А что, 170 см - это такой гигантский рост? У меня 167, всегда считала, что я среднего роста
20+ человек рассказали, в какие приключения попали из-за своего роста
Для одних вечная проблема — вписаться в стандартные дверные проемы, для других — разглядеть что-то за спинами толпы. А когда судьба сводит представителей этих двух лагерей, начинается комедия положений. В кино такие пары выглядят мило, а в жизни — это вечная боль при выборе мебели, которая подойдет обоим, косые взгляды со стороны и попытки обнять друг друга, не сломав при этом спину.
В статье присутствуют изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.
- Я девушка, к 14 годам нога доросла до 43,5 размера. Найти нормальную обувь — это просто квест. В школе смеялись, в метро люди откровенно пялятся. На личную жизнь рукой махнула, смирилась. И тут, в свои 28, я вдруг встречаю будущего мужа, и где бы вы подумали — у сапожника! Я свои ботинки на ремонт принесла, а он — свои. У него 49-й размер и рост больше двух метров. Теперь мы два великана, и нам больше не страшны косые взгляды. © Не все поймут / VK
- Ехали с мужем в метро. Мы держались за руки, и он поцеловал меня в щечку. Через секунду на нас налетела какая-то бабуля и как давай ругаться! И слышать не хочет, что мы женаты. Вышли на случайной станции. А через два дня ко мне на собеседование в офис пришла та самая бабулечка — хотела устроиться на должность уборщицы. Не сразу узнала меня в деловом костюме, а узнав — сильно извинялась. Я пожалела ее и приняла на работу. Сама понимаю, что иногда выгляжу, как подросток. 36-летняя Настя, 42 кг веса и 150 см роста. © Не все поймут / VK
- С ростом мне не особо повезло, 157 см. Многие путают меня с ребенком. Особенно сложно в супермаркетах. Как назло, нужный товар — все время на самой высокой полке. Увидела охранника, попросила его помочь достать. И тут он отмочил — подходит ко мне, поднимает на руки и говорит: «Доставайте сами, что вам нужно!» Я от такого исхода просто офигела. Растерялась, покраснела, как тот рак. Взяла, что мне нужно, а охранник говорит: «Если что-то еще нужно будет, обращайтесь, подниму, помогу!» © Рабочие истории / VK
- Как-то давно на сайте знакомств мужик спросил, реально ли я 170 см. Сказал, что на свидание обязательно принесет рулетку, чтобы измерить мой рост. Еще спросил, не кружится ли у меня голова там наверху. Хотя сам по фото он был довольно высокий.
© dianadikovinka
- Я 163 см, и я реально не знала, что меня однажды отошьет парень из-за роста — потому что я выше него.
© kamilla_yagudina
- У меня в школе был ухажер на 10 сантиметров ниже меня. У нас вроде как дела амурные, но только пока никто не видит. Потому что он дико стеснялся своего роста и не хотел ходить со мной за ручку. Мы гуляли с ним после школы на расстоянии метра — вспоминаю, ржу
© a.l.***a
А тут другой вопрос - когда это 170 см стали высоким ростом😅 У меня 169, всегда считала это абсолютно средним вариантом)
- Захотелось мне вдруг в час ночи пряничка. Я ростом 152 см, а прянички в шкафчике на верхней полке, чтобы хотелось меньше — не лайфхак, не помогает. Лезу я на стул, открываю шкафчик, стул шатается, я хватаюсь за дверцу. В общем, я, стул, шкафчик со всем содержимым (крупы, мука) падаем дружно на пол... Я с шишкой, вся в муке, вся кухня в муке, шкафчик в состоянии «собери меня», злой муж, которому это все чинить. Мораль: не трескайте прянички на ночь глядя. © Подслушано / Ideer
- Я ростом 195 см. С женой летели на самолете. Парень передо мной отодвинул свое сиденье до упора назад. А потом еще и повернулся и наорал на меня за то, что у меня хватило наглости упереться коленями в его сиденье и испортить ему полет. Он устроил из этого целую драму, позвал бортпроводников. В конце концов, его пересадили на другое место, лишь бы он замолчал. © Unknown author / Reddit
- Когда ты маленького роста, люди почему-то думают, что и сил у тебя — кот наплакал. Работаю волонтером в приюте, у нас живут собаки самых разных размеров. Однажды мне пришлось разобраться с 30-килограммовой собакой, которая сбежала из вольера. Я просто взяла ее на ручки и отнесла обратно в вольер, пока она извивалась. Люди, которые это наблюдали, стояли в полном шоке. Мой рост 145 см, а вес 45 кг. © FreddyKrueger32 / Reddit
Прорвало трубу в квaртире. С перепугу я тaк закрутила вентиль нa стояке в подвале, чтo приехавшие аварийщики смогли егo открутить тoлько вдвоем, дa и то с помощью рычага. Мoй вес тогдa был 45 кг. ))
- Я мужчина, рост 205 см, вес 97 кг. Я не очень-то общительный, и мой рост — первая тема для разговора с совершенно незнакомыми людьми.
