"В конце отпить глоток" . Если ей норм ,не брезгует - пусть глотает.
Конечно, полный капец! (sorry!)
У сына однокурсник постоянно "стреляет " сигареты у пацанов , просит оплатит проезд ( потом отдам) , 5-10 манат и т.д.
Хотя родители работают , сам работает, но живёт под девизом *Копейка рубль бережёт* .
Я не удивлюсь , если по окончании института он купит себе хорошую машину , но такое попрошайство реально бесит .
19 трудяг, у которых не работа, а стендап какой-то
Кто-то ходит на работу по любви, кто-то — ради денег, но все одинаково проводят на ней целую уйму времени. В итоге ты умудряешься быть в курсе всех нюансов протекающей беременности коллеги и того, что та самая вредная клиентка развелась. А порой работа подкидывает такие истории, что хоть на стендапе рассказывай.
- На очередном тимбилдинговом мероприятии я в восхищении толкнула Олю:
— Смотри, как Никита круто выступил!
— Угу, дома ему передам.
— Дома? Так вы вместе?
— Ну да, лет пять уже женаты.
— Но на работе по вам и не скажешь: приходите в разное время, не разговариваете, на обед ходите не вместе.
— Света! Я с ним сплю, я с ним завтракаю, я с ним ужинаю. Могу я хоть пообедать самостоятельно?! © MadTillDead / Pikabu
- Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью «ППП». Стала размышлять, что бы это значило. Платежные поручения подписать? Просрочившие платежи партнеры? Плюшевые пудели в продаже? Спросила.
— О-о-о, это очень важна папка. Благодаря ей я избегаю большого геморроя в некоторых задачах.
— Хорошо, а значит-то что?
— Пускай пока полежит. © MadTillDead / Pikabu
- Мне 23, юная и зеленая, работала как ишак. И вот долгожданный отпуск. Тут внезапно вызывает начальница и требует писать заявление, что в отпуск я не пойду. Мол, работать некому. Психанула, написала заявление на увольнение. А начальница на моих глазах вдруг резко его порвала и швырнула. А я продолжила работать сквозь слезы, даже случайно заняла второе место по продажам и получила премию. Спустя месяца 2-3 перевелась в центральный офис в другой город. Работа была интересная, новые навыки, зарплата больше и никаких клиентов. Не бывает худа без добра. © Оперный театр / ADME
- Работаю в техподдержке интернет-провайдера. На днях получил забавный звонок от какой-то пожилой женщины. Звонит мне и спрашивает: «Подскажите, как подсоединить без проводов ноутбук к телевизору, чтобы фильмы посмотреть?» Я начал перебирать все возможные варианты в голове, а затем спросил у нее, какая вообще модель телевизора. Ее следующие слова сразу ответили на все наши вопросы: «Рассвет». © Палата 6 / VK
- На работе начальник очень долго оказывал знаки внимания, постоянно говорил, что у меня красивые ножки. Мне надоело это слушать, я решила избавиться от его ухаживаний. Две недели терпела, не брила ноги и пришла на работу в короткой юбке и реальной «щетинкой» на ногах. Я думала, что это его отпугнет, но он заявил, что так даже лучше. Хоть работу меняй. © Палата 6 / VK
- Не так давно я начала стажироваться в одной из городских аптек. Сама учусь на втором курсе в медицинском, так что мне полезно получать опыт и практику. Забавных покупателей в нашей аптеке бывает много. Вот на днях приходил один мужчина, вроде нормальный с виду, но как заговорит: «Девушка, дайте мне белых таблеток!» Я не поняла, но спокойно ответила: «У нас таких много, вы уточняйте, пожалуйста!» Он мне говорит: «Мне одну, пожалуйста!» Хорошо, что со мной на смене был фармацевт, который знает этого мужика... © Палата 6 / VK
- Меня спросили: «Сколько у тебя детей?», а я ответила: «29». Главное, что спрашивали про своих детей... Я учитель, я заработалась. © Палата 6 / VK
- Недавно на работе подслушала весьма забавный разговор. Сидит наша бухгалтерша, женщина в возрасте, которая дольше всех работает у нас в компании. К ней с кофейком в чашке подходит начальник и с аккуратной улыбкой на лице спрашивает: «Жанночка, вы проработали у меня в компании больше 10 лет, но за все это время так и не попросили повышения зарплаты. Что вы тут такое темное проворачиваете?» В тот же день ее уволили. © Палата 6 / VK
- Недавно к нам на работу приходил собеседоваться парень, и я прямо удивилась тому, как горели его глаза. Видимо, очень хотел получить эту работу, да и нам он, по сути, подходил. Пообщались, он задавал много вопросов, договорились, что может начать с понедельника. Вот только в понедельник он не вышел, на звонки не отвечал. К пятнице объявился. Написал, что ему расхотелось работать, а вместо этого появилось желание поваляться с ноутбуком и мороженым. Понимаю, как никто другой, и вообще не осуждаю. © Палата 6 / VK
- У меня была коллега, неплохо общались. И каждый раз, когда приходили на обед в столовую, я брала себе стакан сока, а она все время просила у меня в конце отпить глоток. Мол, зачем ей покупать, она весь стакан не выпьет, а глоток можно и у меня хлебнуть. Бесило жестко. © Мариша сПарижа / ADME
- Лет восемь назад работала я в небольшом рекламном агентстве. Среди коллег был дизайнер Миша, который мылся исключительно в офисном туалете. Мотивировал тем, что живет в общаге и брезгует пользоваться тамошним душем, потому что «гадюшник». На его рабочем кресле всегда висело влажное махровое полотенце жуткой расцветки. И да, стирал он тоже в офисе. А потом без малейшего стеснения сушил свое бельишко и носочки на ближайшей батарее, на всеобщем обозрении. И очень бывал возмущен, когда директор заставлял его все это убрать, потому что клиенты, мягко говоря, удивляются. «Не высохло же ничего, — бурчал он, — запах неприятный теперь будет». © Luanna Kira / ADME
- Как-то подходит главбух и говорит, мол, иди отремонтируй ксерокс. Я:
— А ничего, что я начальник группы программистов, а инженера-электромеханика вы уволили?
