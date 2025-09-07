19 поездок в общественном транспорте, от которых целый день отходить надо

В общественном транспорте порой происходят такие страсти, что мексиканские сериалы отдыхают. Кто-то умудряется вступить в перепалку с другими пассажирами, а кто-то даже умудряется найти себе вторую половинку. В любом случае тот, кто хочет приключений, может найти их даже в маршрутке.