28 минут назад
15 человек, чью обычную поездку жизнь превратила в нечто незабываемое

Различные поездки для нас давно превратились в обычную рутину. Но есть люди, для которых жизнь заготовила дорожные сюрпризы, которые врезались в память надолго. В нашей подборке — истории о том, как стандартный день по ходу поездки превратился в нечто необычное.

  • Коллега рассказала, что дочь ей подарила собачку — маленькую такую, черненькую. Редкая порода. Далее со слов дочери коллеги.
    Ехала я с собачкой ехала в поезде и на секундочку вышла из купе в туалет. Поезд был полупустой и я была в купе одна. Дверь закрыта. Когда вернулась, собачки не было. Она облазила и обыскала все купе — нету! Потом заметила, что имеется крошечная дырочка в стенке с соседним купе — подумала, а вдруг собачка там?!
    Стала ломиться в соседнее купе — никто не отзывается и не открывает. Я к проводнице: собачка пропала! Проводница открывает дверь своим ключом... И мы видим картину маслом: на столике лежит жареная курица, как положено, рядом — собачка, чуть побольше жареной курицы, которая радостно эту курицу обгладывает, а напротив — пассажир, хозяин курицы, в глубоком ступоре.
    «Можно, я заберу свою собачку?» — робко спросила я. Тут гражданин вышел из ступора, повернулся, и, взглянув на меня глазами, полными ужаса, спросил трагическим шепотом: «А это что, собачка?» Ну да, его можно понять — только представьте: сидите вы, отдыхайте, курицу едите, а тут вдруг из стены вылезает такое... Бельгийский гриффон порода называется! © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Ехала в поезде, мужик на соседней полке храпел страшно, не давал уснуть. Так он меня выбесил, ну я его и толкнула. Вроде затих. Через какое-то время опять начал — толкнула его опять, посильнее на этот раз. Храпит. Приоткрыла глаз — он лежит и смотрит на меня. И тут я понимаю, что храпит бабка на полке снизу! © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Обычно я ношу наушники, чтобы ни с кем не разговаривать в общественном транспорте. Но однажды какой-то парень вытащил мои наушники, чтобы приударить за мной. © Unknown author / Reddit
  • В поезде по дороге в аэропорт меня клеил очень милый, но совсем не интересный молодой человек. На входе в аэропорт мы попрощались. Я уже шла к паспортному контролю, когда молодой человек нашел меня. С ним была небольшая милая старушка. Молодой человек просил меня ничего такого не думать, просто он приехал встречать маму, вот мама, он хотел познакомить ее с девушкой, которая ему так понравилась, а также предложить девушке на прощанье батончик «Марс». Мне, совсем уже обалдевшей от происходящего, пришлось отказаться и от старушки тоже, а батончик «Марс» молодой человек положил мне прямо в карман, после чего попрощался и пошел к выходу.
    Его милая мама на секунду задержалась, взяла меня под локоток и ласково сказала: «Только попробуй вешаться на моего мальчика. До свидания, всего хорошего, очень приятно было познакомиться». © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Еду с учебы. Удалось сесть в автобусе. Тепло, меня укачало, я заснула. Просыпаюсь от того, что кто-то тихонько меня за плечо трясет. Открываю глаза и вижу: я не сижу, а лежу головой на коленях у молодого мужчины. Он портфель держит повыше, чтобы мне спать не мешал. Трогает меня за плечо и говорит: «Я и так проехал пять лишних остановок, автобус в парк идет, надо выходить!» Стыдно было — жуть.
    © Елена М. / Dzen
  • Села на конечной в забитый битком автобус. Какая-то тетка всех растолкала и на сиденье плюхнулась. Ну, я наклоняюсь к ней и спрашиваю: «Вам еще далеко ехать?» А она: «А ты что, устала, сесть хочешь?» Да так грубо и громко. Засобиралась она выходить и мне говорит так снисходительно: «Садись уж». Ну, я ей и выдала: «Зато у вас платье наизнанку». Ну, она раскудахталась: «Ой-ой, как же так!» А я с видом победителя уселась. © Наталья Матвеева / Dzen
