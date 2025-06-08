Можно звать ребёнка Лёвушка, Лёвчик, Лёвик, Лёка и проч. Но как героя мультика Симба, надо же так додуматься.
Ну и расставаться с парнем из-за имени виртуального ребёнка - глупо. Если всё в парне устраивало, то расставаться из-за такой причины не стоило. Сейчас он упираеться рогом, а когда дитя появится, может совсем по-другому себя вести. И вообще, может быть мальчик родится. Не понимаю некоторых женщин, которые считают что исключительное право давать ребёнку имя только их привилегия. Мол, я рожала, я и назову, как я хочу!
17 занимательных историй, в которых люди оказались из-за имен и фамилий
Жизнь любит подкидывать сюрпризы, и иногда они прячутся в самом неожиданном месте — в документах. Невинные на первый взгляд имена и фамилии могут сыграть злую шутку при знакомстве, в офисе или даже в аэропорту. Кто-то краснеет, кто-то отшучивается, а кто-то навсегда запоминает день, когда его имя стало поводом для всеобщего веселья.
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- Рассталась с парнем после двух лет отношений. Все вокруг спрашивают: «Что случилось? Вы же идеальная пара!» А мы поругались жутко из-за имени для гипотетического ребенка. Он настаивал, что если будет девочка, то нужно назвать ее в честь прабабушки — Матреной. А я вот вообще не представляла, как буду звать дочку Матреной. Извините, но нет. Для кого-то мелочь, а для меня принцип. Я категорически отказалась, а он говорил, что у них это традиция в семье: правнучку в честь прабабушки называть, и по-другому быть не может. Ну вот теперь пусть Матрену свою ищет сам. © Не все поймут / VK
- Защищает знакомая диплом — автоматизация базы данных институтской книжной лавки. Завкафедрой придирается: «А вот поищите в вашей базе мои методички!». И тут вся комиссия сползает со стульев от смеха. Девочка вбивает его фамилию и радостно выдает: «Есть! Вот, пожалуйста, есть тут ваша книга — Попов, „Радости гарема“!» Завкафедрой краснеет, бледнеет и пытается объяснить, что это однофамилец. Диплом героиня защитила на отлично. © adedas / Pikabu
- Гуляем с ребенком. И тут слышу, женщина зовет: «Симба, мой мальчик, иди сюда!» Ну, думаю, собака. И тут к женщине подбегает пацан. Не могу сдержаться, тихонько угораю. Мама на меня косится и выдает: «Ну, а как мне его еще звать, если он — Лев Львович?». © Не все поймут / VK
Можно звать ребёнка Лёвушка, Лёвчик, Лёвик, Лёка и проч. Но как героя мультика Симба, надо же так додуматься.
- Мой папа — простой деревенский работяга, водитель БелАЗа. Руки золотые по части ремонта техники, но никаких высоких должностей не урвал. Фамилия у нас достаточно редкая в данном регионе. А в областном центре работал полный тезка моего отца. Только лет на 10 помоложе, но уже обличенный чинами — большая шишка в энергетике.
А я — айтишник средней опытности, перебиваюсь подработками по разным конторкам. И вот, выполнял один заказ. Первая часть готова, и тут они начинают тянуть с оплатой. Но вдруг звонят сами:
— Такой-то тебе кто?
— Папа.
— Мы тут в тендере участвуем. Он — председатель закупочной комиссии. Ты бы не мог бы нам посодействовать?
Ошибка была очевидна.
Я ответил:
— Я в папины дела не вмешиваюсь.
Что приятно, в тот же вечер полностью рассчитались за мою работу. © smykka / Pikabu
- Был у нас один старый препод, который постоянно меня путал с однофамильцем, которого я вообще не знаю. Когда мы с ним встречались в коридоре или на улице, он постоянно говорил что-нибудь в духе: «Иванов, возьмись за ум, ты почему мою пару прогулял?» или «Иванов, ты когда курсовик сдашь? Я тебя к экзамену не допущу». И мне постоянно приходилось напоминать, что я не тот Иванов, и у меня с учебой все нормально. Но потом мне это надоело, я просто кивал головой и обещал, что исправлюсь.
