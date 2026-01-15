17 котеек с такой внешностью, что им пора подписывать контракт с модельным агентством
Говорят, что красота спасет мир, и, глядя на этих котеек, понимаешь — мир в надежных лапах. Одни из них выглядят так, будто сошли с полотен мистических художников, другие позируют лучше топ-моделей с мировым именем, а третьи умудряются покорять сердца, просто сидя в сугробе или греясь на офисном столе.
Мы собрали 17 котеек, чья внешность настолько уникальна, что их хозяевам пора нанимать профессионального агента.
«Наша Офелия в восторге от выпавшего снега»
- Ей нужно сниматься для календарей. © HeroOfTheUniverse / Reddit
«Смотрите, что 31 декабря мы нашли в сугробе»
- Просто нереальная, как с другой планеты.
- Плачу за нее все деньги мира!
Этой дамочке в следующем месяце стукнет 24 года
А эта порода кошек появилась совсем недавно, в 2000-х
- Ушки милота, а вот от лапок у меня челюсть-то отвисла. © fluffandstuff1983 / Reddit
Кришна и Фасолинка ждут свои вкусняшки
- Божечки, что за мифические существа! © ImUr_nightmare / Reddit
Знакомьтесь, это Лампи
- Он выглядит так, будто ему принадлежит все это окно. © jiarogjp / Reddit
«Я тут совершила немыслимое: погладила другую кошку»
Не играй в мои игрушки! И не трогай мой лоток! Ты дружил с другой кошкой! Как ты мог! Ну как ты мог!
- У нее самое человеческое лицо из всех животных, которых я когда-либо видел. © Appchoy / Reddit
«Дочка все лето продавала самодельные браслеты, чтобы на собранные деньги забрать эту красотку из приюта»
«Мой котейка просто богически хорош»
Жених прибыл
В прошлой подборке он был шафером. Однако, стремительно развиваются события на этой фотографии
«Моя кошка в свои 19 решила стать садовой богиней»
- Кто-то нашел источник вечной молодости. © MoSzylak / Reddit
«Меня зовут Грибок и я люблю свою жизнь!»
«Мой Фигаро поздравляет вас с праздниками»
- А-а-а, котейка с сердечком на носу, боже! © Meal-Significant / Reddit
«Винни очень популярна в ветеринарной клинике, ее фотографируют каждый раз, когда мы приходим»
«А в это раз ей даже подарили шарфик!»
«Моя красотка наблюдает за птицами»
- Она выглядит так, будто стащила бы вашу кредитку и купила себе бриллиантовые ожерелья. © 10S_NE1 / Reddit
«Нашему Генри почти год!»
«Моя распутная кошка. Аж боязно к ней спиной поворачиваться»
Глядя на этих пушистых моделей, начинаешь сомневаться: кто в доме настоящий хозяин — вы или это величественное существо? А у вашего питомца есть «модельные» замашки или он предпочитает оставаться в тени, охраняя холодильник? Делитесь фотографиями своих домашних красавцев в комментариях!
