милыми, и их удалось успешно пристроить, а неосторожного отца прооперировали. С тех пор они живут спокойно. © Татьяна Лобанова / ADME Была у меня как-то кошка, в прошлом — жительница амбара, а значит, первоклассная мышеловка. А еще у меня был хомяк. И как-то раз он сбежал. Ну, думаю, все, не жилец, не стал даже искать бедолагу. И вдруг из кухни раздается громогласное мяуканье. Захожу, а там моя кошка загнала хомяка в угол, не давая ему сбежать, и смотрит на меня с видом: «Эй, это случайно не твое?» © Unknown author / Reddit

«Подобрала малышку, а она оказалась с „сюрпризом“»

Однажды мой парень купил пакет вяленой говядины и забыл на кухонном столе. На утро пакет, как ни в чем не бывало, стоял, где оставили.

А вот когда на следующий день я вернулась домой после долгого отсутствия — лакомство пропало! Я, конечно, заподозрила, что это коварный бойфренд все съел и просто спрятал улики. Но прошел месяц, мы переставляли кровать и обнаружили под ней изорванные остатки упаковки. Оказалось, что это дело лап наших котов! Они выбрали время, утащили пакет, затащили его под кровать и на пару слопали все мясо!

С тех пор прошло 12 лет, но стоит только открыть что-то сушеное и мясное — хвостатые уже тут как тут, ждут своего часа. © XMissZeldaX / Reddit

А вот когда на следующий день я вернулась домой после долгого отсутствия — лакомство пропало! Я, конечно, заподозрила, что это коварный бойфренд все съел и просто спрятал улики. Но прошел месяц, мы переставляли кровать и обнаружили под ней изорванные остатки упаковки. Оказалось, что это дело лап наших котов! Они выбрали время, утащили пакет, затащили его под кровать и на пару слопали все мясо! С тех пор прошло 12 лет, но стоит только открыть что-то сушеное и мясное — хвостатые уже тут как тут, ждут своего часа. © XMissZeldaX / Reddit Говорят, что питомцы обычно походят на своих хозяев, и я всегда с этим соглашался. Пока у меня самого не появилась кошка с очень странной привычкой. Она может спать весь день, но стабильно пару раз заходит, чтобы обнюхать мой глаз. Спокойно подходит, тщательно изучает, а потом уходит обратно дремать, будто так и надо. И вот я задумался: если животные действительно похожи на своих хозяев, то каким же чудаком надо быть, чтобы ко мне попало вот такое чудо? © Подслушано / Ideer

«Спасла черного пушистика как будто бы не с нашей планеты»

Как-то в квартиру залетела муха. А у меня два кота: один молодой, энергичный, второй — умудренный опытом, ленивый аристократ.

Сижу, наблюдаю. Юнец с горящими глазами носится по всей квартире, пытаясь поймать добычу. Прыгает, карабкается, подстерегает — безрезультатно. Второй лежит в кресле и спокойно за всем этим наблюдает.

«Обленился совсем? Даже мух не ловишь?», — говорю ему.

Кот медленно поднимает на меня взгляд, встает и величественно удаляется на подоконник. Тем временем молодой выдыхается и плюхается на пол, а наглая муха делает над ним победный круг и летит к окну.

Фатальная ошибка.

Не вставая с места, старший кот молниеносно взмахнул лапой — и мухи не стало. Затем повернулся и одарил зрителей таким взглядом, что его можно было прочитать без слов: «Учись, мелкий». © Ирина Александровна / ADME

Сижу, наблюдаю. Юнец с горящими глазами носится по всей квартире, пытаясь поймать добычу. Прыгает, карабкается, подстерегает — безрезультатно. Второй лежит в кресле и спокойно за всем этим наблюдает. «Обленился совсем? Даже мух не ловишь?», — говорю ему. Кот медленно поднимает на меня взгляд, встает и величественно удаляется на подоконник. Тем временем молодой выдыхается и плюхается на пол, а наглая муха делает над ним победный круг и летит к окну. Фатальная ошибка. Не вставая с места, старший кот молниеносно взмахнул лапой — и мухи не стало. Затем повернулся и одарил зрителей таким взглядом, что его можно было прочитать без слов: «Учись, мелкий». © Ирина Александровна / ADME Во дворе моего дома живет кошачья семейка — мама и ее дочка, которая как две капли воды похожа на нее, но при этом жуткая трусиха. Решила, что раз уж она такая нежная и впечатлительная, заберу ее в дом. Принесла в комнату, а там у меня шкаф-купе с зеркалом во всю стену. Кошка, и без того напряженная от смены обстановки, вдруг резко сорвалась с места и понеслась прямо в «спасительный проход» — решила, что это выход, где ее ждет мама. Ее удивлению не было предела, когда «портал» не открылся, а лишь больно ударил по носу. © Подслушано / Ideer

