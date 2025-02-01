А зачем вообще нужно было за 6000 км от дома так срочно ремонтировать ноут? Он потом не использовался два месяца.
16 человек, которые решили технику починить, а попали в комичную историю
У каждого в жизни хоть раз ломалась бытовая техника и возникает лишь вопрос: чинить самостоятельно, отдать в мастерскую или вовсе выбросить и купить новую. Люди из этой подборки решили чинить, и вот какими курьезами это обернулось.
- Был в командировке. В 6 000 км от дома. Ноут там отнес в ремонт. Стал нагреваться и отключаться. На следующий день меня срочно отзывают. Я иду в мастерскую забрать ноут. Мне мастер говорит подождать пару часов. Я, пока ждал, заказал билет, вылет через 6 часов. Успеваю. Через 2 часа ноут не готов. Через 3 тоже. Я говорю мастеру, что давай его, дома отремонтирую. Мастер говорит, что ремонтируется в другом месте, скоро принесут. За 2 часа до вылета, я уже на иголках, приносит ноут. Я даже проверять его не стал, хватаю ноут — и в аэропорт. Прилетел, ноут бросил в сумке на работе, а меня на 3 недели отправили в другую командировку. А потом на 45 суток я уехал в отпуск. Короче, когда я наконец-то добрался до ноута, оказалось, что тот — не мой, а какая-то жутко крутая игровая модель, в десятки раз дороже моей. Я как честный человек позвонил в этот сервис, а там уже не мастерская, а салон связи. Мои данные в мастерской остались: номер телефона, имя, но мне так никто и не позвонил. Вот такой подарок мне сделали. © 554962 Башкирцев / Dzen
- В первой стиральной машине-автомат потекла резинка на загрузочном люке. Пошли в сервис, там говорят, что заказывать надо, ждать с полгода и стоить будет как полцены машинки. Муж взял эту резинку, ушел куда-то. Пришел с заклеенной резинкой — ходил в шиномонтаж, там поставили заплатку за 50 рублей, правда, черного цвета. © Alla Novikova / Dzen
- C раннего утра, еще сонная, решила вещи перестирать. И тут машинка сломалась. Вызвала ремонтника, он проверил что-то, разобрал. А потом зовет меня, ржет и говорит: «Да ваша машинка побогаче меня будет». А в руках у него мои кредитки, монеты — в общем, содержимое моего кошелька. Это я накануне с работы никакая пришла, ничего не соображала, да, видно, кошелек случайно в машинку и забросила. © Палата № 6 / VK
- Занимаюсь ремонтом принтеров. Позвонила мне девушка, вся в расстроенных чувствах, сообщила, что у нее в офисе сломался принтер. Хотелось пошутить про то, включен ли принтер в розетку, но я сдержался и приехал. Проблема оказалась еще «страшнее»: оказалось, что у принтера закончилась бумага, а девушка не была в курсе, что принтер требуется заправлять. © Рабочие истории / VK
- Было лет 13 назад. Мы с мужем купили дорогую иномарку, а самим ремонтировать было страшно. А в ней при повороте руля появился стук. Отогнали на диагностику, в автосервисе сказали, что потекла рулевая рейка. Муж купил новую рейку, оплатили замену. Выезжаем из салона — опять при повороте стук. Объехали несколько автосервисов — все руками разводят. В итоге муж психанул и поехал в сервис, где чинили самые простые машины. Сказал, что заплатит 2000 тому, кто скажет реальную причину стука. Высказали много версий, но их все уже исключили в предыдущих салонах. И тут совсем молодой парнишка предположил по звуку, что похоже на сломанный болт. Так как до этого такой версии не было, там же на месте все разобрали и нашли причину. Из трех болтов, что держат рейку, один болт действительно был сорван и предыдущим мастером посажен на клей..... Он и щелкал при повороте. Деньги парнишке заплатили, а муж начал постепенно сам чинить эту машину, так как доверия уже другим не было. © Агата Воронковская / Dzen
- Несколько лет назад ко мне в автомастерскую приехали с жалобами на дребезжание при езде. Оказалось, что причина была в пластиковых колпаках ступицы — некоторые зажимы сломались, и во время езды колпак смещался и дребезжал на колесе. Мы все объясняем клиенту и спрашиваем, хочет ли он купить новый комплект, снять их или оставить как есть. Он отказывается от новых, поэтому мы собираем все как было, берем плату за осмотр и отправляем его восвояси. Через 5 минут он вернулся и стал жаловаться, что машина все еще дребезжит. © F**tKilometre / Reddit
- Как-то чинила коллеге ноут. Принес, говорит, Wi-Fi не видит вообще. Проверила настройки, провела диагностику — все в порядке. 3 часа копалась, и тут меня осенило. Говорю коллеге: «Если я за 20 секунд тебе все починю — с тебя ведерко мороженого». Он согласился. А я перевернула ноутбук и... переключила тумблер Wi-Fi на дне ноута. Коллега принес 2 ведра мороженого. Они были восхитительны. Съели вместе. © BanalnayaProbka / Pikabu
- Приехали на заявку — сдохла деталь стиральной машинки. Мужику с женой объяснили, что нужно чистить фильтр. Месяца через 4 вызывают опять. Смотрю — фильтр забит. Я мужику и говорю, мол, что ж ты к советам не прислушиваешься, я же в прошлый раз говорил. И тут мужик выдает: «Так я в прошлый раз в это время в командировке был». Я сразу же закрыл рот, с памятью на лица у меня проблема, как и на имена. В квартире стояла гробовая тишина. Жена забилась в угол, а мы собрали инструменты и ушли. Потом она пару раз звонила оператору и орала в трубку, что мы разрушили ее семью. © Calibra663 / Pikabu