— Не возражаете, если я спрошу, какой у вас рост? (Это уже 11-й раз за сегодня)
— Ого, вы играете в баскетбол? (Нет)
— Хотел бы я иметь такой же рост (Поверь, нет)
Еще я не люблю обнимать людей. Они утыкаются мне куда-то в подмышку, а я со стороны выгляжу как богомол за обедом. Даже такие простые вещи, как поход в супермаркет, вызывают сложности. Мне приходится наклоняться, чтобы дотянуться до ручки тележки, а если я не буду семенить, то пинаю тележку при каждом шаге.
А еще иногда у меня кружится голова, если я встаю слишком быстро. © Bobdor / Reddit
- Ростом я не вышла. Из-за маленького роста и размер ноги маленький. Практически вся моя обувь куплена в детских магазинах. Как наступает период покупки обуви, мне аж тошно. Носить обувь с блесточками и бабочками в мои 27 такая себе перспектива, да и стиль не мой. Чтобы купить одни кроссовки у меня уходит целый день. Посоветовали мне недавно один бутик с детской обувью — мол, огромный выбор на любой вкус и качество хорошее. На выходных поехала туда. Хожу, выбираю и тут ко мне подходит продавец-консультант: «Вам помочь с выбором? Обувь нужна для девочки или мальчика? Какой возраст?» Я говорю, как есть: «Для девочки 27 годиков». Видели бы вы лицо консультанта. Минут 5 он смотрел на меня, как на дурочку, потом переспросил возраст — правильно ли услышал. В общем, нашла я себе в этом магазине и кроссовки, и туфли. © Рабочие истории / VK
- В школе я была очень стеснительной. Мало с кем общалась помимо книг, зато в учебе всегда была первая в классе — за это дразнили. Выросла. Внешне очень изменилась. Рост 173, вес 53 кг — как оказалось, это идеал для модели. Поступила в универ. Там один приятель дал визитку модельного агентства. Решила попробовать и получилось. 2 года работаю моделью. Показы, съемки для интернет-магазинов, журналов местных. Теперь болтают, что я красивая пустышка. И что людям надо? Не угодить. © Рабочие истории / VK
Что людям надо? - чтобы тот, кто был впереди, споткнулся, упал и барахтался, как перевёрнутый жук.
- Все детство мечтала стать моделью. Но, увы, мои мечты не осуществились. Ни денег, ни связей для такой карьеры у моих родителей не было. Сейчас у меня дочь. Рост в папу — 174 см, ноги от ушей, красавица. И тут я загорелась отправить ее в модельный бизнес. Дочь поучаствовала в нескольких фотосессиях, но ей это не нравилось. А я упорно заставляла ее ходить на всякие кастинги, просмотры. Но, благо, разум взял верх. В один момент подошла к дочке и спросила, чего ей самой хочется. Она сказала, что мечтает о художественной школе. В тот же день пошли и записались туда. Чуть больше года дочь посещает художку, ей очень нравится, она этим прямо горит. Даже 2 портрета на заказ уже нарисовала. Я рада, что смогла осуществить мечту дочери. А еще больше рада тому, что не пошла на поводу у своих детских желаний и прекратила заставлять заниматься ребенка тем, чем ему не нравится. © Рабочие истории / VK
- У моей собачки коротенькие лапки. И я считаю супер-милым, что моя невысокого роста бабушка сшила во все наши комнаты специальные ступеньки, чтобы собакен спокойно мог залезать на диван, кровать и даже в ванну. Бабушка шила их и приговаривала: «Ничего, мой хороший, скоро все у тебя будет чудесно. Я-то знаю, как нам, коротеньким, живется. Мне вот всегда в магазине приходится просить кого-нибудь достать с верхней полки сгущенку». Невероятно милая парочка. © Палата № 6 / VK
- Встретился с девушкой, пошли на свидание в океанариум. При встрече она оказалась явно выше меня, роскошная, в красивой шубе. Сказала, что думала, что я выше. Подкалывала всю дорогу. Но закончилось все тем, что она уже 4 месяца готовит мне еду, мы встречаемся. Если что, она сама в шоке по этому поводу. Комплексы по поводу роста — только для слабых духом людей. С такими лучше в целом не сходиться. © a_pokid
знакомая пара: она где-то 140 см. 30 кг веса, он под два метра, 110кг веса...
