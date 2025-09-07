19 поездок в общественном транспорте, от которых целый день отходить надо
Истории
3 часа назад
В общественном транспорте порой происходят такие страсти, что мексиканские сериалы отдыхают. Кто-то умудряется вступить в перепалку с другими пассажирами, а кто-то даже умудряется найти себе вторую половинку. В любом случае тот, кто хочет приключений, может найти их даже в маршрутке.
- Как-то ехал в метро, и напротив меня сидел парень, кемарил. В вагон входит мать с беременной дочкой. Оглядывается: все места заняты, никто не встанет, не уступит. Мать берет дочку за руку и подводит к дремлющему пареньку. Слегка стучит его сумкой по коленке. Он раскрывает глаза, а тетка с суровым видом кивком указывает ему на свою беременную дочку. Парень смотрит на них растерянно, а потом с ужасом кричит: «Это не я! Я ее вообще не знаю!» © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Еду вчера в автобусе. Села в самый конец, чтобы меня не трогали, но рядом присела женщина — на вид лет 60. Я была в наушниках, а она то на меня посмотрит, то за плечо тронет. С подозрением посмотрела в ее сторону, а она мне: «Уступи место моей дочке, я хочу с ней сидя поговорить». Думаю: ничего себе заявочка. Дочке на вид лет 30. Говорю: «Ну пусть стоя общается. Ей это как-то мешает? Или колени больные? У меня вот ноги болят сейчас». Дочь ответила: «Ну сиди, никто тебя не заставляет вставать». © threexhanni
- Была в метро, и вдруг у меня сломался ремень на сумке — она упала на пол. Не успела среагировать, как мужчина поднял мою сумку и начал чинить ремешок. Я в полном шоке смотрела на него, пока он колдовал с замочками. В итоге он все закрепил, и я спокойно доехала до дома. Вот про таких мужчин говорят: «золотые руки».
- Ехала в метро в час пик. И вдруг чувствую, как кто-то сбоку лезет в мою сумку. По инерции резко поворачиваюсь и вижу: стоит парень. Я как давай кричать на весь вагон: «Попался!» Он тут же покраснел и потом шепотом так: «Вы очень красивая. Я хотел познакомиться, но постеснялся, поэтому решил по-другому». Разворачивает ладонь, а там смятый листок с номером телефона. Пришлось извиниться за свою реакцию. Вышли вместе на следующей станции и пошли в кафе. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Утром влетаю в вагон, а парень, бегущий за мной, не успевает и врезается в закрывшиеся перед ним двери. Улыбается, шлет мне воздушный поцелуй: настроение у человека, видимо, игривое. Я ему улыбаюсь и машу в ответ. У соседней двери вижу ржущего коллегу, который живет за 2 остановки от меня. Машем друг другу, ржем. И тут раздается мужской голос из-за спины: «Девушка, а вы всех в метро знаете?» Поворачиваю голову — ба, это ж бывший тренер моего сына. Не помнит меня, конечно. 12 лет прошло. Я ему: «Здрасьте, всех — нет, а вас знаю. Вы тренер в детской футбольной секции». Завтра, пожалуй, при входе в вагон сразу со всеми поздороваюсь. На всякий случай. © crazyEmpress / Pikabu
- Ехала в маршрутке. Листала свои неудачные фото на телефоне. Вдруг услышала, как кто-то заржал. Оказалось, рядом стоял парень и тоже смотрел эти фото. Я немного расстроилась, но парень, заметив это, как выпалит: «Не переживай, у меня еще хуже». Он достал телефон и начал показывать свои неудачные снимки. Так мы ехали всю дорогу и смеялись. Давно я так не смеялась. © Не все поймут / VK
- Заскочила в вагон метро за секунду до закрытия дверей и, как назло, моя сумка осталась снаружи. Стоящая там девочка-подросток быстро хватает ее и кричит: «Ждите на следующей, я привезу!» Поезд едет, а я стою и думаю о телефоне, правах и только что снятой зарплате — все в сумке. Выхожу на станции и жду. И ведь действительно: девочка приехала на следующем поезде, отдала мне сумку и пожелала хорошего дня. Мне даже стыдно стало, что я сомневалась в ней. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мы с незнакомцем пришли на автобусную остановку в одно и то же время и в автобусе сели рядом, потому что других мест не было. Просидели вместе 40 минут. Потом вышли на остановке и прошли 20 минут пешком до колледжа. Шли потом опять вместе и зашли в соседние кабинеты. И потом, блин, домой мы возвращались опять вместе! Чисто случайно! Когда мы зашли в пустой автобус, то сели так далеко друг от друга, как только возможно. © nathanplays / Reddit
- По дороге с работы в метро уже несколько раз встречаю одну и ту же девушку в вагоне. Мы перекидываемся взглядами, даже улыбаемся друг другу, но я все равно стесняюсь знакомиться. Сегодня она сама подошла первой! Говорит: «Молодой человек, мы с вами ещё даже не знакомы, а вы уже ведете себя как дурак!» — и улыбается. Я позвал ее выйти на одной остановке и выпить вместе кофе. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Каждый день после работы я добираюсь на последнем троллейбусе, идущем в депо. Вчера вот все вроде было как обычно. А потом ко мне вдруг подошел кондуктор и спросил, на какой я остановке буду выходить. Я ответил, мол, еду до конечной, а дальше пешком по определенному маршруту. Тут он разворачивается и кричит: «Юля, поворачивай — везем пассажира домой». И, о чудо, ради меня одного они изменили маршрут и остановились ровно у моего дома (я живу между двумя остановками). Сказать, что я был шокирован этой всей ситуацией, — это ничего не сказать. © Loriensed / Pikabu
- В нашем городе с недавних пор запустили новые большие автобусы. Однажды с сыном поехали в парк. Сын в коляске. И вот садимся мы в автобус, подходит к нам кондуктор, я плачу только за себя. Дети до 7 лет ездят бесплатно. Но кондуктор такая:
— А за багаж?
