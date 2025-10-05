Мастер просто ожидала, что вот это "окно" закроется постоянной клиенткой, а тут простой без денег. Непорядок!
19 историй, подтверждающих, что свой мастер для женщины ценнее всех бриллиантов мира
Говорят, лучшие друзья девушек — это бриллианты. Но каждая, кто хоть раз пережил неудачную стрижку, знает: на самом деле лучший друг — это ее любимый мастер. Практически у любой из нас есть свой спец по волосам или ногтям, которому она доверяет даже больше, чем себе. В этой статье мы собрали реальные истории, которые показывают: найти «своего человека» в бьюти-сфере порой ценнее, чем примерить на себя целую россыпь бриллиантов.
- В декрете. За полгода мне не позвонила ни подруга, ни сотрудницы, ни работодатель (когда я вышла на день и потом уже не вышла). Зато через два месяца мне позвонила мой мастер и аккуратно так спрашивает, все ли у меня хорошо. Так как раньше ходила каждые 1,5–2 недели, а тут пропала. Потому что я сказала на последнем приеме, что ребенок болеет. Вот она и справилась о моем здоровье, о ребенке, нужна ли помощь. Золотая девушка, ни к кому не хожу уже 8 лет, только к ней. © v.a.ya.n.a
- Как-то моей постоянной клиентке парень говорит: «Давай выберем тебе дизайн вместе», а она отвечает: «Нет смысла, мой мастер все равно сделает то, что сама себе задумала» © olha_veshko_nails
- Уже несколько лет я хожу к одному и тому же парикмахеру. Когда я впервые села в кресло, то доверия у меня не было, потому что это был мужчина. Однажды меня уже стриг мужчина и результатом я не была довольна, он совсем не понял, что именно я хочу. Однако уже после первой стрижки я поняла, что это мой мастер. Сколько всего он делал с моими волосами, и каждый раз я была в восторге. Недавно мой парикмахер переехал в другой город, меня это расстроило, но не остановило. Я, как преданная клиентка, езжу к нему раз в два месяца в другой город на стрижку. © Карамель / VK
- Моя мастер маникюра заболела, но я решила дождаться ее. Дома постоянно ною, что ногти очень отросли и неудобно. Парень такой: «Тю, ну сходи где-то в другом месте сделай, какая разница?» Какая разница? Это единственный человек, который не сделал мне ни одного пореза. Я на сто процентов уверена в стерильности всех инструментов, шикарная палитра цветов, качественные гели. Форма, которую мы добивались не один месяц. Ну и самое главное — это верность. Парень был в шоке, пока я продолжала. Говорит: «Ого, я не знал, что у вас там все так серьезно. Думал, вам просто мажут ногти чем-то да и все, все остальное время болтаете». © Карамель / VK
Попала в парикмахерскую, простая, ценник не завышен, стрижку делал мужчина. Так удачно и классно, даже чёлку, которую отращивала, аккуратно оформил. Взяли ровно столько, сколько было оговорено, не пытаясь втюхать доп.услуги. Есть, с чем сравнивать. Очень довольна.
- Знакомая рассказала историю, которая запомнилась надолго. Пришла она как-то в парикмахерскую, села в кресло и объясняет мастеру, как ее стричь: где побольше оставить, где поменьше, на каком уровне челку подрезать. Даже фото на смартфоне показала, какую стрижку она хочет. Мастер долго ее слушала, не перебивала, а когда женщина закончила свой монолог, заявила: «Запомните, женщина, вы можете хотеть какую угодно стрижку, а мастер стрижет так, как умеет!» © PolAnd1234 / Pikabu
- Я 10 лет красилась в блондинку. Как-то лет в 20 попробовала и понравилось: мой натуральный цвет казался скучным. Регулярно ходила в салон, обновляла окрашивание. Но пару месяцев назад случилось ужасное — мой салон с любимыми мастерами закрылся, наверное, обанкротились. Я побоялась идти к другим мастерам в непроверенное место и решила повременить. Пока думала, куда же пойти и кому доверить свои волосы, корни быстро отрастали. Дотянула до момента, когда натуральный цвет так отрос, что я вспомнила — он очень даже симпатично выглядит. В итоге перестала подвергать волосы пыткам и вернулась к истокам, как говорится. © Карамель / VK
На самом деле этот действительно так, есть разные виды стрижек, вроде каре, боб и тд. Если вы говорите, что-то свое неопределённое, то мастер подгонит ваш этот неопределённый набор под один из имеющихся видов.
