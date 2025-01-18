17 человек рассказали о том, что дружба у них приключилась, когда ее совсем не ждали

С лучшей подругой мы дружим всю жизнь, её когда-то водили «посмотреть нa лялечку», когда мне исполнился месяц (она нa год и три старше). Но есть ещё та, с которой подружились, когда я вообще не собиралась ни с кем дружить, я пришла нa новую работу, но должна была там быть временно, несколько месяцев, потом уйти в главное управление (правда, я уволилась раньше). Девушек нa той работе мало. Но я отметила нa первом же совещании, что мне нравится, как она выглядит😅 Городок был маленький, многие дамы одеты (ну и остальной образ), скажем так, специфично. А она нет)) Недели три мы присматривались, а потом она просто позвонила вечером после службы и нa кофе позвала. Встретились, начали болтать - так и болтаем до сих пор. Работали вместе четыре месяца, а дружим десятый год. Во всех печалях и радостях. Для меня это огромная ценность.