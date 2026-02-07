Выборгский крендель - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали.
18 историй о том, что новая работа — это всегда лотерея
Поиск работы часто напоминает аттракцион с завязанными глазами: вы можете вытянуть счастливый билет в виде идеального офиса, где вас будут насильно выгонять домой в шесть вечера, а можете на первом же собеседовании наткнуться на бывшего мужа или «старого ухажера» с очень специфическим чувством юмора. Мы собрали истории о людях, для которых запись в трудовой книжке обернулась бесценным запасом анекдотов на всю оставшуюся жизнь.
- Увидела приличную вакансию, решила рискнуть. Собеседование шикарное! И вот повели меня в кабинет директора, а там мой старый ухажер! Я от него бегала, как от огня. Он смотрит на меня с победной ухмылкой и выдает: «Так, дорогуша. С сегодняшнего дня ты будешь мне отвечать на любые сообщения в любое время суток. Один пропуск — и сразу увольнение». Я молча кивнула, просто чтобы поскорее выйти оттуда и не устраивать сцену. Но, конечно, уже за дверью покрутила пальцем у виска и сразу отказалась от этого «заманчивого» предложения. Потом подружкам рассказала, весь вечер смеялись, кто бы мог подумать, что так совпадет.
- Работала 3-й день помощником бухгалтера. Подходит какая-то мадама и агрессивно выпаливает: «Быстро собирай вещи и вали отсюда!» Опешила, спросила у начальника, что это такое. А он не моргнув глазом выдал, мол, не обращай внимания. Позже эта женщина подошла с еще более грубыми заявлениями, мол, не поняла что ли? Собирайся и вали! Эта тетенька оказалась женой начальника, которая просто не приемлет никаких молодых девушек рядом с мужем. © Выборгский крендель / ADME
- Решила подзаработать и устроиться консультантом. Пошла на собеседование и как же я обалдела! Предложили мне оклад 15 тысяч, а потом спросили: «А вы уйдете, если окажется, что зарплата еще меньше?» Вы серьезно?! © Подслушано / Ideer
- Позвали меня на работу одну. Условия отличные, зарплата тоже хорошая, хотя и на прежней работе все было неплохо. Но нет же, надо мне было повестись на красивые рассказы. Уволилась и пошла на новое место. Вот только отработала я там всего 3 дня и уволилась. Среди всех тех хороших моментов затаилась еще одна правда, которую руководители от меня скрыли. На новой работе нет отпусков, больничных, часто приходится работать по выходным. Как сказал руководитель: «Так это же мелочи! Главнее остальные условия труда, а они вполне перекрывают все минусы!» Ага, конечно. И вот сижу я довольная, без работы, с ипотекой, но почему-то счастливая. © Рабочие истории / VK
- Наученный горьким опытом на предыдущих местах работы, я придумал лайфхак. Когда в очередной раз уволился, то купил новый телефон с новой симкой специально для работы. На собеседованиях оставлял именно его. Устроился на работу и всем давал этот номер. Включал телефон утром, когда из дома выходил на работу, и выключал вечером, когда вставал с рабочего кресла. Поэтому никаких звонков в выходные с просьбой выйти, никаких звонков с просьбой вернуться, когда уже доехал до дома. © Подслушано / Ideer
Лайфхак с телефоном очень правильный! Я тоже так делаю. Одна симка - рабочая, а другая - личная. Причем разных операторов.
