15+ историй, после которых начинаешь верить в приколы судьбы

43 минуты назад

Поговаривают, что все в нашем мире взаимосвязано, и любая случайность — это чей-то хитро замаскированный план. Но иногда все выглядит настолько нелепо, что впору признать: кто-то там, наверху, откровенно развлекается и мастерски так троллит то ли нас, то ли саму реальность.

  • Вчера решила устроить мужу сюрприз — романтический ужин. Давненько я его так не баловала — все время работа, дела, усталость. Вот и подумала, пора добавить немного тепла в наш вечер. Готовлю, выкладываюсь на полную, чтобы все было идеально. И тут звонок в дверь. Открываю, а это муж с букетом цветов стоит. Говорит мне: «Еду я с работы и думаю, ведь давно своей любимой цветы не дарил». © СИТУАЦИЯ / VK
  • Случайно отправил сообщение какой-то девчонке в соцсетях. Сказал, что у нас есть общее хобби. Она ответила. Мы встретились, чтобы просто посмотреть друг на друга. Погуляли и на следующих выходных, вернулись ко мне и с тех пор она как будто никогда никуда и не уходила. Женаты уже много лет. © abqkat / Reddit
  • Все девушки как девушки, а я пришла на свидание с колбасой и хлебом — не успела поесть за рабочий день. Парень очень долго смеялся, когда в разгар романтического вечера я извинилась перед ним, достала колбасу с хлебом и принялась есть. Парень сказал, что я его покорила. © Подслушано / Ideer
  • Смотрел фильм на парковке, подошел какой-то бродяга: рассказал, как у него дела, как живется, что у него есть. Из жалости дал ему немного. На следующий день подходит снова и протягивает мне конверт со словами: «Дома откроешь», — и скрывается в темноте. В конверте был рисунок от руки обычным карандашом с изображением меня, сидящего в машине за просмотром фильма. Качество рисунка великолепное. Просто изумительное. Теперь стою каждый день по вечерам на этой парковке — хочу отблагодарить и помочь. Талант пропадает. © Подслушано / Ideer

«Мы с мужем откусили по кусочку, прежде чем отнести пиццу домой. Получилось вот такое сердечко»

  • Как-то в пятницу вечером ко мне в комнату в общежитии зашел приятель моего знакомого. Мы немного поговорили, и он ушел на какую-то вечеринку, оставив свою куртку. Несколько дней спустя я увидел его в здании нашего факультета в солнцезащитных очках. Остановил его, напомнил о куртке и спросил: «Зачем очки в помещении?» Он приподнял их, показав два фингала, и просто сказал: «Долгая история». Я сказал: «Звучит интересно, давай встретимся после занятий. Я принесу твою куртку, и ты расскажешь мне эту историю». Так 12 лет назад я встретил своего лучшего друга. © Fernis_ / Reddit
  • Однажды у меня дома начали появляться хомяки. Первый вылез из-под батареи. Я его поймал и посадил в клетку. А потом пришел еще один. Когда пришел третий, я решил отнести его в ближайший зоомагазин. Оказалось, что эти хомяки принадлежали соседскому мальчику. Они сбегали ко мне, а мальчик горько плакал. Его родители ходили покупать новых хомяков... в тот же зоомагазин, куда я их относил! Круговорот хомяков в мире! © СИТУАЦИЯ / VK
  • Зашла в переполненную маршрутку, взялась за вертикальный поручень. Маршрутка дернулась, и я, ухватившись за поручень покрепче, вырвала его. Испугалась, что будет скандал с водителем, и, чтобы никто не заметил, стала делать вид, что поручень остался на месте, и с невозмутимым видом крепко держала его рукой. Мне помогал мужик, который тоже крепко держал этот поручень. И я думала, какой понятливый и сердобольный. Но на остановке он взял поручень в руку и вынес за собой из маршрутки. Оказывается, это был карниз, который он вез и просто крепко его держал, чтобы я не упала. Я плакала. © Подслушано / Ideer

