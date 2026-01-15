17 котеек с такой внешностью, что им пора подписывать контракт с модельным агентством

Говорят, что красота спасет мир, и, глядя на этих котеек, понимаешь — мир в надежных лапах. Одни из них выглядят так, будто сошли с полотен мистических художников, другие позируют лучше топ-моделей с мировым именем, а третьи умудряются покорять сердца, просто сидя в сугробе или греясь на офисном столе.

Мы собрали 17 котеек, чья внешность настолько уникальна, что их хозяевам пора нанимать профессионального агента.