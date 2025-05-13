В источнике аффтор пишет что живёт нна 3 этаже, а когда он открыл дверь, дым был нна весь подъезд. Пожарные искали источник дыма. Все соседи всполошились. Тогда снизу сосед крикнул: " Да это у меня яичко пригорело ".
Бесит, когда редакторы Адме перевирают истории!
14 человек, которым попались такие соседи, что не заскучаешь
Даже если вы живете в частном доме и отгородились от мира высоченным забором, от соседей все равно не скрыться. Иногда встречаются такие уникумы, что хочется срочно паковать чемоданы и переехать на необитаемый остров. Эта подборка посвящена историям про чудаковатых соседей.
Некоторые изображения создал ИИ.
- Ранее утро. Сильный стук в дверь. Открываю — там все в дыму. Пожарный в форме спрашивает: «У вас ничего не горит?» Я проверил — все в норме. А дым-то сгущается. И тут соседушка мой спокойненько так: «Да это у меня яичница пригорела». Отбой. Бригада пожарных выходит из подъезда, садится в пожарную машину с мигалками и уезжает. Вот лежу, утро... если не доброе, то бодрое. © MaxiTatiana / Pikabu
В источнике аффтор пишет что живёт нна 3 этаже, а когда он открыл дверь, дым был нна весь подъезд. Пожарные искали источник дыма. Все соседи всполошились. Тогда снизу сосед крикнул: " Да это у меня яичко пригорело ".
- Снимали квартиру. Соседи достались отличные, вот только каждый вторник и субботу ровно в 22.30 у них начинался романтик. Включали одну и ту же музыку под это дело. И так восемь месяцев, пока мы на квартире жили. Все по расписанию, четкий график, как на заводе.
Никуда и спрятаться в моей квартире нельзя было от такой слышимости. Пришлось с детьми искать другое жилье: они начали взрослеть (5 лет). © Татьяна Блохина / Dzen
- У соседки в 23:40 начинала греметь музыка. Играло час. И мы никак не могли понять, что происходит. Соседка уходила на работу в 21 час и приходила в 6 утра. Дома точно никого не было. Мы уже думали, это мистика. Но случайно выяснили, что что к ней приходила сестра и, увидев новый музыкальный центр, пыталась разобраться в нем и понатыкала кнопочек. Она случайно выставила таймер на 23:40. А час, потому что кассета была на 60 минут. © С. П. / Dzen
- Соседи сверху типа спортсмены. Каждое утро дымс-блямс — ага, тренажер тягает! Стук-стук-стук — ясно, жена через скакалку прыгает. Тыдыщ! —о, это штанга! © Уголок дедушки Плюшкина / Dzen
Спрашивает Аксана у Наташи сколько раз они с мужем занимаются кексом. -Раз в недiлю! -Це гарно, а по будням ?
- Соседка из квартиры — неадекватная бабуля. Несколько раз в неделю строчит на нас жалобы участковому из серии, что мы льем молоко на ее окна. Бедняга сначала исправно приходил разбираться, потом плюнул. Она не поленилась, от руки написала объявления, что наша квартира страшные нарушители, а участковый наш пособник и прикрывает наши преступления своим бездействием. Рассовала эти объявления по всем почтовым ящикам нашего подъезда. © Елена Л. / Dzen
- У меня соседка через стенку решила зимой что-то красить в прихожей. А у нас одна общая стена, и та деревянная. Она покрасит в 5 утра и свалит на работу до вечера. А мне целый день дыши парами краски. Пришлось поговорить с ней — нецензурно. Только так поняла. © Игорь Игорь / Dzen
- Недавно у нас в домовом чате одна соседка устроила истерику: «Будьте бдительны, сейчас кто-то позвонил мне в дверь! Я никого не ждала, так перепугалась!» Мы давай ее расспрашивать, мол, кто приходил-то? На что она ответила: «Вы что? Я не подходила к двери! Страшно до ужаса, схватила детей, закрылась в ванной, сердце колотится... Кто может подойти и посмотреть, ушли ли?» © Мама Дорогая / ADME
- Поймала меня как-то очень вредная бабулька в подъезде. И давай втирать, мол, у меня в квартире топот, грохот стоит и тому подобное. А я в то время на работе целыми днями пропадала. В ответ я сделала страшные глаза и такая: «Вы тоже это все слышите?» Больше она ко мне не подходила. © avgalery / Pikabu
- На нас с мужем пожаловался сосед. Пришел часов в 8 вечера и давай предъявлять за то, что мы «не так живем». Прямо у порога рассказывать начал: «Ой, вы не могли бы фиолетовую лампу убрать? Она портит своим светом городскую среду, это неуважение к людям города! Одного вашего окна достаточно, чтобы испортить весь внешний вид дома!» Мы услышали мнение соседа, лампу выключили. Сегодня муж планирует установить какой-то типа «диско-шар», который всеми цветами радуги переливается. © Мамдаринка / VK
Про фиолетовую лампу не надоело писать? Уже пару лет ее обсуждаем
- Дело было летом, я занялась генеральной уборкой, но никак не могла достать до окон гостиной, хоть мы и живем на первом этаже, а снаружи мне страшно их мыть. Попросила своего мужа. Он пробурчал что-то, но помог. Моет, мимо проходит сосед и говорит: «Ой, не мужское это дело, Ванька, окна мыть!» Муж отвечает: «Меня за это на рыбалку с ночевкой отпускают!» Сосед с удивлением: «На рыбалку, да с ночевкой? Я своей за такое должен был бы все окна новые поставить!» © Мамдаринка / VK
- Как-то моя девушка пригласила к нам в гости соседку — посмотреть вместе телик. Та пришла с половиной буханки цельнозернового хлеба. Для меня до сих пор остается загадкой, о чем она в этот момент думала. © Eyespop4866 / Reddit
- Мои родители купили дом. Там на заднем дворе стояли старые ржавые качели. Папа их снес, чтобы разбить на этом месте огород. Так сосед позвонил в полицию и пожаловался на папу. Полицейским пришлось объяснять этому чудаку, что новые владельцы могут делать со своей собственностью все, что захотят. Сосед еще имел наглость сказать моему отцу, что он должен поделиться с ним урожаем в качестве компенсации. В итоге папа раздал лишние овощи всем соседям, кроме него. Ему очень нравилось проходить мимо их дома с пакетами помидоров, перца и кабачков. © Mary Fisher / Quora
Чудить могут не только соседи. Порой на жизненном пути встречаются такие кадры, что о них ничего адекватного в памяти потом и не всплывает. Вот парочка истории в тему:
- 12 неловких и курьезных историй о бывших, которых еще бы сто лет не видеть
- 12 историй о смелых подкатах, которые надолго останутся в памяти
Комментарии
Да, уж. Про соседей можно многотомник написать. Как про хороших, так и про таких как в статье.