20+ домашних животных, которые так освоили искусство маскировки, что Гарри Поттер с его мантией-невидимкой позавидует

Главное правило в доме, где живет питомец: прежде чем сесть на диван или наступить на пушистый коврик, убедитесь, что у него нет ушей и хвоста! Герои нашей сегодняшней подборки достигли уровня «Бог» в игре в прятки. В этой статье доказательства того, что коты — это жидкость, а собаки умеют растворяться в пространстве не хуже сахара в горячем чае. Не дайте хвостатым ниндзя вас обхитрить — найдите всех!

«Точно говорю — на этом фото есть собака»

«Этот пол не так прост, как кажется»

«Он обожает играть в прятки. Попробуйте его найти!»

Кто этот «он»? Я вижу на фото только ванную комнату. © invisible_flamingo / Reddit

«Кто-то может найти моего померанского шпица на этом фото? Подсказка — он черный пушистик»

«Из всех возможных мест для отдыха наша собака предпочитает залезть под пуфик, оставив снаружи только нос»

«Мне нужна большая кружка для кофе»

Интересно, а откуда вот та кружка с прямой ручкой c нижней полки? © sarahdrums01 / Reddit

«Просто подушки»

«Вафля инкоргито»

Постойте, тут люди фото с корги выкладывают, а вы нам одни шторы постите. © Footwear_Critic / Reddit

«Ковер менее плоский, чем обычно»

«Я целый час искала своего кота»

Ржу! Я б его не нашла и за ночь! © Emotional-Truck-2310 / Reddit

«Играем с котом в прятки»

А вы вообще уверены, что на фото есть кот? © Unknown autor / Reddit

«Ищу чемодан»

Перед упаковкой вещей нужно заплатить налог. © Hazmat1267 / Reddit

«Просто дом с привидениями. Кота не обнаружено»

«Мы в клинике, но мой кот все еще не был у ветеринара»

«Моя дочь заболела гриппом; жаль, что нет кошки, которая могла бы ее утешить»

«Он делает так каждое утро»

«Искал его по всему дому»

«Хотела покормить сестренкину кошку и не смогла ее найти»

Ха, ясно-понятно, что вы не кошатница, иначе нашли бы ее даже с закрытыми глазами. © Shart127 / Reddit

«Я застилал постель, и он исчез!»

«Нет котов, только цветы»

«Тьма проникает в мое жилище»

«Собака жутко недовольна тем, что мы уехали в отпуск без нее, и постоянно прячется в разных местах. Когда зять ее находит, шлет нам фото. Мне жаль песика, но не ржать я не могу»

«Тут только рыбка»

«У этой подставки для цветов есть глаза»

«На моей елке только украшения»

«Не могла найти кошку битый час»

Я под впечатлением — это надо же было так распластаться! © AggravatingTraffic14 / Reddit

«Клянусь, мой пес где-то в этой комнате»

«Вот так котик спрятался от нашего пса. И это сработало!»

«Пришли к ветеринару, а в переноске никого!»