15+ историй, после которых начинаешь верить в приколы судьбы

Возможно, все это и правда просто цепочка совпадений. А может, действительно есть кто-то, кто время от времени подкидывает нам маленькие комедийные сценки, чтобы мы улыбнулись. Как бы там ни было, остается только ловить такие моменты, как подарки судьбы.