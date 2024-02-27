Я не нагружаю детей работой по дому, ведь умение драить сковородки не сделало меня счастливее и успешнее в жизни

У моей сестры двое детей — 10-летняя дочь и 15-летний сын. В воспитании обоих она придерживается одинакового подхода: их работа — это учеба, а хлопоты по дому — это заботы только ее и мужа. Как она пришла к такому решению и что из этого вышло, я расскажу в этой статье.

Так уж получилось, что когда родилась я, куча забот по хозяйству легла на плечи моей 9-летней сестры. Она и за хлебом и молоком в магазин бегала, и коляску со мной маленькой качала, и посуду мыла, и полы сама подметала. Через пару лет ей пришлось супы варить, полы во всем доме драить, водить меня в ясли, а потом и в садик. Мама работала сутки через двое, так что на хлопоты по дому времени оставалось мало. Неудивительно, что я сестру лет до 18-ти откровенно бесила, а работа по дому для нее стала чем-то вроде наказания. Еще в детстве сестра решила, что своих детей никакой домашней работой напрягать не будет. Потому что детство — это пора, которая предназначена для радости, а не для вытирания соплей за младшими братиками-сестрами и танцев с поварешкой у плиты. Свое решение она перенесла и во взрослую жизнь. Сейчас, когда мы повзрослели, отношения у нас сестрой дружеские. И я хочу рассказать о случае, который чуть не заставил ее поменять свое мнение. Дальше с ее слов.

«После работы вечером зашли с коллегой в кафе, засиделись. Домой прихожу — и с порога слышу свекровь. Ну, думаю, сейчас по мне пройдется: где была, почему ужин мужу не приготовила, зачем семейный бюджет на кафешки спускаешь. Врать не люблю, так что приготовилась к перепалке. А оказалось, что она орет на моих детей! Я в шоке, начинаю злиться, хотя в глубине души и мысль мелькнула: может, есть за что? Спрашиваю в чем дело, а она в ответ заявляет:

— Растишь бытовых инвалидов! Вместо того, чтобы дома посуду грязную помыть, один в игрушки на компьютере играет, а вторая у зеркала пятой точкой вертит. Про «вертит пятой точкой» (ну, она грубее выразилась) — это она про танцы дочки так отозвалась. Ничего, что та к конкурсу готовится. Я поинтересовалась, почему она видит проблему в том, что на моей кухне, в моей раковине стоит грязная посуда. После чего услышала несвязный поток высказываний о том, что дома должен быть порядок и что детей с детства следует приучать к труду. Я уже приготовилась до прихода мужа слушать ее тираду, как тут дочь возьми и подлей масла в огонь:

— Мам, а поджарь мне яичницу. С помидорами.

После этой фразы я думала, свекровь приступ хватит.

— Неужто сама приготовить за столько времени не смогла? — набросилась на 10-летнюю дочь свекровь.

— А я ни разу не готовила, — наивно призналась дочка.

— Я в твоем возрасте пироги пекла и соседских детей нянчила, — вставила свои пять копеек свекровь. В общем, после непродолжительного чаепития, сопровождающегося миллионом указаний относительно того, как нужно воспитывать детей, свекровь сама ушла восвояси. Дети к тому времени уже поели яичницу и, перемывая гору посуды, скопившейся за день, я задумалась: может, в чем-то и права свекровь и нужно приучать детей к труду?

А потом вспомнила: свекровь-то выросла в деревне. А там каждые руки на счету: воды из колодца принести, полы подмести, за скотиной присмотреть и обед приготовить. Вот и гоняли ее и ее братьев-сестричек родители, чтобы все свободное время была делом занята. А в итоге она даже отдохнуть спокойно не может. Сядет смотреть сериал — и то что-то вяжет или носки штопает. А на тех, кто просто отдыхает, — волком глядит. Муж признавался, что его в детстве хлопотами по дому не особо нагружали: мол, работа по дому — женское дело. Но даже в выходные они с сестрой позже 8 утра не вставали, к 10 утра заправляли постели и наводили порядок в своей комнате, а что до грязной посуды — ее следовало мыть сразу после еды. Но как-то раз в субботу они с матерью поехали за покупками, а его сестра разоспалась чуть ли не до полудня. В дом влетела бабушка (мать свекрови) и, увидев, что внучка спит, за ноги стала стаскивать с кровати с криками: «Пыль кругом лежит, а она дрыхнет, лентяйка!» Как раз в этот момент появилась мать и, увидев эту картину, только и сделала, что вручила «лентяйке» тряпку и ведро с водой и наказала помыть полы.

Наша семья тоже каждую субботу затевала уборку. Нужно было перемыть полы, выбить ковры на улице, а зимой — еще и снегом почистить. Каждую статуэтку, каждую вещицу на тумбочках, телевизоре, трельяже нужно было перетереть, смахнуть со всех полок пыль. А в это время подружки гуляли на улице или ходили друг к другу в гости — поболтать и послушать вместе очередную песню Backstreet Boys. Да и утро воскресенья у нас в семье начиналось не с отдыха, а с семейного похода за продуктами на неделю. И лишь вечером воскресенья, когда все уроки были сделаны, можно было почитать книгу или посмотреть телевизор. Но все это было в другое время, когда иначе семье было сложно поддерживать уютный быт. А у нас сейчас есть и пылесосы, и стиральные машинки, и мультиварки, и заказать еду на дом можно, в конце концов. Дочка с сыном учатся хорошо, секции посещают. Дочка в свободное время дома что-то рисует или оттачивает движения, что выучила на танцах. Сын на айкидо ходит и дополнительные языковые курсы. Так как умение надраить до блеска сковороду сделает их счастливее? А обучиться готовке — дело нехитрое, я сама сейчас больше по рецептам из интернета готовлю, чем по тем, по которым мама учила. И решила в очередной раз, что я такого детства, как было у меня, у сестры мужа или у самой свекрови, своим детям не желаю. Пусть они в свободное от учебы время играют в игры, гуляют, общаются с друзьями и развиваются. Дом должен быть местом, куда хочется возвращаться, а не откуда хочется сбежать. Я не гоню дочь или сына с кухни, когда они предлагают помочь нарезать салат или накрыть на стол, но специально заставлять их что-то делать не собираюсь".

После последней встречи с сестрой и разговора, в котором она поделилась этими мыслями, я узнала, что они с мужем купили посудомойку. Мы созвонились, и голос сестры буквально звенел от счастья. Она сказала, что они подумывают и роботе-пылесосе и новой машинке с сушкой, но поскольку лето не за горами, решили отложить покупку до осени. И мне остается только согласиться с сестрой, что уютный дом для ребенка — это не тот, где по струнке заправленные кровати и нет ни пылинки на полках. Это тот, где вместо бубнежа из-за беспорядка, ребенок слышит по утрам от мамы ласковое «Доброе утро» и заряжается на целый день хорошим настроением. А что думаете по этому поводу вы?