- Бабуле без толку рассказывать, чем я занимаюсь. Тестировщик программного обеспечения — слишком сложная для запоминания конструкция. Вчера позвонила мне и говорит: «Сереженька, ты же у нас компьютерщик», я рассмеялся и ответил, что допустим. У ее подружки пенсионерки сломалась крышка ноутбука, видно крепления расшатались. Бабуля с полной уверенностью сказала подруге, что я без проблем починю. Как только стал объяснять, что я не мастер и совсем другим занимаюсь, бабушка разозлилась. Сказала, что не может подвести подругу и «делай что хочешь, надо починить, чтобы я не была обманщицей». © Палата № 6 / VK
- Приехала в сервис женщина и заявила, что ее машину тянет вправо. Я никакой проблемы не нашел, ездил минут десять — ничего такого. Попросил ее саму сесть за руль и показать мне, когда именно машину «ведет». Мы поехали, и тут она говорит, что это случается тогда, когда она убирает правую руку от руля и тянется к бардачку. Я ей битый час объяснял, что руль поворачивается, когда она так делает. В итоге она уехала, но я не уверен, что до нее дошло. © Cheima15 / Reddit
- Принес клиент ноутбук в ремонт. Солидного вида дяденька, и ноут под стать. Уже почти оформили, и тут он спохватился: «У меня там важная информация, вы же не будете по моим файлам лазить?» Мне так-то клиентская информация нафиг не нужна, надо работу работать, а не чужие фотки с отпуска смотреть, хотя многие коллеги грешат этим. Но решил подшутить над ним и отвечаю: «Если там у вас ничего запрещенного не хранится, то вам нечего бояться». Так дядька мне в ответ: «А, ясно. Ну ладно», забрал ноутбук и ушел. © Unknown author / Pikabu
- Давеча был паренек, приносил ноутбук. Проблема — решил самостоятельно разобрать, почистить от пыли, сменить термопасту... Обратно собрать не смог. Точнее, физически собрал, только вот он теперь не работает. Что ж, проблема частая. Устраняем все недочеты этого изобретателя, все запускается. Звоним, приходит довольный, оплачивает, забирает. Вечером того же дня приходит назад. Не запускается опять, говорит. Спрашиваем, что делал с ноутбуком. В ответ слышим гениальную фразу: «Я его разобрал, чтобы проверить, что все детали на месте и вы ничего не украли. И он теперь снова не запускается». © immortal555 / Pikabu
Пытливому любителю собрать/разобрать ноут надо было оставить, как полигон для отлаживания навыков)
- Отнесла я как-то телефон в ремонт, сижу, жду, ибо ремонта там на час от силы. Выходит ко мне мастер и говорит: «А вы в курсе, что предыдущий ремонтник тут все так специально наворотил, чтобы у вас через какое-то время ваш аппарат снова сломался?» Ух ты, говорю я. Нет, не в курсе. Не стала я рассказывать, что с ремонтом я обращалась только в его контору. А надо было. © ***el / Pikabu
- Пришла сегодня пара супругов лет за 50. Зашли, очень культурно поздоровались, уточнили, занимаемся ли мы ремонтом планшетов именно этой фирмы. Затем последовал вопрос: «У нас планшет очень долго заряжается, вы сможете нам помочь?» Уточняю, как долго, а они: «Ну вот сегодня четвертый день заряжается». Главное — упорство... © Unknown author / Pikabu
«Соседи притащили данный агрегат с диагнозом: „Не работает“»
«Полазал я внутри, обнаружил, что причина поломки — влага: хранился в подвале, в сырости. После замены всех деталей аппарат запустился... и начал греть. Если кто еще не понял, это был неисправный обогреватель. И он, блин, выглядит как телевизор! Сперва я обманулся его внешним видом, когда принесли его. Да и к соседям когда гости приходят, спрашивают: «А чего у вас телек стоит посреди комнаты на полу?»
- Вчера звонит клиент: «Мне вас посоветовали, у нас проблема: вызвали мастера, а он нам цену загнул за ремонт посудомойки. Я знаю, что вы не на машине, могу вас завтра забрать и отвезти. Сколько будет диагностика стоить?» Я отвечаю, мол, 3 сотни. Сегодня приехал на работу, собираю сумку, звоню клиенту — уточнить по времени, а он мне: «Вас вози по всему городу, еще и 3 сотки потом возьмете! Меня не устраивает, до свидания». © Kachey / Pikabu
- Я не механик, но проходил курсы автомеханика в колледже. Мы в качестве практики чинили машины людям, у которых не было денег на сервис. Короче, одна женщина жаловалась на странные звуки из машины, притащила авто на эвакуаторе. Мы завели двигатель, чтобы послушать, что это за звук, из выхлопной трубы вылетела куча грязи, но двигатель не завелся. Оказалось, мадам думала, что отверстие для заправки — это универсальное отверстие для заливки всего подряд. И когда у нее начались проблемы, она залила туда масло, антифриз, тормозную жидкость и стекломойку, чтобы «точно везде жидкостей хватало». © Unknown author / Reddit
А герои этой нашей статьи столкнулись со своими курьезами, радостями и огорчениями от сервиса за границей.