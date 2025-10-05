19 историй, подтверждающих, что свой мастер для женщины ценнее всех бриллиантов мира

Говорят, лучшие друзья девушек — это бриллианты. Но каждая, кто хоть раз пережил неудачную стрижку, знает: на самом деле лучший друг — это ее любимый мастер. Практически у любой из нас есть свой спец по волосам или ногтям, которому она доверяет даже больше, чем себе. В этой статье мы собрали реальные истории, которые показывают: найти «своего человека» в бьюти-сфере порой ценнее, чем примерить на себя целую россыпь бриллиантов.