— Ничего не знаю — ты программист, ты и ремонтируй.
Я показал ей диплом, где написано: «Системотехник». И добавил, что я, конечно, могу попробовать, но 99%, что им придется покупать новый ксерокс. Обиделась. © Винни Пух / ADME
- Коллега рассказывал, как его приятель, пусть будет Дмитрий, работая в IT-отделе налоговой инспекции, получил хорошее предложение от крупной компании. На всякий никому не стал об этом рассказывать. Когда написал заявление на увольнение, его вызвал к себе зам налоговой инспекции, который курировал отдел, и сказал ему человеческим голосом: «Скажи, Дмитрий, куда ты уходишь? Ведь столько лет вместе работали. Может, и я сферу деятельности поменяю. Да, не бойся, я только для себя узнаю». Дима и рассказал ему про эту компанию. Попрощались, Дмитрий уволился и пришел на новое место работы, а там от ворот поворот: «Мы не хотим иметь неприятностей с налоговой, нам зам звонил и предупредил, что неприятности-то точно будут, если мы тебя возьмем». Так и остался Дмитрий у разбитого корыта. Слабым утешением ему был тот факт, что через полгода этого зама сняли с должности, где-то он там накосячил. © PolAnd1234 / Pikabu
- Была ситуация, когда на почте работала. Как раз только ввели двухтысячные купюры. День выплаты пенсии, около часа до закрытия, толпа народу, нас на смене двое, все в мыле. Подходит девушка на получение перевода, сумма около 15 тысяч была, и я начинаю купюры по 2 тысячи считать ей как тысячные. И вот я ей уже почти отдала деньги, но меня отвлек другой клиент с каким-то вопросом. Я начала по новой деньги считать, и тут до меня дошло, что купюры-то не те. Поменяла их на тысячные, и тут эта девушка резко поворачивается к клиенту, который меня отвлек, и начинает орать, мол, он такой-сякой, все испортил, не мог подождать. Вот так случайный покупатель спас меня от недостачи размером почти с мою месячную зарплату. © fantik138 / Pikabu
- Завела себе привычку раз в месяц заходить на сайт с поиском работы. Смотрю, какие зарплаты по моему профилю, какие вообще компании есть, что предлагают. Держу резюме актуальным, но в поиске не поднимаю, да и в целом скрыто от всех оно. А я несколько месяцев назад сменила работу, в общем и целом все устраивает. И вот захожу в выходной посмотреть рынок и вижу вакансию. Я подхожу под требования, зарплата на 50% больше моей. Работу менять в ближайших планах нет, но 50% свою роль сыграли, я откликнулась. И буквально во вторник звонит мне кадровик и такая, мол, ай-яй-яй, вижу твой отклик. Я сначала даже не поняла о чем речь, какой отклик, почему она видит там что-то. Оказалось, что это второе юридическое лицо компании, вакансия вообще липовая. Короче, я откликнулась в свою же компанию. Неудобно вышло, это факт. Я честно ей сказала, что как бы там больше денег. Конечно же, руководство сразу в курсе, ловлю косые взгляды. Но, блин, что за новая культура такая пошла, что смотреть «налево» запрещено? Это же рынок. Как вы ищете кадры, так и мы ищем компании с лучшими условиями. © oksana1050 / Pikabu
- Пришел начальник и заявил, мол, как «нехорошо», что я иду в уборную сразу по приходу на работу. Видите ли, нужно сначала хоть немного поработать. Ответил, что пусть сделают какое-то специальное распоряжение, а я под ним распишусь. Не сделали, конечно. И вот он снова приходит и заявляет, что я как-то слишком много времени провожу в туалете. Я уже в ярости: «Кто-то следит за моими походами в туалет? Сделайте письменное распоряжение, распишите график возможных посещений уборной и скажите, кому отчитываться об этих посещениях». Ничего не сделали, конечно. © teahman / Reddit
- Пришла девочка из соседнего кабинета и сказала: «У коллеги день рождения. Она принесла торт, а вам надо скинуться на подарок». Ну ок, собрали деньги. Ближе к вечеру спросили ту девочку, когда же идти к ним на чай. Она заявила: «А мы торт уже съели». И тут же не моргнув глазом продолжила: «Но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив.» Мы аж в ступоре, находчивые они, однако. © Палата 6 / VK
- Был коллега, который нос в мою еду любил совать. А я принесла пасту с белыми грибами и сливками. И вот он залетает, мол, а что это у тебя такое красивое. Ложку хвать, жует — и вдруг меняется в лице: «Это грибы?!» Пулей вылетает из кабинета в туалет. Грибы он не ест, оказывается. © la / ADME
- Устроилась к нам в библиотеку одна барышня. Я уж не знаю, где ее наша начальница нашла, но барышня была выпускницей филфака и ожидалась грамотной. На деле оказалось все наоборот: распугала читателей, качалась на стуле и упала, поручили наклеить карманы на новые поступления — все было в клее. На четвертый день просто не вышла. Через три дня дозвонились до семьи. Бабушка ответила: «Наша Настенька не достойна работать у вас». © Geriknas / ADME
А вот еще несколько человек, у которых что ни трудодень — то приключение:
Комментарии
"В конце отпить глоток" . Если ей норм ,не брезгует - пусть глотает.