Не в школе. Сейчас. Работа с людьми, с документами, ежедневно. Коллектив прекрасный, всех люблю. С большинством дружеские отношения (именно так: мы знаем друг про друга практически все: семья, дети) Но если я занята "до жопы", народ заглядывает в кабинет и тихо закрывает дверь. Говорят потом: посмотрела так, что сейчас убьет))) А я просто занята была)))
17 человек рассказали о том, что дружба у них приключилась, когда ее совсем не ждали
Мир полон отличных, но довольно предсказуемых историй начала дружеских отношений — встретились в школе или на работе, нашли общие интересы, разговорились — и вот друзья. Но далеко не у всех все так просто проходит. Порой случается такое, что перед тем, как подружиться, героям придется пережить накал страстей, неожиданные повороты, непредсказуемые развязки событий. И потом друзья годами могут со смехом рассказывать с чего все начиналось.
- В студенческие годы мы с однокурсницей сдавали отчеты по практике. Я к ней иногда обращалась с вопросами. По ее ответам я решила, что раздражаю ее безмерно, а сама она злая и высокомерная. Сижу я в общежитии, и тут звонок — та самая однокурсница. Я напряглась, но отвечаю, а она зовет прогуляться, поболтать. Я испугалась, думаю, вот что ей надо? Сама не знаю, почему я согласилась. Разговорились, не уследили за временем, идем по ночному городу, а тут мне очень в туалет захотелось. Все закрыто, идти далеко. Она мне говорит: «Иди, вон туда, в кусты, я посмотрю, чтобы никто не шел». С тех пор дружим уже более 10 лет. Я ей рассказала, что тогда думала о ней, она хохотала до слез.
- Я учился в старшей школе, а это было далеко не просто. Мне было 17 лет. Я иногда ходил к одному старому фермеру. Ему тогда было 82 года. Помогал по дому, доил его коров. А как только мы заканчивали со всеми этими делами, он садился и рассказывал безумные истории из своей жизни. Он был музыкантом, выступал со множеством крутых групп, много путешествовал. Прожил жизнь, полную приключений. Он действительно был один из моих лучших друзей. © Jerome Healy / Quora
- Я тогда учился во втором классе. Мы с моим приятелем бегали и я случайно его толкнул. Он упал, расшиб себе лоб, да так сильно, что понадобилось наложить швы. Это был несчастный случай, но я был просто в панике. И безумно боялся того момента, когда в школе он назовет меня виновным в произошедшем. На следующий день, когда он пришел на занятия, я даже не осмелился подойти и поздороваться. Когда все играли, он вынужден был просто сидеть и смотреть. Я подошел извиниться. А он улыбнулся и угостил меня шоколадом. С тех мор мы стали лучшими друзьями. © Manish Kumar Mishra / Quora
- Итак, это был 8 класс, средняя школа. Я парень, а она девушка, начать дружить в таких обстоятельствах непросто, но мы справились. И «играли в шпионов». За обедом я часто садился рядом с интересным ей парнем. А она — рядом с понравившейся мне девчонкой. И мы слушали, чтобы передать какие-то интересные вещи друг другу. Это не работало, потому что наши «объекты» ничего такого не говорили. Но нам было очень весело. © Rom Levtov / Quora
- Однажды я сидела в парке, читая книгу. Ко мне подошел пожилой мужчина и спросил, можно ли присесть рядом. Мы разговорились, и он начал рассказывать о своей жизни, о том, как потерял свою жену и чувствует себя одиноко. Я слушала его и вдруг поняла, что этот разговор важен не только для него, но и для меня. Мы обменялись номерами телефонов, и с тех пор я часто звоню ему и навещаю. Благодаря этому случаю у меня появился новый друг. © Палата № 6 / VK
Вот не люблю, когда вот так подсаживаются. Если я тут сижу и чем-то занята, логично же, что я хочу этим заниматься и к разговору не расположена. И в итоге и человек не получил, чего хотел (приятной беседы), и у меня отдых интроверта испорчен.