- Мама у меня миниатюрная (145 см), зато по папиной линии все не ниже 180. На семейных фото маму всегда было едва видно, и она очень расстраивалась. И вот однажды перед праздником свекр выходит и торжественно вручает маме небольшой табурет. Сказал, что сделал его сам — специально для мамы, для семейных фотографий. Мама так умилилась, что даже слезу пустила. Табурет у дедушки с бабушкой, кстати, до сих пор хранится. © Не все поймут / VK
- Познакомились с парнем. Милый, умный, но немного ниже меня (я 186). На свидании все шло хорошо, пока он не заметил, что прохожие на нас посматривают. Начал нервно шутить вроде: «С тобой мне нужны ходули». А потом вдруг встал и сказал: «Прости, но мне кажется, мы с тобой выглядим как осина и подосиновик». И ретировался с трагическим выражением лица. Даже обидно, я к нему уже привыкать начала.
- Обожаю ходить на концерты, но рост мой — враг мой. Я 158 см в прыжке, и в кепке. И всегда по закону подлости на концертах передо мной встает кто-то высокий. Но уже пару месяцев у меня нет таких проблем. Я нашла себе крепкого высокого парня и теперь бешу таких же мелких, как я, на концертах. Потому что как только все начинается, парень берет меня на плечи и держит, пока не устанет. © Не все поймут / VK
Ой, ну вот это боль. ПОтому что даже при среднем парне девушка, конечно, будет иметь обзор замечательный, а те, кто стоят за ней, даже при росте 205 см будут видеть её спину. Не надо так.
Я тоже 157, и либо беру галёрку ,либо танцпол и внаглую пропихиваюсь максимально к сцене и чутка сбоку.
- Переехали в новый офис. Обустраивались долго, и вот — финальные штрихи. Начальник просит секретаршу повесить зеркало в мужской уборной. Та все сделала, он идет проверять. Возвращается и начинает дико угорать: «Мужчины, не забывайте о том, что ваша застегнутая ширинка намного важнее, чем ваша причесанная голова!» Короче, начальник у нас под два метра ростом, а секретарша всего метр пятьдесят, поэтому зеркало она повесила так, что почти все мужчины видели себя лишь ниже пояса. © Не все поймут / VK
- Когда-то в моей жизни был мужчина с ростом 156 сантиметров. Он сам просил, чтобы я надевала самые высокие каблуки. Потому что, по его словам, он «чувствовал себя королем, когда рядом идет такая высокая красивая женщина». © Binatyan
- Я на каблуках 190 сантиметров. Знаете, кто мои основные поклонники? Мужчины до 170см. Один мне так и сказал: «Хочу улучшить свой генофонд — высоких детей». И таким экземплярам я представляюсь как «Белоснежка». © evaver
А вот и еще несколько подборок историй о том, как непросто бывает найти общий язык с людьми вокруг:
Комментарии
Мой рост 152 см. И да, мне тоже пришлось однажды отшивать ухажера, которому я смотрела в макушку 😁
Он хотел детей, а я некорректно заметила, что так и до мышей можно выродиться)
Начальник попросил секретаршу повесить зеркало в мужском туалете?
Ну это прямо чересчур свободный от гендерных стереотипов коллектив.
Мужчины не могут сами повесить себе зеркало как им удобно? Просто потому, что пользоваться будут они, а не мадам рецепция?
Про размер ноги и "всеобщее внимание". Кто-то реально изменяет взглядом ноги посторонних людей нна улице,? Или я одна такая равнодушная?
Я всегда хотел быть чуть выше и потолще, но не сбылось) если я надену костюм с выпускного все будет так же как и в день покупки 😁