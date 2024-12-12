20+ историй про нетривиальные имена, обладателям которых скучать некогда

Мода на нетривиальные имена привела к тому, что сейчас в одном классе можно встретить не 5 Леночек и трех Алешенек, а Лею, Николину, Добрыню или Эдгара. И в этом нет ничего плохого, ведь необычные имена не только позволяют человеку чувствовать себя особенным, но и становятся поводом для курьезных ситуаций.