- Мы встретились с девушкой в ночном клубе. Никакой романтики, просто потусили. Под конец вечера я остался уже на мели, потому что заранее беру с собой ограниченную сумму денег. Она меня угостила. Мы добавились в социальные сети, но особо не общались. Прошло 2 года, мой сосед привел новую девушку на знакомство. Оказалось, что это та самая девушка. И теперь мы лучшие друзья. © SeanyWestside_ / Reddit
- 20 лет назад я работала официанткой. Как-то раз я выношу гостям за стол тарелку с салатом, в котором, как потом оказалось, была серьга. Они ее обнаружили и набросились на меня, вытрепали все нервы. Я вернулась на кухню и с порога начала кричать на женщину, которая делала салаты. Чуть не подрались там с ней. Спустя несколько недель мы сблизились из-за наших собак. И все, дружба навеки. © Jingle_Jangles1213 / Reddit
- Те, кто придумал фразу «друзья на дороге не валяются» — очень сильно ошиблись в своих рассуждениях. Ехал я на велосипеде, наслаждался солнечным деньком, как вдруг у обочины заметил парня, который лежит рядом с велосипедом и держится за ногу. Оказалось, что он сильно повредил щиколотку и не мог встать, пришлось вызванивать знакомых с машиной и просить о помощи. Завез я его в больницу, там разобщались, обменялись номерами и договорились покататься на великах, когда нога заживет. Вот уже больше 11 лет катаемся. © Палата № 6 / VK
- Я знаю своего лучшего друга уже 29 лет. Познакомились с ним еще в детском саду, когда нам было где-то по три года. Я был тогда маленьким, худеньким и у меня был огромный горшок. А у моего лучшего друга, Артура, горшок был маленький, хотя сам он большой, толстенький такой, как булочка был. Нам было так неудобно, мы сидели на горшках, смотрели друг на друга, а потом осознали, что можно же поменяться! Так и сделали, с тех пор и дружим крепко — крепко, вспоминая наш день знакомства на каждой встрече. © Палата № 6 / VK
- Мой друг был менеджером в магазине товаров для хобби. Во время очередного визита я рассказал о предстоящей встрече с приятелями. Он предложил позвать еще какого-то случайного посетителя магазина, потому что он «приходит каждый день и просто ходит вокруг, ведет себя довольно странно». Я позвал его и он с радостью согласился. Оказалось, он отличный мужик, ходил в магазин просто, чтобы убить время. Мы дружим уже больше десяти лет. © hmfiddlesworth / Reddit
- Как-то раз я стояла в очереди в кафе и случайно встретила девушку, которая казалась мне смутно знакомой. Мы разговорились и выяснили, что посещали одну и ту же школу, но никогда не пересекались! Однако это не помешало нам выяснить, что у нас оказалось много общих интересов, и мы обменялись номерами телефонов. С тех пор мы стали близкими подругами. Мы начали вместе ходить на концерты, выставки и путешествовать. Сейчас мы действительно не разлей вода и часть меня даже рада, что мы тогда не пересеклись в школе, ведь сейчас мы обе достаточно взрослые, самодостаточные личности, которые реально поддерживают друг друга и заботятся. © Палата № 6 / VK
- У меня в университете была одногруппница. Нам нравился один и тот же парень, поэтому я считала ее врагом № 1, и всегда старалась подпакостить, если была такая возможность. Парень выбрал меня, но я все равно продолжала ненавидеть ее. И вот, важный экзамен, мне попадается билет, шпоры на который у меня нет, мои друзья не могут мне помочь, и только «мой враг» дает мне нужные ответы. Я сдаю экзамен на 5 и выхожу на стипендию. Вот так вот неожиданно. Даже после университета мы дружим с ней. Она одна из лучших моих подруг, и я рада, что жизнь свела меня с таким человеком. Сколько было случаев, что она меня выручала, и я сколько ее спасала. А еще она научила меня тому, что нужно больше открываться и верить людям, тогда они приятно тебя удивят. © Палата № 6 / VK
- Я бегаю в парке, иногда встречал парня, который бегал по такому же маршруту, что и я. Мы не здоровались, не общались, просто молча бегали рядом. Как-то пропал на всю неделю. Когда я его увидел, он сидел на скамейке, по щеке катилась слеза. Я подсел к нему и спросил что случилось. А он говорит: «Изменила жена». Оказалось, она его еще и выгнала из своей квартиры. Тогда я предложил ему пожить у меня, он сначала долго отказывался, а потом согласился. Прошло уже больше года как я нашел в нем не только компаньона по пробежке, но и лучшего друга. А недавно ко мне приехала сестра, и они проболтали всю ночь на кухне. Наутро она отзывалась о нем с восхищением, а он скромно спросил разрешения пригласить ее на свидание. © Подслушано / Ideer
В истории про двух врагов/подруг с парнем-то что? Он тоже проникся и помогает обеим?
