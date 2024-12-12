20+ историй про нетривиальные имена, обладателям которых скучать некогда
Истории
10 часов назад
Мода на нетривиальные имена привела к тому, что сейчас в одном классе можно встретить не 5 Леночек и трех Алешенек, а Лею, Николину, Добрыню или Эдгара. И в этом нет ничего плохого, ведь необычные имена не только позволяют человеку чувствовать себя особенным, но и становятся поводом для курьезных ситуаций.
- У нас с мужем чуть до развода не дошло. Родился сын. Супруг сказал, что хочет назвать его в честь деда. Все бы ничего, но деда мужа звали Карп! Я решила все в шутку перевести, говорю ему: «А дочь потом Семгой назовем или Форелью?» Муж юмора не оценил, стоял на своем. Но, пока он был на работе, я пошла и записала сына Павлом — в честь другого деда мужа, тоже хорошего человека. И пришлось супругу смириться, ведь сына зовут в честь его деда, а остальное — мелочи.
- Есть у меня знакомая с необычным именем. Родилась она в 60-е в глубинке. Регистрировать в соседнее село отправился счастливый папаша. Мама девочки строго-настрого наказала ему записать дочь Евгенией. Он, пока шел, имя-то и забыл. Стоит, мнется. Потом видит — табличка с именем сотрудницы. Имя красивое, редкое! И назвал он дочь Калерия. Калерия Валерьевна Аверьянова. Ох, как жена ругалась! Ох, как они всей деревней язык ломали, пока до Леры не сократили! А взрослая уже Калерия Валерьевна очень своим именем гордится и радуется, что сотрудницу сельсовета звали не Мавра и не Домна.
- Подружка родила дочку в июле — назвала Юлей. Через пару лет у них еще одна дочка родилась в марте — Марта. В надежде родить сына она забеременела снова и родила Декабрину. И вот ей уже под 40, и в январе должен появиться на свет пацан. Спрашиваю: «Январем назовете?» А она мне так устало: «Да ну тебя! Назовем Ванечкой. Просто Ванечкой. Мне с детства это имя нравится!»
- Подруга рассказывала, что приехал к ее мужу по работе компаньон — то ли из Словении, то ли из Словакии — по имени Божедар. Вечером за ужином в ресторане он сказал, что хватит к нему так официально обращаться. Говорит: «Зовите меня проще — Боже». © Ekaterina Ruta-Zhukouskaia / ADME
- Моего отца звали Леонард Васильевич. Так один раз ему в паспорте написали «Леопард Васильевич»! © Наталия Зимина
- У нас в городе жил мужчина, звали его Джунгли. Сына назвал Маугли, а дочь Багирой. © Инга Харебова
- У меня знакомый есть. У него один сын — Корнилий, а второй — Терентий. А уменьшительно-ласкательно знаете как их называют? Корнилий и Терентий. © cfvgbhnjm / Pikabu
- Преподавательницей по сопромату в институте была невероятно стильная Искра Ивановна. Мы всегда любовались ею, и имя очень нравилось. © Санта Санта
- У нас во дворе жила девочка по имени Грация. Плотная, крупная, грубая. Даже из гимназии отчисляли в 1-м классе за поведение. Дети называли ее Грозация. © Anutovaya / Pikabu
- Муж работал на представительство словенской компании. Босса у моего супруга звали Любо. И вот как-то звонит мама. Спрашивает моего мужа, что-то ей нужно было. Я говорю: «Мам, он в ресторан ушел, у Любо день рождения, празднуют». А мама как возмутится: «Кто такая Люба и почему твой муж ушел с ней в ресторан?!» Смеялась я еще очень долго. © kakyr / ADME
- Мне рассказывал коллега, что его знакомый — ярый поклонник футбола. Женился, у него родился мальчик, назвали Гол. Второй родился, назвали Офсайд. А вот когда дочка родилась, обрадовалась вся семейка, особенно жена: думали, что хотя бы дочери даст нормальное, человеческое имя. А этот затейник назвал ее Штангелиной. © Дилфуза Мансурова-Пулатова
- Под закрытие пришла женщина с ребенком закупаться салютами к Новому году. С горем пополам выбрали ей пару батарей, все упаковали, попрощались. И тут замечаем, что ребенок куда-то испарился. Женщина начинает орать: «Сократ, ты где? Сократ, иди к маме!» А Сократ стоит и витрину с петардами облизывает. © kinocringe / Pikabu
- Поступаю в театральное училище, в комиссии — Лев Скорпионович и Ядвига Вениаминовна. Я так понимаю, чтобы сразу срезать тех, у кого дефекты дикции. © Екатерина Аверина
- Бабушкиного мужа звали Гелий. Она его так и представляла всем: «Второй элемент периодической системы». © Marina Kannula
- Среди моих нынешних учеников есть Мартин, Анна-Мария, Азалия и — вишенка на торте — Макиавелли. Если что, буду хвастаться, что самого Макиавелли учил. © V.oron / Pikabu
- Я учитель. Имена детей в одном классе: Святояр, Оливия и Скай. У Ская еще есть сестра Луна и брат Атом. Не выдумано! © Елена Максимова
- У меня есть знакомая, у которой дочерей зовут Валькирия и Кассандра. © MoranDzhurich / Pikabu
- Познакомилась несколько лет назад с молодой семьей — сыночка зовут Люк. Мама в положении, будет девочка. Спрашиваю: «Ждете Лею?» Даже удивились, как я так угадала. © Елена Лихачева
- Что для меня удивительно? У меня есть хороший друг-грек. Он назвал детей славянскими именами. А я тут прихожу с дочкой на детскую площадку, так кругом Дионисы, Платоны, Афродиты... Почему тогда грека назвали Андреем?! © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, нашими соседями были супруги с двумя сыновьями. Одного мальчика звали обыкновенно — Алеша. А вот второго почему-то Андриан. Не Андрей, а именно Андриан. И родители никогда не называли его какими-то краткими вариациями.
- Был у меня кавалер с редким именем. Пришла пора знакомить парня с родителями. Начала издалека, мол, у нас появится кое-кто новый, и назвала его имя. Так мама нахмурилась и рявкнула: «Ты кота решила в дом притащить?» Я опешила. Моего ухажера, кстати, звали Феликс. Пришлось быстро объяснять, что к чему, пока скандал не начался. До сих пор вспоминаем этот случай и смеемся.
- В детстве я дружила с мальчиком, которого звали Роберт. У нас была компания: Настя, Нина, Таня, еще пара ребят с традиционными именами, которые я уже забыла, и один уникальный Роберт. Тогда это для нас было в диковинку, а сейчас, спустя лет 15, уже не удивляет.
Комментарии
Уведомления
мммм, Феликс.... Знаю я одну звезду по имени Феликс. Хорош как ангел, исключительно положительные ассоциации с этим именем.
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Вот так почитаешь, и поймешь те страны, где немного ограничивают родительскую больную фантазию)
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Я всегда думала, что Скай -женское имя, как-то мальчику оно слабо подходит
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