20+ историй про совпадения, которые никак не могли случиться, но все-таки произошли
И в реальной жизни бывают совпадения, достойные захватывающего фильма. Там, где теория вероятности отдыхает, жизнь вмешивается и устраивает так, чтобы то, что имеет минимальные шансы сбыться, все-таки произошло. Почитайте только.
- Стоим с подругой в Париже в очереди в Лувр. Очередь огромная, не видно ни конца, ни края. Стоим, болтаем и вдруг слышу сзади диалог. Детский голос: «Мама, ну куда ты, тут же очередь!» Взрослый голос: «Идем-идем, сейчас знакомых встретим и встанем с ними в очередь». Я оборачиваюсь и вижу подругу своей тети с сыном. Зову ее: «Идите сюда!» Она подходит, мы целуемся, обнимаемся, удивляемся, как мы умудрились встретиться в Париже. Проходит пара минут и она говорит: «Ну, ладно, мы пошли, здесь еще очень долго стоять. Мы пойдем посмотрим, может быть, поближе ко входу еще кого-нибудь встретим и к ним встанем. Если не встретим, вернемся к вам». И они ведь не вернулись, значит, встретили еще кого-то знакомого в этой очереди. © SanDiegoCA / Pikabu
- Снимал однокомнатную квартиру, с годами накопилось много вещей, появился кот. Однокомнатной стало не хватать. Звоню по объявлению о сдаче 3-комнатной. Спрашиваю:
— А в каком районе квартира?
— В районе вокзала, улица Центральная.
— О, отлично я как раз живу на этой улице, а номер дома какой?
— 32.
— Я как раз в этом доме, а подъезд?
— Четвертый.
— И подъезд совпал, а этаж?
— Второй.
— А я на первом живу, посмотреть когда можно?
— Да сейчас и можно, старые жильцы только выехали, поднимайся смотри, если дома.
А я как раз был дома, сразу поднялся, квартира оказалась классная, цена тоже. Заплатил за 2 месяца, и в тот же вечер с девушкой перенесли вещи на второй этаж, в новую квартиру. А мою старую квартиру на следующий день снял сосед напротив, для своего престарелого отца, чтобы тот был под присмотром. Сосед потом сказал, что очень долго ждал, когда я съеду уже наконец. © AlphaPro / Pikabu
- Знакомый поехал в командировку и встретил знойную красотку. Случился мимолетный роман. А потом он, как ни в чем не бывало, вернулся к жене. Прошло полгода. Приходит он однажды домой, а в гостях у его жены сидит та самая знойная красотка из командировки. Оказалось — давняя подруга детства, с которой жена не виделись много лет, так как та уехала жить в другой город. Занавес. Развод. © Ikolos / Pikabu
- Еду в маршрутке. Заходит мужчина средних лет с зеленой бородой. Такой теплый зеленый цвет. Тетенька рядом со мной театрально хохочет и комментирует вслух зеленую бороду. И вдруг поворачивается ко мне: «Вот что заставляет людей так краситься?» «Не знаю», — спокойно говорю я и снимаю шапку. © museummb / Pikabu
- Пригласил меня как-то знакомый на день рождения к себе домой. А я у него до этого ни разу не был. Приезжаю в назначенный день, нашел дом, звоню в домофон. Там берут трубку. Я: «Привет!» Дверь подъезда открывается. Поднимаюсь на нужный этаж, дверь квартиры приоткрыта. Захожу, раздеваюсь, снимаю обувь. Слышу в дальней комнате звуки телевизора. Захожу. На диване перед телевизором сидит мужик в трусах и майке, перед ним табуретка, на табуретке тарелка с борщом. Мужик оборачивается ко мне и пристально смотрит. Я:
— А где все?
— Кто все?
— Гости.
— Завтра придут.
Я зависаю. Мужик:
— Чего хотел-то?
— На день рождения пришел.
— Так завтра приходи.
Понимаю, что ничего не понимаю. Спрашиваю:
— А вы, наверное, отец Сергея?
— Какого Сергея?
— Иванова.
— Не знаю такого.
