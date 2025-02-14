"Папуля, это ж я - дочка твоя!" (немного переиначенная фраза из фильма "Приходи na меня посмотреть") Представляю лицо мужчины 😳
14 переписок, реплики которых могут поднять настроение в два счета
У некоторых людей такой острый язык и они так находчивы, что переписки с ними превращаются в настоящую комедию. Несколько таких сообщений от пользователей попало в сеть, и мы решили поднять ими вам настроение.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: CUBE.VIDEO / Pikabu
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"А фейс не треснет?" - грубовато, конечно. Но каков запрос - таков ответ.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: БОРЩ / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Freemanfor / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Greeb4ik / Pikabu