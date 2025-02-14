14 переписок, реплики которых могут поднять настроение в два счета

У некоторых людей такой острый язык и они так находчивы, что переписки с ними превращаются в настоящую комедию. Несколько таких сообщений от пользователей попало в сеть, и мы решили поднять ими вам настроение.

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Ольга Курпякова 2 дня назад "Папуля, это ж я - дочка твоя!" (немного переиначенная фраза из фильма "Приходи na меня посмотреть") Представляю лицо мужчины 😳 - - Ответить

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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