20+ историй про совпадения, которые никак не могли случиться, но все-таки произошли

В догонку истории про фотку с пляжем мечты-у меня тоже так было)) Много лет над моим рабочим столом висела картинка со средневековым фахверковым домиком,он мне очень нравился,такая чистая квинтессенция старой Европы,но я даже не пыталась выяснить где это.А потом мы с мужем поехали в Германию и время путешествия в один из средневековых городков я этот дом нашла)Помню свой искренний восторг в тот момент,ощущение какого волшебства и понимание,что мечты сбываются)Так что вероятность таких совпадений не такая уж маленькая