Пришло время экзамена. Я быстренько ответил на билет и пошел сдавать. Препод при мне начал проверять ответы.
— Иванов, ты не мог сам ответить на эти вопросы. Наверное, списал.
— Нет, я просто готовился.
— Не верю, давай-ка я тебя устно поспрашиваю.
Начинает задавать вопросы, я на все отвечаю.
Препод: «Иванов, так ты же все знаешь. Так почему ты все это время дураком притворялся?»
Что ему ответить, так и не придумал. © krik1989 / Pikabu
Моя мама была однофамилицей с одной дамой из аппарата президента. И вот как-то раз посетила эта дама наш город. А моя мама в это время пыталась пробить себе путёвку в санаторий. Когда главврач услышала мамину фамилию, сразу спросила не родственница ли та высокопоставленная особа маме. Мамочка моя сообразила что это шанс получить долгожданную путёвку и скромно так ответила что да, мы дальние родственники, но никогда этого не афишируем. И врачиха выписала всё-таки маме путёвку.
- Пришли мы как-то с мамой в поликлинику. Ей регистратор говорит: «А у нас тут в базе ваша полная тезка есть! На что моя мама радостно спрашивает: «Правда? А как ее зовут?». Мы с регистраторшей сначала растерялись, а до мамы далеко не сразу дошло, пришлось объяснять. © Albespa / Pikabu
- В 2016 году мы заключали договор на обслуживание крупного объекта, выезжали я, мой компаньон и начальник монтажного участка. Компаньон Андрей Павлович, начальник участка Андрей Николаевич. На объекте нас ждали главный инженер Андрей Николаевич и его зам Андрей Петрович. Переговоры поначалу вел я один и остальные участники знакомы не были. Мужики все примерно одного возраста и общаемся обычно просто по имени, без отчеств. В общем, процедура знакомства выглядела очень смешно. © vovkinsyn / Pikabu
- Работаю в крупном ритейле. Прошлым летом уволился один из замов. Начала искать себе заместителя. Нашла девочку, которая в тот момент проходила стажировку на эту должность. Решила рискнуть и взять ее, и ни капли не пожалела. Но самое интересное, вот какие у нас с ней совпадения: имя и отчество, фамилия на одну и ту же букву, год рождения, обе родились 17 числа. И даже дочерей наших зовут одинаково! Вот так и работаем теперь. Правда, по характеру мы совсем разные, но работе это не мешает. © YanaSarapijj / Pikabu
У меня конечно же полно тёзок и однофамилиц. Но такого отчества как у меня и брата вряд-ли у кого встретишь. У моего отца очень необычное имя. Его родители дали ему имя - фамилию французского революционера.
- Работаю в агентстве недвижимости. Недавно заходит наш менеджер, я занимаюсь бумагами, скоро сдавать месячный отчет, пытаюсь все собрать в кучу. Он стоит в пороге и такой: «Кхм-кхм». Я, не поднимая головы: «Андрей, чего там?» Он удивленным голосом: «Ну как это чего? Мы вот пришли, а ты на нас даже не смотришь!» Я, не менее удивленным голосом: «Кто — мы?» Андрей: «Я и Слон!» Тут я уж подняла глаза. Нам и так то ребенка, то кошку оставляют в офисе, пока выезжают на просмотр квартиры. Думаю — ну все, докатились, уже слона на передержку привели. А это, оказывается, клиент наш. Он квартиру покупает в области, приехал оформлять договор. Фамилия у него — Слон. © Рабочие истории / VK
- Подходит ко мне в понедельник одна коллега и радостно заявляет: «Мы с тобой теперь тезки!» Я уточняю: «Ты теперь тоже Игорь?» Она минуту стояла с открытым ртом и не знала, что ответить. А дело в том, что она на выходных вышла замуж за моего однофамильца. И мы стали с ней однофамильцами, но никак не тезками. © igor.r / Pikabu
- В школьные годы носила очки. В один день так торопилась в школу, что забыла закинуть их в сумку. После учебы топаю домой и слышу, как кто-то кричит мое имя. Я резко сменила курс в ту сторону. Та девчонка бежит мне навстречу. И я к ней бегу, размахивая руками. В точке нашего пересечения резко поняли, что незнакомы и не сбавляя шагу, разбежались, старательно сделав вид, что там впереди кто-то еще есть. Мой позорный слепой секрет. © Подслушано / Ideer
- Первая любовь. Сделала тату о том, что я — его. Он Александр. Тату на руке «Александрова». Глупо, конечно. По прошествии многих лет не приходится объяснять ничего, все думают, что это девичья фамилия. А муж знает, что я была дурындой. © Подслушано / Ideer
- У меня на работе есть однофамилец. Наша фамилия заканчивается на -ко, и это постоянно всех путает. Обычно дело ограничивается письмами по электронке и коробками, которые мы потом со смехом передаем друг другу. Правда, за несколько лет работы я ни разу его не видела, но мы точно не близнецы. А сегодня случилось то, чего я все это время ждала. Подходят ко мне разнорабочие и говорят:
— Покажите, где у вас тут оборудование. Мы ищем МФУ с вот таким номером.
