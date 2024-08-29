19 трудяг, у которых не работа, а стендап какой-то

Кто-то ходит на работу по любви, кто-то — ради денег, но все одинаково проводят на ней целую уйму времени. В итоге ты умудряешься быть в курсе всех нюансов протекающей беременности коллеги и того, что та самая вредная клиентка развелась. А порой работа подкидывает такие истории, что хоть на стендапе рассказывай.