17 котеек с такой внешностью, что им пора подписывать контракт с модельным агентством

3 часа назад
Говорят, что красота спасет мир, и, глядя на этих котеек, понимаешь — мир в надежных лапах. Одни из них выглядят так, будто сошли с полотен мистических художников, другие позируют лучше топ-моделей с мировым именем, а третьи умудряются покорять сердца, просто сидя в сугробе или греясь на офисном столе.

Мы собрали 17 котеек, чья внешность настолько уникальна, что их хозяевам пора нанимать профессионального агента.

«Наша Офелия в восторге от выпавшего снега»

«Смотрите, что 31 декабря мы нашли в сугробе»

  • Просто нереальная, как с другой планеты.
  • Плачу за нее все деньги мира!

Этой дамочке в следующем месяце стукнет 24 года

А эта порода кошек появилась совсем недавно, в 2000-х

Кришна и Фасолинка ждут свои вкусняшки

Знакомьтесь, это Лампи

  • Он выглядит так, будто ему принадлежит все это окно. © jiarogjp / Reddit

«Я тут совершила немыслимое: погладила другую кошку»

Людмила Киш
3 часа назад

Не играй в мои игрушки! И не трогай мой лоток! Ты дружил с другой кошкой! Как ты мог! Ну как ты мог!

  • У нее самое человеческое лицо из всех животных, которых я когда-либо видел. © Appchoy / Reddit

«Дочка все лето продавала самодельные браслеты, чтобы на собранные деньги забрать эту красотку из приюта»

«Мой котейка просто богически хорош»

Жених прибыл

O_о
3 часа назад

В прошлой подборке он был шафером. Однако, стремительно развиваются события на этой фотографии

«Моя кошка в свои 19 решила стать садовой богиней»

«Меня зовут Грибок и я люблю свою жизнь!»

«Мой Фигаро поздравляет вас с праздниками»

«Винни очень популярна в ветеринарной клинике, ее фотографируют каждый раз, когда мы приходим»

«А в это раз ей даже подарили шарфик!»

«Моя красотка наблюдает за птицами»

  • Она выглядит так, будто стащила бы вашу кредитку и купила себе бриллиантовые ожерелья. © 10S_NE1 / Reddit

«Нашему Генри почти год!»

«Моя распутная кошка. Аж боязно к ней спиной поворачиваться»

Глядя на этих пушистых моделей, начинаешь сомневаться: кто в доме настоящий хозяин — вы или это величественное существо? А у вашего питомца есть «модельные» замашки или он предпочитает оставаться в тени, охраняя холодильник? Делитесь фотографиями своих домашних красавцев в комментариях!