— У меня такого нет.
— Ну как же, оно записано на «-ко». Вы «-ко»!
— А вас не смущает, что там написано Владимир, а я вроде как Светлана?
Рабочий смотрит на меня, на список, снова на меня и уходит, бурча что-то вроде: «Не разберешь». © MadTill**** / Pikabu
- Брата моей мамы с детства называли Волк — производное от имени Вова. Это прозвище так прицепилось, что я лет до 8 не знала его настоящее имя — он всегда для меня был дядя Волк. А у папы есть двоюродная сестра с такого же рода кликухой — Зайчик (по фамилии мужа — Зайцев). До свадьбы моих родителей они слышали друг о друге, но лично не были знакомы. Мама рассказывала, что на свадьбе, когда их представили друг другу, они драматично сказали: «Ну, здравствуй, Волк!». «Вот мы и встретились, Зайчик!». По рассказам это было максимально эпично — все родственники выпали со смеху. © Не все поймут / VK
- Мама поехала рожать в соседний город. И вот, приносят малыша — мама в шоке: «Это не мой! Не похож!» Медсестра в ответ: «Вашим именем подписан». А через пару дней приехал папа и только тогда выяснилось, что там же в это время рожала жена папиного двоюродного брата. Она — полная тезка моей мамы. И обе они родили в один день и обе — мальчиков. Но к счастью, совершенно разных по внешности. До этого женщины знакомы не были и о пребывании друг друга в одном роддоме не знали. А представьте, если бы малыши оказались похожими? © COLTA / Pikabu
- Бросила парня, ушла с головой в тусовки. В кафе ко мне подсел иностранец. Говорит: «Имя мое значит „Счастье“. Все девушки после меня быстро выходят замуж». Отшила его, но телефон дала. Звонит он мне через полтора месяца, а я ему выдаю: «Спасибо тебе, я сегодня вышла замуж!» Он был в шоке. А мне бывший предложение сделал. Я всегда хотела замуж и детей, а он пять лет никак не делал этот шаг, поэтому и разбежались. Поженились, уже шесть лет как муж и жена. © Подслушано / Ideer
- Работала я в библиотеке. Обзванивала должников, очередной: Денис, должен 9 книг. Берет трубку женщина. Прошу сдать книги. Женщина притихла, а потом удивленно: «Алена, это ты?» Я в недоумении — откуда она знает? А она продолжает: «Ален, ты чего? Родную мать не признала? Ты бы хоть фамилию Дениса-должника посмотрела!» Не смогла сдержать смех. Номер нашего домашнего телефона наизусть я не знала, ибо пользовались им крайне редко. После этого случая всегда проверяла фамилии должников, мало ли. © Рабочие истории / VK
А вот и еще несколько наших подборок с забавными историями и фото:
Комментарии
Ну не знать номер собственного домашнего телефона - это, конечно, феерично 🙈😅