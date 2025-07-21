16 реальных переписок, которые показывают, как юмор появляется в рабочих чатах

Переписки
1 час назад

Работа в офисе — это не только дресс-код и строгое расписание, но и порой довольно-таки комичный чат с коллегами. То кто-то по оплошности натупит или опечатается, то кто-то подколет, а иногда и просто описание будничных рабочих дел превращается в настоящую комедию.

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6.

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7.

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8.

Коллега Олега
8 минут назад

Ых. У меня сейчас такая же ситуация. Правда, в резюме я не врала, там по другому пути пошло, но итог тот же. Нифига это не смешно.

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9. «Работаю в школе. Сегодня, в рабочую группу пришло сообщение следующего характера. После прочтения настроение резко улучшилось, а руководитель вообще хохотала»

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: KindlyVita / Pikabu

А какие комичные происшествия на работе или переписки возникали у вас? Ждем ваших животрепещущих историй в комментариях.

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