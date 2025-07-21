16 реальных переписок, которые показывают, как юмор появляется в рабочих чатах

Работа в офисе — это не только дресс-код и строгое расписание, но и порой довольно-таки комичный чат с коллегами. То кто-то по оплошности натупит или опечатается, то кто-то подколет, а иногда и просто описание будничных рабочих дел превращается в настоящую комедию.