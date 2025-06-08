17 занимательных историй, в которых люди оказались из-за имен и фамилий

Можно звать ребёнка Лёвушка, Лёвчик, Лёвик, Лёка и проч. Но как героя мультика Симба, надо же так додуматься.

Ну и расставаться с парнем из-за имени виртуального ребёнка - глупо. Если всё в парне устраивало, то расставаться из-за такой причины не стоило. Сейчас он упираеться рогом, а когда дитя появится, может совсем по-другому себя вести. И вообще, может быть мальчик родится. Не понимаю некоторых женщин, которые считают что исключительное право давать ребёнку имя только их привилегия. Мол, я рожала, я и назову, как я хочу!