- Уже 3 года хожу на маникюр в один и тот же салон. Привыкла к обстановке, к девочкам — прям мое место. Недавно записалась как обычно, прихожу, а мне говорят, что моя мастер заболела, но меня обслужит их новый сотрудник. Сотрудник, не сотрудница. Я прям опешила: это мужчина будет мне пилить ногти! Первые 10 минут я смотрела на него в лоб и не могла понять, что к чему. А потом расслабилась, мы разговорились. Оказалось, что у него есть жена, двое детей — девочка 13 лет и мальчик 7. Работал раньше на стройке, а потом жена забеременела и попросила помочь с ногтями — сама на пальцах ног накрасить не могла. Ему этот процесс понравился, сначала скрывал от всех, тайно проходил курсы и еще 11 лет совмещал с прежней работой. А потом плюнул на стереотипы и устроился в салон. Теперь он мой любимый мастер: аккуратно, стерильно, чисто! © Палата № 6 / VK
- Пока была в поисках своего мастера по волосам, во многих салонах наблюдала одну и ту же картину: каждый новый мастер сходу начинал обгаживать работу предыдущего. То стрижка несимметричная, то волосы непрофессионально покрашены, то волосы сожгли. И ладно бы действительно прическа была ужасная у клиентов, но нет — у них были красивые волосы. В результате поисков остановилась на приятной девушке, которая, в отличие от других мастеров, похвалила работу предыдущего коллеги и дала дельные советы по уходу. © Подслушано / Ideer
Когда про других злословят, ещё и без причины, то лишь сами себя этим унижают, а не людей. Можешь лучше, так сделай, смысл языком молоть.
- Своего мастера по эпиляции никогда не брошу. Даже в другую студию из-за нее ходить начала, когда она сменила место работы. А все потому, что у нас полный коннект. Работает аккуратно, отвлекает разговорами так, что даже не замечаешь боли, а главное — забываешь о стеснении. Плюс очень отзывчивая девушка. Однажды пришла к ней, рассказываю, что с ног сбилась, через пару дней свадьба лучшей подруги, а я не могу найти туфли, подходящие к платью. Так она мне говорит: «А какой у тебя размер ноги? Я в прошлом году купила классную пару босоножек, но так ни разу их и не надела, давай отдам тебе!»