Задумчиво выхожу из комнаты, одеваюсь, выхожу из квартиры. Звоню Сергею. Сергей: «Ну ты где? Уже все собрались!» Только тут до меня дошло. Оказалось, перепутал дома, зашел в соседний. © exteris / Pikabu
- К нам в отделение поступил мужчина, 75 лет, с болью в животе. В итоге его прооперировали. Каждый день к нему приезжала супруга, с которой они уже 45 лет живут вместе. Проезжала она каждый день примерно 140 км. И вот вчера вечером она поехала домой, не справилась с управлением и вылетела с дороги. Ночью поступила в операционную, а оттуда к нам в отделение. Хотите верьте, хотите нет, но теперь они вместе лежат в одной палате, куда коллеги их определили, чтобы они были рядом. Меня дико удивляют эти повороты судьбы, хотя я уже давно в профессии. © Dimka_Fedorov / Twitter
- Приехал на дачу, открыл калитку, дом. Понадобились инструменты, пошел за ними в сарайчик. Двери закрыты на замок. Вернулся в дом за ключами, они все на одной связке. Нет ключей! Искал в карманах шарил, в сумке, на столе, на подоконнике, на полу — нет нигде. Все обошел — нет! Вырвался крик души: «Да где вы, дурацкие ключи?!» И тут подул легкий ветерок, входная дверь в дом закрылась, и вот они, родненькие — в замке вся связка. © 5065 / Pikabu
- Поехали с друзьями на Шри-Ланку. Мы с женой в последний момент решили сменить отель на другой, на берегу моря. Приехали к нам друзья. Минут через 5 подходит у нам подруга, показывает две фотки — одна, сделанная только что, другая — заставка на телефоне. Оказалось, она 2 года назад увидела эту фотку в интернете и скачала. И очень хотела попасть на этот пляж, но где это место на планете — не знала. А эта фотка была сделана с балкона нашего отеля. Вот какова вероятность оказаться в том месте, о котором ты не знаешь совершенно ничего, но очень хочешь туда попасть? © MaxS2 / Pikabu
Ну, про связку ключей - это не совпадение, это самый очевидный вариант, исходя из начала истории.
- Когда я была маленькой, у меня была воображаемая подруга по имени Ада. У Ады были длинные каштановые волосы, зеленые глаза и она любила зеленый цвет. В 3-м или 4-м классе я встретила девочку, очень похожую на мою воображаемую подругу. И ее тоже звали Ада. Мы стали лучшими друзьями. © Unknown author / Reddit
- Я пришла на новую работу, и жена начальника рассказала мне, что все сотрудницы, сидевшие на этом месте, ушли в декрет. Я посмеялась и сказала, что у меня бесплодие, так что вероятность крайне мала. Сейчас эта вероятность сидит и трескает шарики с молоком, 5 лет летом будет. Забеременела через полгода работы там. © bulka.kota / Pikabu
- Когда я встретила своего будущего мужа, мы разговорились о том, какие у кого были домашние животные в детстве. У нас обоих были попугаи кореллы. У него были самка и самец, и однажды самец улетел. У меня тоже были самка и самец, который однажды появился у меня дома. Когда мы сравнили все детали, оказалось, что это была одна и та же птица! Дело было так: летом мы держали нашу кореллу в клетке на улице. Как-то раз мы услышали, как она кричала, а другая корелла сидела на линии электропередач неподалеку. Поскольку крылья нашей птицы были подрезаны, мы открыли дверцу ее клетки, и другой попугай залетел в нее. Он был отчаянно голоден и хотел пить. Мы закрыли дверцу клетки и оставили его у себя. На нем не было бирки, поэтому мы не могли найти хозяина. После этого птицы прожили вместе много лет. © Gem2081 / Reddit
- Моя мама заправлялась на заправке и нашла на земле кошелек. Когда она зашла в магазин, чтобы отдать его сотрудникам, ей вдруг стало любопытно, что внутри. Там оказались мои водительские права и банковская карта! Я была на этой заправке немного раньше, и мой кошелек, должно быть, выпал из сумки. © MelMarie52 / Reddit
- Мы с моей девушкой поставили палатку в дюнах и провели там ночь. На следующий день возвращаемся к машине и понимаем, что у нас нет ключей от нее. Я вернулся назад и начал просеивать песок. Наконец моя нога наткнулась на ключи! Я наклонился и поднял... другие свои ключи! Я даже не знал, что взял их с собой. Затем я продолжил поиски и нашел ключи от машины. © shimmerer / Reddit
Так... а в этом комментарии какое сочетание букв не прошло модерацию? :)
- Моя жена внезапно бросила меня. Месяц спустя я зарегистрировался на сайте знакомств и познакомился с женщиной, которая тоже недавно разошлась со своим мужем. Во время нашего первого свидания мы выяснили, что у ее мужа был роман с моей женой! © crankdatSoulja / Reddit
- Одно из самых странных и невозможных совпадений у меня произошло когда я был маленьким мальчиком. Поехали с родителями в магазин и купили игрушку — заводной поезд. Заводился он особым ключиком. Приехали домой, открыли коробку, а ключа нет. Должно быть, выпал где-то по пути домой. На следующий день поехали в гости к родственникам. Я раздеваюсь в прихожей и вдруг вижу — на тумбочке тот самый ключ! Позвали хозяев, спрашиваем, откуда он у них. Оказывается, какая-то их родственница была у них вчера в гостях, и когда разувалась, вытряхнула из сапога этот ключик. Выяснилось, что вчера мы ехали с ней в одном автобусе, где из нашей коробки выпал ключ и угодил ей прямиком в сапог! © Afternoons / Pikabu