  • Одна знакомая дама с подругой приобрели семейные путевки на отдых во Вьетнам, на остров Фукуок. Только добираться надо было своими силами. Как и полагается, за билетами на самолет отправились мужья. Те сначала отправить отдохнуть в кафе, а потом уже в авиакассу. Потом подруга рассказывала, что еще удивилась дороговизне билетов. Но мужья были уверены в своей правоте. В самолете было достаточно людей азиатской внешности. Полет и посадка прошли нормально. Но дальше началось: оказалось, рейс выполнялся в японский город Фукуока. Целый день друзья провели в транзитной зоне аэропорта, где их и багаж тщательно проверяли. А после им все-таки разрешили приобрести билеты во Вьетнам, куда компания и вылетела на отдых. © Лара Банская / Dzen
  • Очень долго не могла доехать к маме в гости в другой город. Наконец, все звезды сошлись. За два дня до поездки купила онлайн-билет на междугородний автобус и отправила маме в мессенджере. Через некоторое время мама присылает голосовое: «Очень рада, но ты вроде бы говорила, что приедешь 25-го, а билет на 26-е...» Как я еще не приехала на вокзал и там все это не выяснилось? Спасибо, мама, что ты так подробно изучаешь мои сообщения! © ОТ ДУШИ (МСВ) / Dzen
  • Собралась в столицу в поездку, билет купила накануне. Едем с нашим водителем, разговариваем. Он говорит: «В это время поезда нет, но, может, дополнительный пустили или расписание поменялось?» Приехали на вокзал, перрон пустой, поезда тоже не наблюдается. Ждем. Поезда нет. И только у дежурного по вокзалу выяснилось, что билет мне продали из столицы до моего города. Уехала на следующий день. Но с тех пор внимательно проверяю билеты. © Елена М. / Dzen
  • Однажды с сестрой ловили такси. Никто не останавливался. Через какое-то время остановилась машина. Мы сели и говорим: «До следующей остановки, пожалуйста». Водитель мотнул головой, едем. И тут до меня дошло: он просто остановился на светофоре. Было крайне неудобно. © Инкогнито 5430 / Dzen
  • Случилась со мной история. Сажусь в такси, говорю: «Здравствуйте!» И закрываю дверь. Водитель поворачивается и говорит: «Еще раз». Я отвечаю: «Еще раз здравствуйте!» Он смотрит ошарашено и говорит: «Дверь еще раз закройте». © hreyasno / X
  • Летел как-то раз домой после новогодних праздников. Забронировал поздний вечерний рейс — он был самым дешевым. Оказалось, что я лечу на почти на пустом Boeing 767. На борту было не больше 10 пассажиров и бортпроводники перевели нас всех в бизнес-класс. Мы сидели так далеко друг от друга, что мне показалось, будто я лечу совсем один. © NeuroguyNC / Reddit
  • Полгода живу в Японии. Сегодня чуть не сгорела со стыда. Торопилась на работу, перепутала поезда и побежала к работнику станции уточнять, что и как. Выскочила перед ним, выпалила свой вопрос. А он в ответ степенно указал, что разговаривает с мужчиной, тот обратился к нему первым. Потом сам извинился за ожидание и ответил на мой вопрос. У японца было такое лицо... Видно, он не привык к такой наглости. Надо уметь вести себя везде. Стыдно. © Подслушано / Ideer
  • Сижу в маршрутке, читаю книгу. Рядом, не отрывая от меня взгляда, сидит молодой человек. Он смотрел на меня очень долго и внимательно, уже стало совсем неловко. Потом он положил свою руку на мою и сказал: «Никто из моих друзей не читает книги. Выходите за меня замуж, мы будем читать вместе!» Эх, я бы с удовольствием, малыш, только тебе восемь, а мне двадцать... © Палата № 6 / VK
  • Мой брат никогда не верил в удачу. Он считал, что все зависит только от упорства и труда. В какой-то мере я с ним согласна, но отрицать удачу тоже нельзя! Однажды он купил билет на поезд, но случайно взял его на день позже. Звонил мне, возмущался, был в ярости — планы рушились. А я его успокаивала и говорила, что, может, так и надо. И оказалась права! Именно в тот день он встретил свою будущую жену. Они столкнулись на посадочной площадке: моего брата сбила «девушка-ураган», как он потом сказал. Извинившись, она предложила выпить кофе — ведь она тоже ошиблась с покупкой билетов, и ее поезд был только через два дня. Позднее, вспоминая это совпадение, он признал: иногда в жизни случаются чудеса, даже если ты в них не веришь. Но кроме этого случая он больше ни во что не верит. © Палата № 6 / VK

А какая самая безумная, смешная или трогательная поездка была у вас? Ждем в комментариях! Почитайте также подборку про то, как у людей случилось незабываемое путешествие на поезде.