- Пошел на собеседование. Выяснилось, что вакансия совсем не та, которую я себе представлял, а меня знакомый порекомендовал. Работа была выше моих возможностей. На собеседовании я открытым текстом об этом сказал: «Честно сказать, я не подхожу вам!» На меня посмотрели и сказали: «А если мы решим иначе, то вы согласитесь работать?» Я сказал, что соглашусь. И меня взяли! В итоге я потратил кучу времени, чтобы наладить всю работу. Каким-то образом мне удалось справиться с той ответственностью, что возлагалась на меня. Но только сейчас я понял, что эта работа изменила мою судьбу. © _The_Room / Reddit
- Работал в крупной страховой компании, где начальников больше, чем подчиненных. Эти начальники активно боролись со здравым смыслом, поэтому мне пришлось менять место работы. Разместил резюме. Позвонили из компании и предложили вакансию, связанную с продажами по телефону. Культурно объяснил сотруднице, что продажи не интересуют, потому что от людей немного устал, на этом попрощались. Спустя два дня перезвонила сотрудница и сообщила: «Ваше резюме очень интересно руководителю, и мы готовы предложить вам массу других вакансий. Приезжайте на собеседование». Я согласился и приехал. Зашли в просторный кабинет и начали общение с руководителем. Он тут же предложила продажи. Я еще раз обратил внимание на то, что продажи меня не интересуют, и что приехал я на обещанные «другие» вакансии. Руководитель удивленно на меня посмотрела и сообщила, что у них сейчас только одна вакансия — продажи. В итоге мы еще немного поговорили, и меня попросили подождать за дверью одну минуту, пока начальница отдела что-то решит. Но даже спустя 15 минут никто из кабинета руководителя не вышел. Ушел. Зря потратили и мое, и свое время. © LizniRozetku / Pikabu
- У меня была творческая работа, в которой я был профессионалом, и многие сотрудники спрашивали моего совета. Однако зарплата была так себе. Я плюнул на все и устроился по технической специальности. Но зарплата выросла более чем вдвое. В итоге в 47 лет я превратился из «старого мудреца» в маленькой фирме в новичка из большой многонациональной корпорации всего за одну ночь. Мне потребовалось около 2 лет, чтобы перестать переживать по этому поводу. Но теперь у меня еще выше зарплата и даже есть перспектива повышения. Выйти из своей зоны комфорта было правильным решением. Хотя много раз у меня опускались руки. © bkfabrication / Reddit
- Надоело упахиваться и получать копейки — решила сменить работу! В одном месте условия понравились. Прошла первый этап отбора. Далее захожу в кабинет начальника и... хоба! Бывший муж! Рассталась с ним не очень хорошо. Посмотрел на меня и говорит: «Ольга Викторовна, готов принять вас, если вы мне пообещаете относиться к работе с такой же серьезностью и рвением, как отсуживали у меня имущество при разводе». Я сказала, что подумаю и ушла. Но сама понимаю, что рядом с ним работать не смогу спокойно, ведь я тогда действительно перегнула палку. Даже стыдно немного.
- Полгода назад устроилась на новую работу, но иногда складывается такое впечатление, что в турецкий сериал попала. Зато на работу иду каждый день с желанием и интересом. Как только устроилась, сразу мне коллега приглянулся, который за соседним столом сидит. Но дальше симпатии не дошло — только хихикали в рабочих стенах. Последние 2 месяца начальник отдела проявляет знаки внимания, я их принимаю, но пока в раздумьях. А последние 2 недели с генеральным директором работаем над одним проектом, и он теперь оказывает знаки внимания. И вот я уже не знаю, кого выбрать. Санта-Барбара, не иначе. © Рабочие истории / VK
- Во время собеседования на новую работу в кабинет зашел мужчина старше меня на несколько лет. Я в тот же момент поймала его взгляд и подумала о том, какой он классный. Но кто же знал, что он окажется моим начальником, за которым я, все бросив, уйду в другую компанию. Два года уже прошло, но от него ни намека на что-то личное — женат. А у меня коленки от него до сих пор подкашиваются. © Подслушано / Ideer
Про даму из "турецкого сериала". Может, мужчины были просто внимательны и вежливы к даме, а она вообразила себе что-то необыкновенное. Такое уже видела. Со мной тоже подобное было. Так как я с людьми обычно (бывают редчайшие исключения) вежливо общаюсь, некоторые полагали, что я испытываю к ним особые чувства. Таким образом все алкоголики маленького роста были моими поклонниками, пока я не уехала из страны.
