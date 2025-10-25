Ну очень многие заказывают еду к поезду, особенно если остановка долгая. В вагоне-ресторане дорого и часто не очень вкусно, а лапшой не всём нравится питаться . Плюс в не очень больших городах часто бывают такие локальные заведения с доставкой, которые больше нигде не попробовать.
14 рассказов от таксистов, которые за одну смену узнают больше, чем некоторые за всю жизнь
Истории
1 час назад
Водители такси — это не просто шоферы, это безмолвные свидетели и невольные участники тысяч человеческих историй. Они — те, кто за одну восьмичасовую смену узнают о жизни, людях и самых неожиданных поворотах судьбы больше, чем некоторые из нас за целые годы. Мы собрали безумные и трогательные рассказы от таксистов о том, как за одну поездку можно встретить теннисистку мирового уровня, подвезти парик или стать свидетелем самого странного свидания вслепую.
- Несколько лет назад одна женщина вызвала такси к лагерю малоимущих. Я подъехал и позвонил ей. Она сказала, что ее муж машет мне рукой. Увидел парня впереди, подъехал к ним, у него на поводке питбуль, а женщина вытаскивала вещи из палатки. Они были хорошо одеты, собака была спокойна, к тому же оказалось, что они вызвали такси в четырехзвездочный отель. Когда мы к нему подъехали, носильщик вытащил их мусорные пакеты из машины, положил их на тележку, и они зашли. До сих пор понятия не имею, как можно переехать из палатки в лагере для малоимущих в четырехзвездочный отель. © vosnmars / Reddit
- Друг-таксист рассказывал. Однажды какой-то дед запрыгнул к нему и такой: «Гони за той красной машиной!» Ну ок. Мчатся, а пассажир куда-то звонит. В полицию, что ли? И вот нагнали машину, а из нее... выходит бабка. Дед же сразу к ней: «Ты что, опять забыла меня в торговом центре?» Женщина машет руками, кричит в ответ: «Что ты кричишь? Ты же здесь!» и уходит в дом, как ни в чем не бывало. Мужчина заплатил моему другу и извинился за все. © HZM70S / Reddit
- У меня была поездка по тарифу «вместе» с двумя пассажирами, которые, как оказалось, ехали на свидание вслепую. В моей машине они поняли, что едут друг к другу. © The_First_Viking / Reddit
- Работал в такси, и пришел заказ на доставку. В комментариях было написано: «Пожалуйста, выньте чек, мой муж сойдет с ума, увидев сколько я заплатила». © simplixity96 / Reddit
- В моей машине ехала известная теннисистка мирового уровня со своей сестрой, но я узнал ее только тогда, когда случайно услышал их разговор о теннисе. Я решил уточнить у нее, играет ли она в теннис. Она отнеслась спокойно к тому, что я ее не сразу узнал, и в конце поездки мило спросила: «Вы мне все равно поставите 5 звезд?» Я ответил: «Только если дадите свой автограф». Она согласилась. Жаль, что мы не сделали селфи. © ubersomedude / Reddit
- Доставлял заказ, работая в такси, и в комментариях было написано: «Оставить у двери, если дверь не белая, то позвонить мне». Я приехал, входная дверь была белой, поэтому я оставил заказ. Примерно через 15 минут мне позвонили. Это была девушка, которой я доставил заказ, она сказала: «Дверь на фото, которое вы оставили в отчете, не моя. Вы не туда привезли заказ». Когда я все исправил и привез ей заказ, выяснилось, что уже четвертый раз подряд заказ доставляют не туда, поэтому она описывает дверь. © Trepur349 / Reddit
- Я познакомился с девушкой, которую подвозил с работы. Мы разговорились о моем образовании и о том, чем я занимался до работы в такси, и оказалось, что ее компания ищет таких специалистов как я. Она дала мне свою визитку, я отправил резюме, а спустя два года я все еще работаю в той компании и дорос до должности младшего руководителя. С тех пор мне ни разу не приходилось водить такси. © UniverseBear / Reddit
- Я работаю водителем, и одна девушка отправила парик в такси. Она была парикмахером и хотела, чтобы я забрала парик, который заказала ее клиентка, и доставил его ей, потому что ни у одной из них не было своей машины. © Icy-March-8178 / Reddit
- Как-то вечером забирал пассажиров: парня с девушкой и их подругу. Парочка уселась сзади и давай ругаться. Всю дорогу орали. Дама кричала, что он ее использует ради денег. И этот чудак не нашел ничего лучше, чем начать кидаться в нее наличными. Мы с девушкой впереди сидели в полном шоке. Когда я наконец отвез их и вздохнул с облегчением, то нашел на заднем сидении пару купюр. Хоть какой-то бонус за это не пойми что. © calibornfloridalivin / Reddit
- Прошлой зимой моя мама работала в такси и развозила еду. Однажды ей пришел заказ загород. Она доехала до указанной точки и остановилась у железнодорожных путей, огляделась в поисках жилых домов и ни одного не нашла. И вдруг мама заметила, что от поезда, который стоял рядом, в ее сторону ковыляет по глубокому снегу мужчина. Он подошел, забрал еду и пошел обратно. После того как он зашел в поезд, тот тронулся. © banana-damage / Reddit
- Однажды вечером я подобрал пассажирку, и как только она села в машину, я сразу понял, что что-то не так. Она выглядела так, будто только что убежала из фильма ужасов: широко раскрытые глаза, трясущиеся руки. Я спросил: «Ты в порядке?» Она глубоко вздохнула и ответила: «Не очень. У нас с парнем все стало совсем плохо». Пока мы ехали, она рассказала о своих проблемах с парнем. Посреди разговора она внезапно начала флиртовать со мной. Я предложил ей позвонить подруге и сообщить, что она уже в пути, надеясь, что это отвлечет ее. Она так и сделала, и я увидел облегчение на ее лице. Наконец мы подъехали к дому ее подруги. Я думал, что на этом все, но внезапно она повернулась ко мне, посмотрела прямо в глаза и сказала: «Спасибо, что дал мне почувствовать себя в безопасности и что не вел себя как дурак». Я рассмеялся с облегчением и ответил: «Я просто делаю свою работу: днем — водитель такси, ночью — психотерапевт». © DudeFromBroward / Reddit
- Я подобрал девушку, поздоровался с ней, сказал, что до места назначения всего пять минут езды, и включил музыку погромче. Когда я ее высадил, она дала мне пачку денег и сказала, что это мне в благодарность. Я поблагодарил, положил деньги в карман, а она просто взяла и убежала. Через пять минут я вытащил деньги из кармана и понял, что там целых $1600. Вот такой вот подарок перед рождеством. © Wlcmto**** / Reddit
- Я работал допоздна. Мне пришло уведомление, что нужно забрать пассажирку, которая запланировала две остановки. Пока мы ехали, она была немногословна. Остановка оказалась у дома в спальном районе. Я сказал ей, что подожду здесь, а она мне: «Я не выйду. Просто хотела проверить, там ли мой парень, где он сказал. Его здесь нет. Можем ехать обратно». © texasforever903 / Reddit
- Мой отец некоторое время работал таксистом и однажды подвез мужчину бесплатно, потому что первым делом, сев в такси, он сказал: «Следуйте за той машиной». Мой отец всегда хотел, чтобы кто-нибудь сказал ему это, и был вне себя от радости. © raleighstark / Reddit
В дороге могут случаться разные события, в том числе и курьезные ситуации, которые оказались смешнее любого сериала. Мы их собрали для вас в этой статье.
