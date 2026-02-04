18 историй о том, как языковой барьер и культурные различия превращают обычную ситуацию в забавный эпизод
Языковой барьер и культурные различия чаще всего пугают, но иногда именно они превращает обычную ситуацию в особенную историю. Забавные ошибки делают такие моменты по-настоящему незабываемыми. В этой подборке — случаи, которыми люди поделились в соцсетях, и некоторые из них могли бы стать основой для стэндапа.
- Турция. Мои друзья шли на яхте. Турецкие службы спрашивают по рации, сколько их в экипаже. Те засуетились, английский у всех никакой. Кое-как вспомнили, как будет четыре, а как сказать «человек» — ну никак. И тут одного осенило, и в рацию выдали: «Four children». Правда тут же скромно добавили: «BIG children». Турки долго смеялись. (Они сказали «Четыре больших ребенка» — прим. ADME). © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- На рынке в Турции присмотрела сумку. Решила козырнуть турецким и попросить скидку, я же кучу сериалов пересмотрела, кое-какие фразы знаю. Но продавец на мои слова усмехнулся и позвал брата. Ведь вместо фразы «Хочу скидку» ((İndirim istiyorum)) я уверенно заявила «Хочу замуж!» (Evlenmek istiyorum!). Брат продавца подрабатывает частным гидом и, посмеиваясь, мне все это объяснил. Мы посмеялись, конечно, да и сумку я в итоге купила со скидкой, но уходила из лавки очень быстро, пока мне не подобрали жениха.
- Мою воспитанницу Светлану итальянцы (гостевая семья) звали Суслания. © Хтось / ADME
- Я — Света. Меня в Манчжурии китайские друзья называют Суэта. Ударение на «э», и «э» при этом протяжная. © Саетлана / ADME
- В Швеции меня поразило, что ко всем обращаются по имени (кроме короля). В нашей стране прячутся от жары и солнца. Это не относится конкретно к Швеции, но мне было довольно сложно объяснить своим бабушке и дедушке понятия «сауна». «Вы идете в жаркую комнату, сидите там и бьете друг друга березовыми вениками? Зачем это делать, это безумие!» © Hamid Sarve / Quora
- Я работал в международной компании, и к нам приехал сотрудник из Японии. В первый день он уверенно сказал коллеге по-английски: «I’m very boring today». Коллега растерялся, кивнул и сказал что-то вроде: «Ну... бывает». Только потом мы поняли, что японец хотел сказать busy («очень занят»), а сказал boring («скучный»).
- Я — американка, живу в Англии. Пожалуй, один из самых сложных для меня моментов — это градусы Цельсия. Ничего не могу с собой поделать: Фаренгейт мне вбили в голову. Я даже установила приложение на телефон, чтобы быстро переводить температуру. «Какая сегодня погода?» — «Семнадцать градусов». Эх... секундочку... ага, чуть больше шестидесяти. Значит, беру свитер. То же самое и у врача.
— У вас была температура?
— Да, но в основном невысокая.
— Какая именно?
— Сто один... нет, подождите... примерно 38,5. © Kasey Coff / Quora
- Я из Англии, и вот что меня поразило в Португалии. Когда вы видите кого-то в лифте на работе, вы должны поздороваться, а когда кто-то выходит из лифта, вы должны попрощаться. Если вас пригласили в гости на обед, будьте готовы остаться и на ужин, потому что уйти раньше — невежливо. © José Figueiro / Quora
- У нас в Сербии принято сокращать имя так: первая буква имени и слог -ца. Елена, например, Еца. © Юлия Соколова / ADME
- Подруга уехала учиться в Италию и решила сразу влиться в местную жизнь. В первый же день она зашла в кафе и, вспомнив единственную фразу, которую точно знала, с улыбкой сказала официанту: «Я в восторге!» Тот посмотрел на нее с сочувствием и очень осторожно спросил, все ли у нее в порядке. Оказалось, что вместо «Я в восторге!» (Sono felicissimo!) она сказала «Мне стыдно!» (Sono imbarazzata!).
- Я учусь онлайн в школе китайского языка. Есть созвоны с носителем. Проходили мы тему купли-продажи и строим с китаянкой диалог. Я — продавец в магазине одежды, она — покупатель. Я спрашиваю, что она хочет купить, а она отвечает, что хочет купить белого кота. Я в ступоре. При чем здесь кот? Оказалось, не «кот», а «свитер», слова звучат одинаково, а тоны разные.
- Мое первое утро в Англии началось с сюрприза. Я наполнила электрический чайник водой, нажала кнопку «включить». Не работает. На кухню вошел муж, британец. Говорю, мол, чайник сломался. Муж спросил: «А почему ты его не включила?» «Я включила», — уверенно ответила я. «Нет, вот здесь, у розетки». Оказалось, что маленькая кнопка рядом с розеткой управляет подачей электричества. Мысль о том, что розетку тоже нужно включать, просто не приходила в голову. © Kasey Coff / Quora
- Мне всегда казалось, что в США все живут в огромных роскошных домах, как это показывают в голливудских фильмах. Я даже поссорилась с мужем, потому что он хотел жить в доме. Я сказала: «Я не хочу постоянно так много убираться!» Тогда он объяснил мне, что дом не намного больше квартиры. Кстати, моя родня спрашивала, каких размеров дом родителей моего мужа. Похож ли он на тот, что показан в фильме «Один дома»? © Salma Medina / Quora
- Как только я вышла из аэропорта в Нидерландах, я была потрясена, увидев людей на велосипедах. Народ здесь постоянно ездит на велосипедах. А еще и восьмилетние, и восьмидесятилетние женщины всегда очень красиво одеваются. © Sri Akkineni / Quora
- Живу в Варшаве, окнами на лес. Во дворе елка, на елке горлицы. В 5 утра постоянно слышишь «уррр, уррр», первое время просто невозможно было спать, потом привыкла.
Кабаны у нас как элемент доброго соседства, и не только на окраине, но и на правом берегу в центральной части, на Пражских бульварах. А еще бобры. Прям не столица, а лес дремучий какой-то. © Кошачья прислуга / ADME
- Меня зовут Константин, я моряк — работаю в смешанных экипажах. Порой, когда иностранцы пытаются выговорить мое имя (филиппинцы и голландцы), я им говорю, мол, зовите меня Costa. Так проще. © Morev Konstantin / ADME
- Я выросла в Кувейте. Приехав в США, я поняла, что обслуживание клиентов в ресторанах основано на зрительном контакте. Вы закрываете меню, официант это видит, подходит, и вы делаете заказ. Когда вы хотите расплатиться, вы снова смотрите на официанта, и он к вам сразу же подходит. Все в моей семье посчитали это очень смешным. Дома, если бы я все время ждала, пока официант на меня посмотрит, я бы до ночи оттуда не ушла. © Salma Medina / Quora
- Мне было лет 16. Мы с родителями поехали в Египет. В отеле, где мы отдыхали, был внутренний рыночек, где продавали всякую сувенирку. Я туда заглянула, стала болтать с продавцом. Он спросил, мол, не хочу ли я пойти с ним погулять. Говорю, что по территории отеля — хоть сейчас. А он такой: «Не-е-ет, давай за территорией. Приходи вечером к выходу в город с этого рынка, и я тебе небо в алмазах покажу!» Ну я сначала опешила, а потом выдала: «Мы можем погулять за территорий отеля, если разрешит мой папа. Хочешь, позову его прямо сейчас?» Еще никто и никогда в моей жизни не сливался так быстро.