«Вот такую печеньку я получил сегодня»

Перевод: «В некоторых печеньях с предсказаниями нет никаких предсказаний»

  • Мой друг пригласил меня на вечеринку к своей девушке, чтобы посмотреть студенческий футбол. Я наткнулся на ее соседку по комнате на кухне. Представился, мы разговорились, и не успел я опомниться, как прошел уже целый час. Мы женаты шестнадцать лет. © fragilestories / Reddit
  • Я очень сильно поругалась с сестрой. Она сказала, что я ее не понимаю, и нам не о чем говорить. Припомнила мне все старые обиды, кинула трубку и перестала отвечать везде. Прошел месяц. Мне было плохо на душе, я ненавижу ссориться с родными. Понимала, что боюсь звонить, извиняться, вдруг она не захочет мириться. Поэтому решила прислать ей подарок. Нашла конфеты, которые она обожала в детстве, добавила в коробку несколько наших фотографий, чашку, похожую на ту, что она мне дарила. И еще положила два билета в кино. Подумала, если не захочет мириться, то сходит с кем-то другим. Отправила ей это все курьером. И тут раздался звонок от сестры. Позвонила узнать, как я, и предложила не обижаться друг на друга. Как чувствовала! Через час она получила коробку и была в шоке, как у нас работает синхронизация. © Не все поймут / VK
  • Когда я училась в первом классе, моя мама, странным образом перепутав время, отправила меня в школу в 4 утра. Была зима, темнота, народу никого. Я сразу и не поняла, что фигня какая-то происходит, еще и школа закрыта. Пошла домой обратно, и тут навстречу идет мужик. Я испугалась и через сугробы от него. Но мне кажется, что больше всего испугался он... Увидев маленькую девочку в 4 утра с портфелем. © Подслушано / Ideer

«Мы с моим профессором случайно надели одну и ту же одежду, только наоборот»

  • В браке была 11 лет. Честно говоря, единственное, что у нас получилось, — это мой сын. Через 4 дня после того, как мы официально расстались, мне стало так одиноко. Я решила пойти в кафе. Это был воскресный вечер. Я вошла и не хотела, чтобы меня беспокоили. Села рядом с каким-то парнем, чтобы почитать газету и поиграть в телефоне. Я заказываю, как обычно. Парень, сидевший рядом со мной, повернулся и сказал: «Необычный напиток для леди». Я обернулась и спросила: «Кто сказал, что я леди?» Я повернулась, чтобы разглядеть его. Оказалось, он был довольно симпатичным. Через пару часов разговора я спросила: «Может к тебе?» Он отвез меня домой. На следующее утро мы выпили кофе, и я ушла на работу. Я позвонила ему после того, как пришла на работу. Спросила, не хочет ли он пиццы и продолжения банкета. С тех пор мы не расставались. Через два дня после моего окончательного развода мы поженились. © Playteaux / Reddit
  • Перегорела розетка. Неделю просила парня вызвать мастера. Но он гордо решил все сделать сам. В итоге этот чудик перепутал проводки, и вся многоэтажка погрузилась во тьму аккурат в субботу вечером. Когда прибыл электрик, мы, чтобы не палиться, взяли и сделали вид, будто никого нет дома, и сидели так в темноте, боясь пошелохнуться, пока все не починили.
  • Родители — спортсмены. И волейболисты, и теннисисты, и походы, и сплавы, познакомились на лыжных гонках. А дочь, то есть я, неуклюжая до безобразия, обе ноги левых, хотя в секции с детства таскали. Но не мое! Они даже шутят, мол, может, в роддоме подменили. Вот вам и гены. © Подслушано / Ideer

Возможно, все это и правда просто цепочка совпадений. А может, действительно есть кто-то, кто время от времени подкидывает нам маленькие комедийные сценки, чтобы мы улыбнулись. Как бы там ни было, остается только ловить такие моменты, как подарки судьбы.