- Я своему мастеру по маникюру описываю настроение и мероприятия или события, которые планируются, и она сама определяет, какой маникюр сделать. Цвет и дизайн всегда в точку. © olga280878gmail
- Мне было 28 лет, когда я нашел своего парикмахера. Сейчас мне 51, и с тех пор никто больше не трогал мои волосы. Теперь она одна из моих лучших подруг. © Pixelated_jpg / Reddit
- Уже три года я хожу к одному и тому же мастеру маникюра. Все удивляются, когда узнают, что это парень. Но это мой одногруппник. Когда я была на четвертом курсе, он решил пройти курсы маникюра. А я была его первой моделью. Конечно, маникюр тогда не понравился ни мне, ни ему, но он не сдавался. С годами у него появилось больше клиенток, он повышал квалификацию. С нуля, за три года, парень успел открыть свою студию, накопить базу клиенток и уже скоро сам будет проводить обучение для других. © Карамель / VK
- Мой мастер по волосам ушла в отпуск как раз тогда, когда у меня волосы уже два месяца без покраски и больше ждать невозможно. Она разрешила мне идти к другому мастеру, мол, не обижусь. А я не хочу. Я однолюб и не могу совершить такой гадкий поступок. © madinalingua
- Я нашла своего парикмахера еще в двадцать с небольшим. С подросткового возраста красила волосы в рыжий, а в универе решила сделать переход от рыжего к блонду. Записалась тогда в довольно модный салон в своем студгородке. Результат мне понравился, и я продолжила туда ходить. Когда мастер ушла в декрет, меня записали к другой. Вот эта «другая» и оказалась той самой — с тех пор я больше ни к кому не хожу. Тот салон уже закрылся, но она открыла свой собственный прямо в том же здании. С ней мне очень комфортно, будто встречаюсь со старой подругой — и это, по-моему, самое важное. © bluemeander22322 / Reddit
- Я сама стилист-парикмахер, недавно переехала в другой город, оставив десятки своих постоянных клиентов. Многие преданно ждут меня (я иногда приезжаю раз в месяц и работаю в своем городе), а некоторые даже приезжают ко мне сюда. В такие моменты хочется просто обнять их! © amrinovaaigul
- Эту историю рассказала мне мой мастер маникюра. Ходила к ней клиентка, и она никогда не выбирала себе цвет лака — доверяла выбор мастеру. Потом клиентка уехала, а месяцев через семь вернулась и рассказывает: «Представляешь, пришла я в салон, а мастер спрашивает: каким цветом красить будем? А я ей говорю: вы что, не знаете?» Конец. Мой мастер от смеха чуть со стула не упала. © annagalishnikova
- Вчера, в свои 22 года, я впервые сходила в парикмахерскую на стрижку. Дело в том, что моя мама — парикмахер на дому, и раньше я никогда не видела потребности идти к другому мастеру. Но месяц назад мама сломала руку, а мне очень хотелось изменить свой образ перед отпуском. И блин, изменила. Не знаю, откуда растут руки у местного парикмахера, но после моей просьбы об «аккуратном каре» я стала похожа на Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее». Я в шоке. Папа ржет, парень ржет. Только мама пыталась утешить и посочувствовать. Но в тот же день она сама купила мне три новых кепки. Жесть. © Карамель / VK
Которые делают "на отвали", почему не учатся делать хорошо, если хотят работать именно в этой сфере? Неужели набирается клиентская база из постоянных? Ведь от умения, зависит заработок.
- Я своего мастера выбрала уже 17 лет назад. Случайно попала к ней, стрижка понравилась, но при следующей записи попала к другому мастеру и поняла, насколько крутая была первая. С тех пор хожу только к ней. Она мне как человек импонирует, нравится, что все мои хотелки, касающиеся волос, исполняет — хоть под пацана, хоть челку, которая потом будет закручиваться, как у Буратино. Вот и сегодня она мне почти 25 см отрезала. © onoprienko_anastasi
- Пришла на ноготочки, но оказалось, что прямо накануне мой мастер заболела. Предложили другого. Делать нечего, уже ведь пришла. Подхожу к столу, а там парень! Ну ладно, сидим, он пилит мне ногти, молчим. И тут вдруг он буквально заныривает под стол. Я в непонятках, а он как чихнет! Затылком об стол ударился, поднялся весь раскрасневшийся. Я начинаю ржать, он тоже. Так и разговорились. Говорит, мол, не хотел чихать над столом, потому что там пыль от лака разлетелась бы. А я ему сказала, что это выглядело максимально странно. Маникюр, кстати, сделал идеальный. Так и хожу к нему, периодически вспоминаем тот случай, ржем.
Каждая история — это маленькое признание в любви своему мастеру. В них — благодарность, доверие и особая связь, которая дороже любых материальных вещей. Возможно, читая их, вы вспомнили парочку собственных историй? Расскажите их в комментариях.