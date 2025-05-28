20+ человек рассказали, в какие приключения попали из-за своего роста

Ой, ну вот это боль. ПОтому что даже при среднем парне девушка, конечно, будет иметь обзор замечательный, а те, кто стоят за ней, даже при росте 205 см будут видеть её спину. Не надо так.

Я тоже 157, и либо беру галёрку ,либо танцпол и внаглую пропихиваюсь максимально к сцене и чутка сбоку.