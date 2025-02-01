16 человек, которые решили технику починить, а попали в комичную историю

У каждого в жизни хоть раз ломалась бытовая техника и возникает лишь вопрос: чинить самостоятельно, отдать в мастерскую или вовсе выбросить и купить новую. Люди из этой подборки решили чинить, и вот какими курьезами это обернулось.

А зачем вообще нужно было за 6000 км от дома так срочно ремонтировать ноут? Он потом не использовался два месяца.

«Соседи притащили данный агрегат с диагнозом: „Не работает“»

«Полазал я внутри, обнаружил, что причина поломки — влага: хранился в подвале, в сырости. После замены всех деталей аппарат запустился... и начал греть. Если кто еще не понял, это был неисправный обогреватель. И он, блин, выглядит как телевизор! Сперва я обманулся его внешним видом, когда принесли его. Да и к соседям когда гости приходят, спрашивают: «А чего у вас телек стоит посреди комнаты на полу?»