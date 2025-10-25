14 рассказов от таксистов, которые за одну смену узнают больше, чем некоторые за всю жизнь

Водители такси — это не просто шоферы, это безмолвные свидетели и невольные участники тысяч человеческих историй. Они — те, кто за одну восьмичасовую смену узнают о жизни, людях и самых неожиданных поворотах судьбы больше, чем некоторые из нас за целые годы. Мы собрали безумные и трогательные рассказы от таксистов о том, как за одну поездку можно встретить теннисистку мирового уровня, подвезти парик или стать свидетелем самого странного свидания вслепую.