- Уехала я по работе на пару дней, но решила сюрприз любимому сделать, приехала раньше, захожу домой, а там он с какой-то девицей, явно не родственницей. Я его за дверь вытолкала. Сидим с этой вдвоем, она мне переписку их показывает, рыдает. Оказалось, что разводил он ее месяца три. Мне так жалко стало и ее, и себя, что пошла я его вещи с балкона выкидывать. Стоим вдвоем, скидываем все его шмотье, смотрю, успокаивается деваха. Итог: послезавтра я у нее свидетельница на свадьбе, встречаюсь с ее старшим братом, лучшие подруги. © Подслушано / Ideer
- Года 2 назад около магазина женщина лет 40 просила денег. Очень плохо одета, выглядела и того хуже. Я купила два пакета продуктов, отнесла в ее «дом», поговорили с ней немножко. Оказалось, дочка ее бросила, сын умер, муж ушел давно уже. Так мне ее стало жалко, а у меня свой салон красоты. Привела ее к своим девчонкам, они из нее красотку сделали. Теперь мы лучшие подруги. © Подслушано / Ideer
сделали они из неё красотку и чего? пошла она дальше бомжевать вся такая красивая
- Прожили с мужем 12 лет душа в душу, 2 сына. И поняли, что мы просто хорошие друзья, шутим, поддерживаем, помогаем, ничего не скрываем. Решили развестись, чтоб найти своих половинок. В суде все прошло гладко. Судья спрашивает: «Претензий ни у кого нет?» И тут я вдруг решила пошутить: «Есть. Мы когда познакомились, денег немножко занял, до сих пор не отдал». Муж подтвердил. Судья, видать, тоже с юмором попался, говорит: «Ну что, добровольно отдадите или счетчик включать?» В итоге мы дружим семьями и с судьей и с бывшим. © Подслушано / Ideer
- С подругой я познакомилась в метро. У меня диабет I типа и, как у многих диабетиков, стоит помпа, подающая инсулин. А напротив меня стояла девушка вся бледная, чуть не зеленая, и медленно стала оседать на пол, а из-под рукава торчит зеленый браслет специальный, такой же и у меня. Оказалось тоже диабетик, инсулин кончился, а запасной дома. Отдала ей свой картридж, вывела из метро и добрались до нашей больницы. Дружим вот уже семь лет. Она говорит, я ей жизнь спасла. © Подслушано / Ideer
Но начать дружить — это только полдела. Дружбу еще надо сохранить, пронести сквозь года и трудности. Предлагаем почитать еще несколько статей на эту тему:
Комментарии
Муж и жена лучшие друзья. Об этом большинство пар и мечтать не могут. А эти два дебила развелись.
наконец-то статья о дружбе, а не о том, как 20 лет дружили и "раздружили"!
Падажжите...
Я со свежим диабетиком 1 типа в семье. Это ж не так работает? Инсулин нужен для регуляции "гашения" сахара. До дома бы она не доехала, если только уже в кетоацидозе полным ходом. Но там, простите, не "ой, забыла инсулин дома" случай. Вот если падает сахар - да... Можно уйти в любой момент, помощь может и в метро понадобиться.
Стики сахара с водичкой могут кому-то очень помочь.
С лучшей подругой мы дружим всю жизнь, её когда-то водили «посмотреть нa лялечку», когда мне исполнился месяц (она нa год и три старше). Но есть ещё та, с которой подружились, когда я вообще не собиралась ни с кем дружить, я пришла нa новую работу, но должна была там быть временно, несколько месяцев, потом уйти в главное управление (правда, я уволилась раньше). Девушек нa той работе мало. Но я отметила нa первом же совещании, что мне нравится, как она выглядит😅 Городок был маленький, многие дамы одеты (ну и остальной образ), скажем так, специфично. А она нет)) Недели три мы присматривались, а потом она просто позвонила вечером после службы и нa кофе позвала. Встретились, начали болтать - так и болтаем до сих пор. Работали вместе четыре месяца, а дружим десятый год. Во всех печалях и радостях. Для меня это огромная ценность.