16 реальных переписок, которые показывают, как юмор появляется в рабочих чатах
Работа в офисе — это не только дресс-код и строгое расписание, но и порой довольно-таки комичный чат с коллегами. То кто-то по оплошности натупит или опечатается, то кто-то подколет, а иногда и просто описание будничных рабочих дел превращается в настоящую комедию.
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Ых. У меня сейчас такая же ситуация. Правда, в резюме я не врала, там по другому пути пошло, но итог тот же. Нифига это не смешно.
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9. «Работаю в школе. Сегодня, в рабочую группу пришло сообщение следующего характера. После прочтения настроение резко улучшилось, а руководитель вообще хохотала»
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