16 честных историй о том, что такое настоящая дружба
Наверное, настоящая дружба — это не громкие слова, а поступки. Иногда это ведро воды, принесённое в самый нужный момент, а иногда — готовность пройти через весь город без штанов, чтобы поддержать друга. Мы собрали 16 честных историй о том, что такое настоящая дружба, которая способна творить чудеса и навсегда оставаться в сердце.
- Принимаю я душ, вся мыльная, вдруг выключают воду. Сижу грустная в ванне, не знаю, что делать. Звонит мне подруга на мобильный, я ей пожаловалась, она посочувствовала. А через 10 минут этого мыльного сидения — звонок в дверь. Я, ругаясь, шлепаю к двери в полотенце и мыле, а там та самая подруга. С ведром воды. © mantikore / Pikabu
- Я думаю, что у каждого в жизни есть такие поступки, которые они никогда не смогут забыть. Для меня таким является поступок моих друзей, с которыми я часто тусил в юности. Совсем молодые тогда были, лет по 17. И вот мы вместе сидели у меня дома, ели, общались, и бабушка моя рассказала о том, что мечтает последний раз побывать на море. Я еще вовсе юнец, подрабатывал, но денег много не было, не смог бы сам исполнить мечту бабули. А вот друзья у меня золотые. Они все лето откладывали небольшие суммы, чтобы в конце августа отдать деньги мне. Бабушка плакала, еле-еле уговорили ее поехать с подругой тогда на море. Спустя полгода ее не стало, но каждый день до этого говорила, что мы исполнили мечту всей ее жизни! © Не все поймут / VK
- Недавно поженились с парнем, должны были ехать в наш медовый месяц. Перед отъездом еще раз собрали всех самых близких людей у себя, чтобы дать всем лишний повод немного отдохнуть и развлечься. Друзья пришли с милыми подарками, но больше всего отличилась моя лучшая подруга, которая привезла нам 50 (!) литров меда со словами: «Медовый месяц же, да? Это вам, чтобы жизнь сладкой была!» Обожаю! © Карамель / VK
- Друг моих родителей вручил им на свадьбу упаковку мужских трусов. Мама возмущалась: «Богатый человек, а подарок дешевый». А отец надел новые трусы и лег спать. Утром говорит: «Что-то чешется». Мама потянулась срезать этикетку, но вдруг нащупала что-то странное, вроде вшитое, ну она взяла и разрезала там. Достает $ 100 и смеется, говорит: «Давай следующие трусы, будем их тоже резать». Нашли они где-то $ 1000. Все-таки дядя Юра имел отличное чувство юмора. © Подслушано / Ideer
- Дело было давно. Дружил я со своим соседом, который был старше меня на 4 года. Каждый день мы вместе играли во дворе и катались на великах. И вот однажды его родители купили ему приставку. Первый месяц мы почти все свободное время проводили у телевизора. Счастью не было предела. Но спустя пару месяцев я узнал, что родители моего друга решили переехать в другой город. И вот в последний день перед его отъездом я пришел с ним попрощаться. Было очень грустно терять друга. Мы крепко пожали друг другу руки и пообещали, что будем писать письма и поддерживать связь. Я уже собрался уходить, но друг попросил подождать пару минут и убежал домой. Чего я точно не ожидал, так это увидеть его с приставкой в руках и словами: «Держи! Это тебе на память». Вот такая соседская дружба! © Snow448 / Pikabu
- Попала в аварию, ничего серьезного, только лицо стеклом поцарапало сильно. Не выходила из дома первые два дня, потому что царапины были в зеленке. Пришла подруга и, нарисовав себе точно такие же полосы зеленкой, вытащила меня на улицу. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня друг Серега. Работал он вахтовым методом на курорте в 400-600 км от нашего города. Как-то по дороге домой у него сломалась машина, к тому же он подобрал попутчика, паренька какого-то. Звонит мне, мол так и так. Я говорю: «Обозначь координаты, через час закончу работать и приеду». А это 200 км примерно. Для нас дело стандартное, а вот пассажир обалдел: «Он реально приедет?» Серега даже удивился вопросу. Я приехал, починили, заехали в шашлычную перекусить, попутчик все удивлялся, а для нас это норма.
