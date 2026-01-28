20+ домашних животных, которые так освоили искусство маскировки, что Гарри Поттер с его мантией-невидимкой позавидует
Главное правило в доме, где живет питомец: прежде чем сесть на диван или наступить на пушистый коврик, убедитесь, что у него нет ушей и хвоста! Герои нашей сегодняшней подборки достигли уровня «Бог» в игре в прятки. В этой статье доказательства того, что коты — это жидкость, а собаки умеют растворяться в пространстве не хуже сахара в горячем чае. Не дайте хвостатым ниндзя вас обхитрить — найдите всех!
«Точно говорю — на этом фото есть собака»
«Этот пол не так прост, как кажется»
- Настоящий котмуфляж. © Forsythia77 / Reddit
«Он обожает играть в прятки. Попробуйте его найти!»
- Кто этот «он»? Я вижу на фото только ванную комнату. © invisible_flamingo / Reddit
«Кто-то может найти моего померанского шпица на этом фото? Подсказка — он черный пушистик»
«Из всех возможных мест для отдыха наша собака предпочитает залезть под пуфик, оставив снаружи только нос»
«Мне нужна большая кружка для кофе»
- Интересно, а откуда вот та кружка с прямой ручкой c нижней полки? © sarahdrums01 / Reddit
«Просто подушки»
«Вафля инкоргито»
- Постойте, тут люди фото с корги выкладывают, а вы нам одни шторы постите. © Footwear_Critic / Reddit
«Ковер менее плоский, чем обычно»
«Я целый час искала своего кота»
- Ржу! Я б его не нашла и за ночь! © Emotional-Truck-2310 / Reddit
«Играем с котом в прятки»
- А вы вообще уверены, что на фото есть кот? © Unknown autor / Reddit
«Ищу чемодан»
- Перед упаковкой вещей нужно заплатить налог. © Hazmat1267 / Reddit
«Просто дом с привидениями. Кота не обнаружено»
«Мы в клинике, но мой кот все еще не был у ветеринара»
«Моя дочь заболела гриппом; жаль, что нет кошки, которая могла бы ее утешить»
«Он делает так каждое утро»
«Искал его по всему дому»
«Хотела покормить сестренкину кошку и не смогла ее найти»
- Ха, ясно-понятно, что вы не кошатница, иначе нашли бы ее даже с закрытыми глазами. © Shart127 / Reddit
«Я застилал постель, и он исчез!»
- Говорят, он работал под прикрытием. © coffee-creamandsugar / Reddit
- Ваше покрывало немного перекрахмалено — края выглядят очень острыми. © Catinthemirror / Reddit
«Нет котов, только цветы»
- Огонь! Я заорала когда разобралась! © apoplectic_ / Reddit
«Тьма проникает в мое жилище»
«Собака жутко недовольна тем, что мы уехали в отпуск без нее, и постоянно прячется в разных местах. Когда зять ее находит, шлет нам фото. Мне жаль песика, но не ржать я не могу»
«Тут только рыбка»
Как стоит на полу сферическое дно аквариума? Или опять проделки ИИ?
-
-
Ответить
«У этой подставки для цветов есть глаза»
«На моей елке только украшения»
«Не могла найти кошку битый час»
- Я под впечатлением — это надо же было так распластаться! © AggravatingTraffic14 / Reddit
«Клянусь, мой пес где-то в этой комнате»
«Вот так котик спрятался от нашего пса. И это сработало!»
«Пришли к ветеринару, а в переноске никого!»
- Что поделаешь! Берите свою пустую переноску и чапайте домой. © other_curious_mind / Redditt
