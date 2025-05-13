14 человек, которым попались такие соседи, что не заскучаешь

Даже если вы живете в частном доме и отгородились от мира высоченным забором, от соседей все равно не скрыться. Иногда встречаются такие уникумы, что хочется срочно паковать чемоданы и переехать на необитаемый остров. Эта подборка посвящена историям про чудаковатых соседей.