Серега супругу мою беременную возил в консультацию, когда я работал и не мог сам отвезти. Когда у меня не было своей машины, без вопросов давал свою. Живем в соседних домах — так сами решили, чтобы чаще видеться. © ProfMoriarty / Pikabu
- Мой парень изменил со своей коллегой. Ну я и решила отомстить, нашла эту девицу в соцсетях и написала: «Привет, я бывшая твоего парня...» Но она даже не стала посылать меня. Взяла и сделала ход конем: ответила, мол, я знаю, он мне все рассказал. Мы разговорились, и она оказалась такой милой. Я узнала, что он ей наврал про меня, она вообще не знала, что у него кто-то есть. И знаете, мы теперь лучшие подруги. А нашему бывшему мы обе написали, мол, спасибо, что свел нас вместе. © Не все поймут / VK
- Рассказ моего дяди. Лето, жара, середина 60-х годов. Мы с друзьями каждый день ездили на городской пляж. Добирались больше часа — на трамвае и троллейбусе. И вот как-то купались, резвились в воде, вышли на берег — и я обомлел. У всех все вещи на месте, а моих штанов нет. Я как представил путь домой: троллейбус, трамвай... без штанов! Немыслимое унижение. И тут мои друзья совершают неимоверное. Они, посовещавшись, прячут свои штаны в сумки и говорят: «Поехали!» И мы втроем без штанов едем через весь город. И краснеем, и бледнеем, и скандалим с какими-то тетками, и даже пытаемся знакомиться с девушками. И благополучно добираемся до дома. У меня много чего в жизни было, но этот случай я считаю одним из лучших проявлений дружбы. © AAIvanov / Pikabu
- Моя мама приехала на сессию в столицу, предварительно договорившись пожить у сводного брата, а брат не пустил. Ну так себе родственник оказался, бабушка потом ему разнос устроила. С общежитием не сразу срасталось, и сидела мама на вокзале, еле соображала от недосыпа. Подошла к ней девушка и спросила: «Девушка, с вами все в порядке? Может, помощь какая нужна?» И привела ее себе в маленькую квартирку с мужем и ребенком.
Лет 40 дружат. © Маргарита / ADME
- Как раз когда я собиралась пойти в школу в 1-й класс, мы с мамой переехали в другой район. Все мои друзья остались в другом конце города. И вот 1 сентября я пришла в 1-й класс. Я села одна с надеждой, что ко мне подсядет девочка и мы сможем подружиться. А подсел Леха. С огромным букетом садовых цветов. И стал молча поедать цветочную елочку. «Ты зачем цветочную елочку ешь?» — говорю. «Это цветочная елочка? — удивляется Леха. — А я думал, это укроп!» Вот так мы познакомились с моим лучшим другом. © Puddleglum / Pikabu
- Как-то зимой (на улице была холодрыга) у меня сел аккумулятор. Я застрял, звоню семье — никто не берет трубку. Набрал лучшего друга — тоже тишина. Но приходит сообщение: «Что случилось?» Пишу, что нужна помощь. Через 15 минут он уже стоял возле моей машины — с девушкой и с кабелями. Как оказалось, он был на свидании в кино и поэтому не поднял трубку. Но бросил все и приехал меня выручать. Машину завели, я отогрелся. До сих пор не верится, что он прервал свидание ради того, чтобы спасти меня. Он до сих пор встречается с той девушкой. Видимо, ей тоже понравилась его верность. © knight4 / Reddit
- В восьмом классе мы с подругой участвовали в марафоне. Бежали примерно рядом, иногда останавливались друг друга подождать. Но где-то в километре до конца она вдруг ускорилась и исчезла из поля зрения. А я уже еле ноги переставляла. Добираюсь до финиша — и вижу: она стоит прямо перед линией. Подождала меня, взяла за руку, и мы пересекли финиш вместе. В итоге у нас оказалось одинаковое время. © sleepwithafryingpan / Reddit
- Есть у меня дружище, который, как к нему ни приду, всегда пытается меня накормить, хоть последней крошкой, но фиг отстанет. Мы даже ругались несколько раз по этому поводу, ведь иногда случается, что я сыт. Так вот, как-то я сказал ему, что он меня задолбал с едой, и я больше не приду. Кирюха сильно расстроился: "Ничего не могу с собой поделать. Наверное, в прошлой жизни я был бабушкой..." Бабушек у меня, к сожалению, уже не осталось, зато есть друг-«бабушка», и я знаю, что у него меня всегда накормят. © buenoskostas / Pikabu
- Я однажды шпионила за тогдашним парнем лучшей подруги, потому что она решила, что он ей изменяет. Было нам с ней лет по 16, парню лет 18. Так что я маскировалась (ну как маскировалась, черный парик, одолженный из театрального кружка, надевала) и караулила его после института, высматривая, с кем он там стоит лясы точит, с кем потом на остановку идет, с кем домой едет. Сейчас и вспоминать-то смешно, а тогда дело первоочередной важности было - подруге ж надо было помочь. © Anastomus / ADME
- Прочитав статью, только собиралась закричать: «Не верю!», как вспомнила, что я подарила своей лучшей подруге однажды. Ей очень нравилось собирать цветочные композиции и хотелось ей кирпич такой зеленый, флористическую губку. А дело было лет 40 назад, какая уж там губка. Но я у цветочников просто вымолила сей предмет и выкупила за огромные деньжищи! Вручила ей этот подарок на день рождения, который праздновали в кафе. Она прыгала до потолка и повизгивала от радости. А окружающие не могли понять, почему девушка так рада зеленому кирпичу. © Арина / ADME
Ну что, пробежали мурашки? А есть ли у вас такая история о друге, которая до сих пор вызывает у вас самые теплые эмоции? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать, какие чудеса творит настоящая дружба!