- Работал в компании, где приходилось мотаться по городу и обновлять клиентам программу. Перспективы никакой, но как-то надо было жить. Начал смотреть объявления с вакансиями. Сходил на одно собеседование, но не подошли друг другу. Через пару дней звонит мой руководитель Алла и радостно сообщает: «У тебя сегодня последний рабочий день. Завтра ты безработный уже. Пиши по собственному». Оказалось, она как-то узнала, что я на собеседование ходил. © xumuk032 / Pikabu
- Я работал в консалтинговой фирме и постоянно находился в разъездах. Решили с девушкой пожениться. Перед свадьбой договорился с руководством, что хотел бы взять отпуск. Мне дали добро как устно, так и письменно. Но не успел я сыграть свадьбу, как меня начали дергать, чтобы поскорее начать работать. Хотя были люди, которые вполне себе могли подменить меня. В итоге я закончил все рабочие дела и написал заявление «по собственному». Разумеется, я не забыл упомянуть, что не могу работать с человеком, который не уважает сотрудников и договоренности. Прикол в том, что он так и не понял, в чем была его вина. © Unknown author / Quora
- Патологически ненавижу общение. К нынешнему коллективу привыкала месяца три. Сейчас хочу сменить работу, а везде нужны «общительные и коммуникабельные менеджеры по продажам» или операторы. Пошла на собеседование, а мне говорят: «Вы какая-то молчаливая! Как вы с клиентом и коллективом в офисе общаться собираетесь?» Как это понимать? Я же неглупая, кое-что умею. Но обидно осознавать, что «не болтливость» — это новое клеймо. © Подслушано / Ideer
- Полгода назад устроился на новую работу. Коллектив мне понравился. Хотя я и сам по себе неконфликтный, вежливый, скандалить вообще не могу. Вот и коллеги мои такие же. Но, как показала практика, они хитрее меня. Пару месяцев назад стал замечать, как меня пытаются сделать крайним в тех делах, которых я косвенно касался. Теперь я стал тем самым злюкой и занудой, который отказывает в помощи, отвечает сухо, пишет тирады руководству по необходимости. Ко мне перестали обращаться за помощью, но ничего, переживу. Я понял, что в этом коллективе быть хорошим нельзя, иначе всегда будешь крайним, а зачем мне это? Лучше буду плохим. © Рабочие истории / VK
- Мне до сих пор иногда звонит начальник с первой работы, на которую я так и не устроился. Звонит и орет: «Ты почему не на работе? Я тебе выходной не давал!». А ведь прошло уже 23 года, а он все не угомонится. © AndrussKopatych / Pikabu
Начальнику, который 23 года орет, что не давал сотруднику выходной следует или познакомится с людьми, которые реально у него работают, а не звонить по списку (что я подозреваю), после чего уволить HR менеджера, или провериться у психиатра относительно провалов в памяти.
- Почти год назад вышла на новую работу. И никак не могу привыкнуть к текущим условиям — они идеальные! Здесь не разрешают оставаться сверхурочно. Только на часах 18:00, и нас сразу гонят с работы. Начальник лично проверяет наличие кофе и чая в столовой. Оплачивают нам сотовую связь, так как приходится иногда совершать звонки по работе. Зарплата всегда в срок, ни разу не было задержек. Теперь мне действительно страшно потерять работу. Впервые такое. © Рабочие истории / VK
- Полгода назад я бросила работу в банке и пошла исполнять свою мечту — быть фотографом. Училась 4 месяца, проходила различные курсы и вот уже как 2 месяца практикую новую профессию. Каждый раз, когда читаю восторженные отзывы людей, я прям кайфую! А особенно когда мне звонят, записываются на фотосессию и говорят, что меня посоветовал какой-то человек — это вдвойне приятно. Окружающие кричали, что я дурочка, ведь такую перспективу меняю на фотографа. А я ни разу не пожалела, что диплом положила на дальнюю полочку. © Рабочие истории / VK
В конечном счете, любая работа — это прежде всего люди и те невероятные ситуации, в которые они нас втягивают. Делитесь своими историями в комментариях!