— За какой, простите, багаж?
— За коляску.
— А с каких пор детские коляски стали багажом?
— Коляска — это багаж. Платите!
— Мы и раньше с сыном ездили в общественном транспорте, и нигде коляску багажом не называли.
— Я спрошу у водителя.
Спросила. Водитель на весь автобус кричит, что коляска — это багаж и надо платить! Я спросила, а где же про это написано. Водитель почесался и крикнул: «Ладно, не плати!» © Schastje / Pikabu
- Я живу на юге Флориды. И вот еду я как-то в автобусе и вижу за окном парня верхом на верблюде! Знающий пассажир, заметив это, рассказал мне, что, оказывается, в этом районе есть частный заповедник с жирафами, верблюдами и шимпанзе. © Unknown author / Reddit
- Трамвай, на котором я ехал, остановился на повороте, метрах в пятидесяти от остановки. Двое подростков рвутся в закрытую дверь. Машинист им сразу: «Ребята, что вы делаете? Остановка вон там». И показала рукой вперед. Ребята понимают, что дверь им не откроют, и показывают неприличный жест машинисту. И, довольные собой, направляются к той самой остановке. Трамвай тоже тронулся. Подъехал к остановке, забрал пассажиров, машинист дождалась тех двух дундуков и прямо перед ними закрыла дверь! Они недовольно застучали по трамваю, а она с улыбкой на лице поехала дальше. © Палата № 6 / VK
- Еду с работы, сажусь на конечной в автобус. К первой остановке подъезжаем — никто не выходит, не заходит. Ну ок, едем далее. На второй людей не было, водила даже останавливаться не стал. На третьей и четвертой остановках людей немало, но никто садиться не стал — летим дальше. Лишь на пятой остановке выяснилось, что не так-то. В переднюю дверь зашел мужик и спросил водителя: «Маршрут какой?! У тебя табло не горит!» © Sir.****naft / Pikabu
- Уснула в автобусе у какого-то парня на плече. Проснулась на конечной, когда водитель выгонял нас, потому что у него смена уже закончилась. Парень не хотел меня будить и ехал со мной до конечной, хоть ему и выходить намного раньше нужно было. Отблагодарила его своим номером телефона. © Палата № 6 / VK
- Еду в метро. Напротив меня мужик сидит с книгой в руках и так пристально смотрит, что мне аж неуютно. Отворачиваюсь, а он все взгляды на меня кидает. И явно не влюбленные, а изучающие. А когда увидела название книги, все стало ясно: там было написано «Как распознать ведьму». Никогда не думала, что я на ведьмочку похожа. © Палата № 6 / VK
- Выхожу из маршрутки и через пару минут обнаруживаю, что у меня из сумки стащили мобильник, кошелек и ключи. Бросаюсь к первому попавшемуся таксисту и прошу его помочь догнать ту маршрутку. Мчимся за ней, проехали чуть ли не полгорода, прошу водителя дать мне его телефон, чтобы позвонить на свой. И тут слышу знакомое треньканье у себя под боком, тупо смотрю на таксиста и такая: «О?!»
«О?!», — поддержал мой выкрик водитель. Оказалось, в сумке порвалась подкладка, и все туда завалилось. Достала кошелек и попросила таксиста вернуть меня туда, где я села к нему. Тот ржал всю дорогу. © Палата № 6 / VK
- Ехал я на автобусе в Мексике. Было ужасно жарко, в салоне неприятно пахло. Женщина, сидевшая передо мной, ехала с ребенком, козленком и курицей в корзине. В какой-то момент она молча повернулась и передала мне козленка. И следующие 2 часа мне пришлось держать на коленях брыкающуюся животинку. © SalemScout / Reddit
- Вечер, пробки на дорогах, в общественном транспорте тоже ад. И вот после работы я с трудом попала в троллейбус, который забит людьми до отказа. Я подумала, что кондуктора нет, так как за время поездки никто не подошел. Но я ошиблась. Троллейбус попал в пробку, и в другом конце салона я увидела кондуктора — очень пышную даму. И она такая: «Готовьтесь, рыбки, я пошла». © Палата № 6 / VK
Прочитав некоторые истории, хочется сказать: «Бывает же такое». Казалось бы, герои нашей статьи просто ехали по своим делам, а умудрились вляпаться в разные истории. А у вас были забавные ситуации, которые приключились в общественном транспорте?
Еще несколько занимательных статей про людей, которые везде найдут приключения:
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 историй о походе в гости, после которых хотелось просто незаметно сползти под стол
15 историй о том, как люди случайно узнали чужую тайну
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
15+ историй о людях, которые научились находить счастье в мелочах
Истории
2 месяца назад
20 уморительных объявлений, которые поднимут настроение на раз-два
Народное творчество
1 месяц назад
17 нелепых ситуаций, которые могли произойти только в сфере обслуживания
16 случаев, когда ответ на хамство прилетел изящный и по делу
16 историй, которые показывают, что командировка — это не работа, а отдельный вид приключений
Истории
1 день назад
19 старых домов и квартир, которые оказались кладезем сюрпризов
Истории
2 дня назад
20 детских проектов, при взгляде на которые вопросов больше, чем ответов
Семья
1 месяц назад
20+ курьезов из примерочных, от которых и смешно, и немного неловко
Истории
4 недели назад
17 историй о тех, чья семейная жизнь — будто сериал без сценария
Народное творчество
1 месяц назад