«Кажется, с одной из моих плюшевых игрушек что-то не так»

Наша кошка строго придерживается правила «никаких телефонов в постели». Заметив мерцание экрана после того, как на ночь потушили свет, она тут же втискивается между ним и лицом владельца, и упорно остается в таком положении до тех пор, пока нарушитель не выключит и не спрячет свой мобильный. © goodhonestirony / Reddit

У нас дома живет кошка — стерилизованная, на улицу не выпускаем. И вот прихожу я с работы, а она мирно спит на диване в обнимку с каким-то котенком! Котенку всего несколько месяцев, откуда взялся — непонятно. Наша квартира на восьмом этаже, окна были закрыты, муж весь день на дежурстве (в любви к розыгрышам не замечен), дочь уже несколько дней у бабушки. Дверь была заперта, и ключей я никому не оставляла. Написала в домовой чат — никто не признается. В общем, теперь у нас две кошки. © Подслушано / Ideer

«День, когда я вытащила эту малышку из-под нашей машины, и она же шесть месяцев спустя»

Каждую ночь, как только я ложусь спать, моя кошка начинает жалобно и протяжно мяукать. Сначала я думал, что-то случилось, вставал, включал свет и проверял, в чем дело.

Оказалось, что она приносит мне свою игрушечную мышь. Возможно, считает меня бесполезным охотником или просто хочет убедиться, что у меня есть «провизия» на ночь.

Так продолжается уже шесть лет. Теперь по утрам я просыпаюсь как минимум с одной, а иногда и с тремя игрушечными мышами в спальне. © izrhulkse / Reddit

Оказалось, что она приносит мне свою игрушечную мышь. Возможно, считает меня бесполезным охотником или просто хочет убедиться, что у меня есть «провизия» на ночь. Так продолжается уже шесть лет. Теперь по утрам я просыпаюсь как минимум с одной, а иногда и с тремя игрушечными мышами в спальне. © izrhulkse / Reddit Когда я купил свой первый дом, сначала спас из приюта брошенного бульмастифа, а вскоре приютил и котенка. Знакомил их осторожно — не знал, какой у собаки был прошлый опыт с другими питомцами, поэтому, уходя из дома, закрывал котенка наверху.

Спустя пару месяцев я начал замечать странные дела. Возвращаюсь домой — а они уже вместе сидят внизу, хотя я ни разу не забыл закрыть дверь на верхний этаж. Как выбирается котенок, оставалось загадкой.

Разгадка нашлась случайно. Однажды я вернулся домой и услышал шум. Заглянул в коридор и увидел, как котенок подпрыгивает, цепляется за дверную ручку, а в этот момент пес аккуратно толкает дверь головой. Идеальная командная работа!

После этого я перестал их разлучать. Они стали лучшими друзьями. © JessJJC / Reddit

«Котика Леву в октябре кто-то бросил на улице со сломанными зубами. Вот как он выглядит, пообжившись в своей новой семье»

У нас дома есть черный кот, а сами мы живем на втором этаже. Однажды возвращаюсь домой и прямо у двери своей квартиры вижу кошку с котятами. Малыши еще совсем крошечные, только глазки начали открывать. Узнала кошку — она принадлежит соседям с первого этажа. Но самое интересное — кошка белая, а все котята черные. Кажется, пришла к нашему коту за алиментами! © Подслушано / Ideer

Когда я рос, у нас была совершенно безумная кошка. Ее любимым развлечением было запрыгнуть на дверную створку и затаиться, чтобы в нужный момент спрыгнуть на ничего не подозревающих людей в проходе. Казалось, она просто обожала крики и хаос, которые следовали за этим. Как-то раз я, не проверив, резко захлопнул дверь в коридор — и тут же услышал отчаянное царапанье, суету, а затем глухой удар с другой стороны.

Не волнуйтесь, кошка осталась цела. И даже нашла способ отомстить мне позже. © Unknown author / Reddit