- Друг увидел меня на автобусной остановке, подошел и пожал мне руку. А потом сказал: «Извините, вы похожи на моего друга». И только тогда я понял, что это не мой друг, а просто парень, очень похожий на него. Мы оба похожи на наших друзей! © treearemadeofbark / Reddit
- Я записался на прием к татуировщику, и когда я ехал туда, адрес показался мне знакомым. Поэтому я написал маме. Она подтвердила, что это дом ее детства. Оказалось, что я сделал татуировку в ее старой спальне. Шкаф, в который она обычно забиралась, когда была маленькой, все еще стоял там. © Art-Soft / Reddit
- Наша микроволновка сломалась, денег на новую не было, поэтому мы вздохнули и смирились с тем, что нужно копить. И тут зазвонил телефон... Нам звонили из местного продуктового магазина, чтобы сказать, что мы выиграли в конкурсе главный приз — новую микроволновку! Никогда этого не забуду! © VeryCanadianCanadian / Reddit
- Мы с приятелем были у него дома, смотрели телевизор, и какой-то человек на экране ел клубнику. Мне тоже захотелось, но, конечно, у приятеля дома ее не было. Через 20 минут раздался стук в дверь. Приятель пошел открывать. У двери стояла его мама с коробочкой клубники. Она рассказала, что ехала домой и увидела продавца фруктов, который вдруг сказал ей: «Думаю, вашему сыну и его друзьям нужна клубника...» После этого мой приятель заявил мне: «Ты все испортил! Ты мог загадать одно-единственное желание и потратил его на какую-то клубнику!» © AGNKim / Reddit
- Начал встречаться с девушкой несколько недель назад. Мы начали говорить о том, кто где живет. Оказалось, что она живет не только в том же доме, но и в той же самой квартире, где я проживал 2 года назад. Было так странно зайти в мое старое жилище, которое, как я думал, никогда больше не увижу. © Yoinkie2013 / Reddit
- Мы с хирургом по фамилии Семенов и анестезиологом с такой же фамилией оперировали пациента, их однофамильца. На следующее утро забавно прозвучал звонок по телефону: «Алло, Семенов? Это Семенов. Как там Семенов?» © ExHirurgTheGreat / Pikabu
- Много лет назад я забыл в такси свой телефон. Я попытался позвонить таксисту, но безуспешно. Позвонил в компанию по вызову такси, но они не смогли определить, в какой машине я был. Решив, что телефон потерян навсегда, я отправился дальше по своим делам. Вечером опять ловлю такси и вижу — тот самый таксист! Он не видел телефона, но я сам нашел его, он завалился внутрь сиденья. Мы с моей пропажей счастливо воссоединились только для того, чтобы через 2 дня я случайно положил ее в стиральную машину. © myrevenge / Reddit
- С мужем мы вместе 9 лет. Его родня живет далеко, так что в первый раз мы отправились проведать его родственников 5 лет назад. Тогда-то его дед и начал называть меня Катюшей. Потом он рассказал, что жил в моем городе и частенько захаживал в магазинчик, где работала некая Катюша, на которую я очень похожа. Как же он ласково о ней отзывался... Я очень похожа на бабушку, так что, вернувшись домой, я спросила у нее, не работала ли она в таком-то магазинчике на такой-то улице? Ответ был положительный. И еще она вспомнила настойчивого парня, который всячески пытался склонить ее к свиданию. Не пошла она потому, что уже встречалась с моим дедушкой. Вот так дед моего мужа и моя бабушка из совершенно разных и очень далеких друг от друга городов флиртовали, а их внуки встретились и счастливо живут, воспитывая сына. © Ivanova88 / Pikabu
- Девушка с работы сохла по коллеге, но виду не подавала. И решила она его приворожить. И спустя несколько дней мы увидели, как она с парнем на обед вместе пошла. Мы почти поверили в приворот, но... Все было до банальности просто. Парень оказался сыном соседки нашей коллеги. И однажды, встретившись в подъезде, две сплетницы разговорились, и выяснилось, что девушка эта парню тоже очень нравилась, но ее холодное поведение мешало ему сделать первый шаг. © Wiktorina / Pikabu
- Мы сплавлялись по реке на лодках. Было жарковато, и я сказал, что арбуз сейчас был бы весьма кстати. Трое моих товарищей ответили, чтобы я даже не упоминал об этом, ведь в этой дикой местности арбуз все равно не добыть. Немного позже мы заметили плывущий к нам зеленый объект, который оказался... арбузом. © JuanOffhue / Reddit
А вот и несколько статей про захватывающие совпадения в реальной жизни:
- 25 сумасшедших совпадений, которые нарочно и не придумаешь
- 15+ случайных совпадений, которые оказались настолько идеальными, что молчать просто невозможно
- 20+ совпадений, которые тянут на сюжет для бестселлера
Комментарии
В догонку истории про фотку с пляжем мечты-у меня тоже так было)) Много лет над моим рабочим столом висела картинка со средневековым фахверковым домиком,он мне очень нравился,такая чистая квинтессенция старой Европы,но я даже не пыталась выяснить где это.А потом мы с мужем поехали в Германию и время путешествия в один из средневековых городков я этот дом нашла)Помню свой искренний восторг в тот момент,ощущение какого волшебства и понимание,что мечты сбываются)Так что вероятность таких совпадений не такая уж маленькая